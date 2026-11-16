Pù Luông phát triển du lịch xanh từ bản sắc văn hóa và đoàn kết cộng đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức khai mạc và ra mắt bộ nhận diện du lịch Pù Luông.

Tối 16/11, tại sân vận động khu Leo, thôn Đôn, xã Pù Luông tổ chức khai mạc Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông năm 2026 với chủ đề “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa bản sắc - Kiến tạo điểm đến xanh”.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng dự ngày hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu cùng đông đảo người dân dự Ngày hội.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh; Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những thung lũng xanh, ruộng bậc thang và bản làng bình yên, Pù Luông có nhiều lợi thế phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng.

Sức hấp dẫn riêng có của vùng đất này còn nằm ở chiều sâu văn hóa và con người bản địa, với những điệu khặp Thái, điệu xường, tiếng khèn bè, tiếng khua luống, nghề dệt thổ cẩm, ẩm thực truyền thống cùng sự chân thành, mộc mạc, hiếu khách của đồng bào các dân tộc.

Du lịch đang từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Dù từng bước được đầu tư và đánh thức, song tiềm năng du lịch của Pù Luông chưa được khai thác tương xứng; chất lượng dịch vụ, tính đa dạng của sản phẩm, hạ tầng du lịch và sự liên kết giữa các điểm đến, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp lữ hành vẫn cần được nâng cao.

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Pù Luông khai mạc ngày hội.

Phát biểu khai mạc ngày hội, lãnh đạo xã Pù Luông xác định phát triển du lịch phải chuyển mạnh từ khai thác những gì sẵn có sang xây dựng sản phẩm có chiều sâu, có câu chuyện, trải nghiệm và khả năng tạo giá trị gia tăng. Trong đó, người dân không chỉ là người cung cấp dịch vụ mà phải thực sự trở thành chủ thể gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa, trực tiếp tham gia và thụ hưởng thành quả từ phát triển du lịch.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện hạ tầng thiết yếu, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; khuyến khích người dân phát triển homestay, dịch vụ ẩm thực, sản phẩm thủ công, sản phẩm OCOP và các hoạt động trải nghiệm đời sống bản địa.

Đồng thời, chú trọng nâng cao kỹ năng, kiến thức và ý thức làm du lịch cho cộng đồng. Cùng với đó, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng phải gắn chặt với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường sinh thái. Các loại hình du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm nông nghiệp, nghề truyền thống, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng sẽ được quan tâm phát triển.

Quan điểm xuyên suốt là kiên quyết không đánh đổi cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái và bản sắc văn hóa để lấy tăng trưởng du lịch trước mắt.

Địa phương cũng xác định tăng cường liên kết, hợp tác và xúc tiến quảng bá là giải pháp quan trọng để mở rộng thị trường.

Xã mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, các sở, ngành, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp lữ hành và nhà đầu tư trong kết nối thị trường, xây dựng tour, tuyến, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển sản phẩm mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia ngày hội.

Ngày hội được diễn ra từ ngày 16 đến 18/11 với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc được tổ chức như: phiên chợ vùng cao; trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa; trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm truyền thống phục vụ khách du lịch; thi đấu trò chơi dân gian; chương trình nghệ thuật dân gian và hội diễn văn nghệ quần chúng “Sắc màu Pù Luông”.

Nghi thức ra mắt Bộ nhận diện du lịch Pù Luông.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tặng quà cho xã Pù Luông.

Điểm nhấn tại lễ khai mạc là hoạt động ra mắt Bộ nhận diện du lịch Pù Luông, góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu điểm đến theo hướng thống nhất, chuyên nghiệp và mang bản sắc riêng.

Cùng với đó, đoàn Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp lữ hành đến từ các tỉnh đồng bằng sông Hồng khảo sát thực tế sản phẩm, dịch vụ du lịch trên địa bàn, trao đổi và nghiên cứu xây dựng các chương trình tour, tuyến đưa khách đến Pù Luông.

Các tiết mục văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc tại ngày hội.

Với sự vào cuộc của chính quyền, đồng hành của doanh nghiệp và vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư, Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông năm 2026 không chỉ góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương mà còn lan tỏa tư duy phát triển du lịch có trách nhiệm. Qua đó, từng bước chuyển hóa lợi thế thiên nhiên, văn hóa thành giá trị kinh tế, tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân và gìn giữ những giá trị làm nên sức hấp dẫn riêng có của Pù Luông.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và các đại biểu tham quan gian hàng những sản phẩm đặc sản miền núi.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng giao lưu với khách quốc tế đến dự ngày hội.