Pú Nhung gắn kết cộng đồng, chung sức xây dựng bản văn hóa

Ngày hội là dịp để nhân dân bản Bon B và bản Thớ Tỷ gặp gỡ, chia sẻ niềm vui, tăng cường vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2026), tìm hiểu ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam. Các tiết mục văn nghệ chào mừng mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động công bố các quyết định của Chủ tịch UBND xã Pú Nhung công nhận danh hiệu “Bản văn hóa” năm 2026 đối với bản Bon B và bản Thớ Tỷ; đồng thời công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2026 cho các hộ gia đình.

Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của cán bộ và nhân dân hai bản trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Ngày hội góp phần tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn

Tại ngày hội, đại diện lãnh đạo xã đã biểu dương tinh thần đoàn kết và những kết quả nhân dân hai bản đạt được trong các phong trào thi đua; đồng thời đề nghị chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân tiếp tục phát huy các mô hình, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và bảo đảm an ninh, trật tự tại khu dân cư.

Cùng với đó, hai bản cần chú trọng bảo tồn, truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ; thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng bản sáng, xanh, sạch, đẹp; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên và người có uy tín trong giữ gìn khối đoàn kết cộng đồng.

Ngày hội góp phần tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn

Cũng tại Ngày hội, hưởng ứng phong trào thi đua do Ban Công tác Mặt trận hai bản phát động, đại diện các hộ gia đình đã ký giao ước thi đua với những nội dung cụ thể về phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh, trật tự.

Các trò chơi dân gian tại ngày hội góp phần gắn kết cộng đồng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống ở xã Pú Nhung

Phần hội diễn ra sôi nổi với các trò chơi dân gian như ném pao, đẩy gậy, tù lu và bắn nỏ. Các hoạt động không chỉ tạo sân chơi giao lưu, tăng cường sự gắn bó giữa người dân mà còn góp phần gìn giữ, phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tại xã Pú Nhung.

Các gia đình có thành tích trong phong trào thi đua được biểu dương, khen thưởng

Thông qua Ngày hội, tinh thần đại đoàn kết tiếp tục được củng cố, tạo động lực để nhân dân bản Bon B và bản Thớ Tỷ phát huy nội lực, chung sức phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và khu dân cư ngày càng ấm no, hạnh phúc.