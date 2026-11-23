Người dân bản Háng Trợ tu sửa đường lên nương.

Sáng sớm một ngày trung tuần tháng 11 tại bản Háng Trợ, đông đảo người dân đã tập trung trên các tuyến đường liên bản để phát quang cây cỏ, san gạt đất đá, khơi thông rãnh thoát nước và thu gom rác thải. Đây là hoạt động được bản duy trì thường xuyên với cách làm linh hoạt, khi mỗi hộ cử một lao động tham gia, những thành viên còn lại tiếp tục công việc sản xuất trên nương. Từng phần việc được bàn bạc, phân công cụ thể, phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình, vừa huy động được sức dân, vừa hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Ông Lầu A Di, Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Háng Trợ cho biết: Trước đây, một số việc chung của bản vẫn phải nhắc nhở, vận động nhiều lần. Nhưng hiện nay, bà con đã ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Chúng tôi đưa công việc chung ra bàn bạc, thống nhất và phân công cụ thể để người dân cùng thực hiện. Ví dụ như việc tu sửa đường liên bản, mỗi hộ cử một lao động tham gia, vừa phát huy tinh thần đoàn kết, vừa không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất. Khi người dân đồng lòng, tự giác góp sức, những việc khó cũng có thể giải quyết.

Ông Lầu A Di, Trưởng ban Công tác mặt trận bản Háng Trợ vận động người dân góp sức tham gia việc chung của bản.

Bản Háng Trợ hiện có 182 hộ, với 985 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Đời sống phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, nên việc huy động sức dân để thực hiện công việc chung tại cộng đồng được tính toán phù hợp với lịch thời vụ, điều kiện của từng gia đình. Khi người dân được bàn bạc, thống nhất và thấy rõ lợi ích, việc tham gia không mang tính phong trào, mà trở thành trách nhiệm tự giác.

Tinh thần đoàn kết, chủ động vươn lên được người dân Háng Trợ thể hiện rõ trong phát triển kinh tế. Bản hiện có 40ha lúa nước, 10ha cà phê, 4ha mắc ca. Nhờ chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kết hợp sản xuất nông nghiệp với kinh doanh, dịch vụ... một số hộ có thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng/năm. Đáng chú ý, trong bản đã có hộ đầu tư xây dựng cơ sở chế biến miến dong, tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương.

Chính quyền xã Pu Nhi phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đời sống mới.

Không chỉ ở Háng Trợ, tại các bản trên địa bàn xã Pu Nhi, tinh thần đoàn kết được cụ thể hóa bằng những cách làm phù hợp, thiết thực. Ở bản Tìa Ló, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc Mông mở ra hướng đi mới. Bản hiện có 162 hộ với 808 nhân khẩu. Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm; 100% hộ được sử dụng điện, nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh và có phương tiện nghe nhìn. Với việc khuyến khích và phát huy nội lực trong dân, bản đã huy động nhân dân đóng góp 30 triệu đồng xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, bản đã thành lập Tổ tự quản vệ sinh môi trường gồm 8 thành viên, để duy trì việc thu gom rác thải, khơi thông rãnh thoát nước và vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Hoạt động văn nghệ, thể thao, chăm lo giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm. Năm 2026, Tìa Ló có 140/162 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm 86,42%)

Khai thác giá trị văn hóa truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng là hướng đi mới được Tìa Ló chú trọng. Nghề rèn dao, dệt thổ cẩm, trang phục, tiếng nói, dân ca, dân vũ và ẩm thực của người Mông được giới thiệu tới đông đảo du khách. Chương trình Tết Độc lập gắn với khánh thành điểm du lịch cộng đồng diễn ra trong hai ngày 1 - 2/9, đã thu hút trên 20.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, bản vinh dự đón nhận danh hiệu Bản văn hóa.

Tinh thần tự lực, tự cường sản xuất và nỗ lực giảm nghèo thể hiện khá rõ tại bản Huổi Tao. Bản có 176 hộ với 789 nhân khẩu, gồm hai dân tộc Thái và Mông cùng sinh sống. Năm 2026, nhờ tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năng suất lúa của bản tăng từ 43 tạ/ha lên 45 tạ/ha. Bản duy trì 13ha ao nuôi cá, phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế như cà phê, mắc ca và lạc đen.

Nhân dân bản Huổi Tao ký cam kết xây dựng đời sống văn hóa.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Huổi Tao tiếp tục được duy trì, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96%; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, không có học sinh bỏ học. Đáng chú ý, bản có 3 hộ gia đình tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho thấy ý chí vươn lên và quyết tâm thoát nghèo của người dân.

Để những chuyển biến tiếp tục duy trì và nhân rộng, vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, trong đó có Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng. Thông qua tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, các tổ chức ở cơ sở góp phần tạo sự đồng thuận, tập hợp sức dân đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống.

Gia đình tiêu biểu bản Huổi Tao nhận Giấy khen do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao tặng.

Ông Mùa Chống Dính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Pu Nhi cho biết: “Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xác định, muốn xây dựng đời sống mới bền vững, phải khơi dậy được tinh thần tự giác, ý thức làm chủ của người dân. Nên công tác vận động không chỉ dừng ở tuyên truyền, mà phải sát với nhu cầu, điều kiện thực tế của từng bản; phải phát huy tốt vai trò người có uy tín, trưởng bản và ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Qua đó, tập hợp sức dân, nhân rộng những cách làm hiệu quả”.

Thời điểm này, xã Pu Nhi có 16/16 bản đạt danh hiệu bản văn hóa; 1.756/1.978 hộ đạt gia đình văn hóa (chiếm 88,8%). Tuy nhiên, địa phương vẫn còn những khó khăn về đời sống, thu nhập; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân hạn chế.

Từ tình hình thực tế, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Pu Nhi đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động theo hướng sát dân, gần dân, lấy người dân làm chủ thể trong xây dựng đời sống mới. Trọng tâm là phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản, khơi dậy nội lực trong Nhân dân; nhân rộng những cách làm hiệu quả ở khu dân cư, gắn phát triển kinh tế, giảm nghèo với xây dựng môi trường sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa. Qua đó, tạo sự được chuyển biến thực chất từ mỗi gia đình, mỗi bản.