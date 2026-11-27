Lớp tập huấn góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Lớp tập huấn có sự tham gia của 150 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, trưởng bản và những người trực tiếp tham gia công tác văn hóa tại địa phương. Trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn có Thạc sĩ Đàm Thị Lan, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu tri thức cộng đồng và Tiến sĩ Lê Việt Liên, chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thông qua 4 chuyên đề trọng tâm, các học viên được trang bị kiến thức về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong xây dựng đời sống văn hóa.

Đồng thời, chương trình chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng và các phong trào văn hóa tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Lớp tập huấn thu hút 150 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, trưởng bản và người làm công tác văn hóa tại địa phương

Một nội dung quan trọng khác là nghiệp vụ quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở. Các học viên được hướng dẫn phương pháp quản lý, sử dụng nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, nâng cao chất lượng hoạt động tại các thiết chế, qua đó phát huy công năng của những không gian sinh hoạt văn hóa trong đời sống dân cư.

Đáng chú ý, chuyên đề gắn hoạt động văn hóa cơ sở với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc.

Pu Nhi là địa phương giàu tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng với những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc. Do đó, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân mà còn tạo nguồn lực phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Bản sắc văn hóa các dân tộc là nguồn lực phát triển du lịch cộng đồng ở Pu Nhi. Ảnh minh họa

Không chỉ bổ sung kiến thức chuyên môn, lớp tập huấn còn tạo diễn đàn để đội ngũ cán bộ văn hóa, trưởng bản trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Qua đó, các học viên có thêm cơ sở vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa tại địa bàn dân cư.

Pu Nhi là địa phương giàu tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, gắn khai thác giá trị văn hóa bản địa với phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh minh họa

Lớp tập huấn là hoạt động thuộc nội dung phát triển nguồn nhân lực văn hóa trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác văn hóa ở cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, khơi dậy sức sống của văn hóa truyền thống trong cộng đồng, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng tại xã Pu Nhi.