Pù Luông - Khát vọng vươn lên từ 'bản làng số' - Bài 2: Khi những runner trở thành 'đại sứ số'

THỂ THAO VÀ VĂN HÓA - LONGFORM

Nếu như cách đây hơn một thập niên, Pù Luông (tỉnh Thanh Hóa) vẫn chỉ là một “nét vẽ mờ ảo”, xa xôi trên bản đồ xê dịch của những "phượt thủ" ưa mạo hiểm, thì 10 năm trở lại đây, vùng đất này đã trở thành một trong những "tọa độ" du lịch sinh thái hàng đầu.

Cuộc "lột xác" ngoạn mục ấy không chỉ đến từ những món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng, mà còn được chắp cánh bởi một lực đẩy mang tính thời đại: Chuyển đổi số. Tại đây, tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã và đang biến mỗi chiếc điện thoại thông minh thành một trạm phát sóng văn hóa, biến mỗi bước chân của vận động viên băng rừng thành những "đại sứ số" mang hình ảnh Pù Luông vươn ra toàn cầu.

Một góc khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông

Thập niên "lột xác" và những con số "biết nói" trên không gian mạng

Nằm giữa những dãy núi đá vôi hùng vĩ và những thung lũng lúa chín vàng óng ả, Pù Luông mang trong mình một sức hút khó cưỡng. Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy từng có một thời gian dài phải chịu cảnh "hữu xạ tự nhiên hương" trong âm thầm, bởi sự cản trở của địa hình cách trở và thiếu hụt thông tin.

Bà Bùi Thị Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch xã Pù Luông - không giấu được niềm tự hào khi nhìn lại chặng đường đã qua: "Thực sự mà nói, tiềm năng du lịch tại xã Pù Luông là rất lớn. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, Pù Luông đã được biết đến rất nhiều, làm cho đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được nâng lên rõ rệt. Lượng khách đến với Pù Luông trong năm nay tăng trưởng mạnh so với nhiều năm trước".

Khu du lịch cộng đồng Pù Luông (Thanh Hóa) thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Ảnh: Hoa Mai

Những nhận định của vị nữ Bí thư xã hoàn toàn có cơ sở khi soi chiếu vào các số liệu thống kê mới nhất. Theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026 của UBND xã Pù Luông, hoạt động du lịch tại địa phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng tích cực nhất. Đáng kinh ngạc là chỉ trong 9 tháng, tổng lượng khách đến Pù Luông ước đạt tới 232.000 lượt; trong đó khách nội địa là 166.000 lượt và đặc biệt có tới 66.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ du lịch ước đạt con số ấn tượng 185,6 tỷ đồng, trực tiếp giải quyết việc làm cho khoảng 1.100 lao động tại địa phương.

Để có được kết quả này ở một xã miền núi, một phần công lao thuộc về chiến lược chuyển đổi số trong truyền thông. Hình ảnh Pù Luông không còn bị bó hẹp sau những rặng núi mây mù, mà đã được chính quyền và người dân chủ động đưa lên các nền tảng số. Việc truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch Pù Luông đã được thực hiện đồng bộ trên nền tảng "Quảng bá hình ảnh Việt Nam" và lan tỏa mạnh mẽ qua các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới để tiếp cận trực tiếp với du khách nước ngoài. Các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, trekking, hay trải nghiệm văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái (như múa sạp, cồng chiêng, ẩm thực) tại các thôn Kho Mường, Báng, Thôn Đôn... nay chỉ cách du khách quốc tế một cú click chuột.

Khu bảo tồn thiên nhiêm Pù Luông hấp dẫn du khách quốc tế suốt 4 mùa trong năm. Ảnh: Hoa Mai

Cú hích truyền thông số từ những bước chân băng rừng

Nếu phải tìm một ví dụ điển hình nhất cho sự cộng hưởng hoàn hảo giữa hoạt động thực địa và sức mạnh truyền thông số tại Pù Luông, đó chắc chắn phải là Giải chạy băng rừng VJM (Vietnam Jungle Marathon).

Chia sẻ với phóng viên báo Thể thao và Văn hóa ngay sau khi giải đấu vừa bế mạc, Bí thư Bùi Thị Hoa hào hứng cung cấp những con số biết nói: "Tại các địa phương như Sapa có giải chạy VMM, Mai Châu hay Mộc Châu cũng vậy, và ở Pù Luông chúng tôi có giải chạy băng rừng VJM. Năm nay là năm thứ 9 giải được tổ chức tại đây. Riêng đối với giải chạy vừa qua, lượng vận động viên tham gia là 1.500 người, còn tính cả những người tham gia phục vụ và thành viên các đoàn thì lên tới gần 3.000 người".

Theo bà Hoa, sự xuất hiện của 3.000 người tại một xã vùng cao trong một khoảng thời gian ngắn không chỉ mang lại cú hích khổng lồ về doanh thu lưu trú, ẩm thực, mà quan trọng hơn, nó tạo ra một "cú hích truyền thông" trên không gian mạng. Trong kỷ nguyên số, 1.500 vận động viên tham gia giải chạy không chỉ mang theo giày thể thao và bình nước, mà họ còn mang theo điện thoại thông minh, camera hành trình và hàng nghìn tài khoản mạng xã hội có sức ảnh hưởng lớn.

Chân chạy Kiên Đỗ (Hưng Yên). Ảnh: NVCC

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Sức mạnh của một giải chạy địa hình không chỉ nằm ở hàng nghìn người trực tiếp tham dự, mà nằm ở hàng triệu lượt tiếp cận trên không gian số. Thông qua lăng kính công nghệ, mỗi runner mang theo một cộng đồng mạng xã hội riêng, biến những vùng đất hoang sơ trở thành tâm điểm trên bản đồ du lịch.

VĐV Kiên Đỗ (Hưng Yên)

Bà Bùi Thị Hoa đánh giá về hiện tượng này: "Thông qua giải chạy, mỗi một vận động viên, mỗi một du khách khi đến tham gia đều là một người quảng bá cực kỳ hữu ích, thiết thực và hiệu quả nhất cho Pù Luông. Những bước chạy của vận động viên không chỉ để tranh tài, mà mỗi bước chạy đều là một khung hình, một shot ảnh tươi đẹp của Pù Luông được lưu giữ qua ống kính trải nghiệm thực tế. Họ truyền tải cảnh đẹp của Pù Luông đến với bạn bè trong và ngoài nước ngay lập tức".

Thật vậy, chỉ cần dạo một vòng quanh các mạng xã hội như Facebook, Instagram hay nền tảng thể thao Strava trong những ngày diễn ra giải, hàng nghìn bức ảnh check-in bên ruộng bậc thang chín vàng, những đoạn video quay bằng flycam lướt qua các nếp nhà sàn, và cả những dòng trạng thái ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nguyên sơ của Kho Mường đã liên tục được cập nhật. Đó là những nội dung số chân thực nhất, sống động nhất mà không một chiến dịch quảng cáo trả phí nào có thể sánh kịp. Chính quyền xã Pù Luông đã rất nhạy bén khi nhìn nhận sự kiện thể thao này dưới lăng kính của nền kinh tế số, biến mỗi du khách thành một "đại sứ số" tự nguyện mang di sản quê hương mình vươn ra thế giới.

Chân chạy Nguyễn Đình (Hà Nội). Ảnh: NVCC

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Chuyển đổi số đã biến mỗi bước chạy thành một điểm chạm truyền thông. Khi người tham gia dùng nền tảng số để kể câu chuyện vượt qua giới hạn bản thân giữa thiên nhiên hùng vĩ, họ tự nhiên trở thành những "đại sứ" mang lại hiệu quả quảng bá sâu rộng nhất cho nền kinh tế thể thao địa phương.

VĐV Nguyễn Đình (Hà Nội)

Số hóa quy trình: Lời giải cho bài toán quản trị du lịch từ xa

Sự bùng nổ về lượng khách mang lại sự trù phú, nhưng đồng thời cũng đặt ra áp lực khổng lồ lên hệ thống hạ tầng và năng lực quản lý của một xã miền núi. Làm thế nào để điều phối hàng nghìn, thậm chí chục nghìn lượt khách, quản lý các cơ sở lưu trú, và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh? Lời giải duy nhất và tất yếu chính là ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị.

Trao đổi về định hướng chiến lược theo tinh thần Nghị quyết 57, người đứng đầu Đảng ủy xã Pù Luông phân tích: "Kinh nghiệm từ những nơi làm du lịch thành công cho thấy họ đã tận dụng tối đa công nghệ số và chuyển đổi số trong việc quảng bá, giới thiệu và đặc biệt là vận hành các hoạt động du lịch. Đó là việc xử lý các đơn đặt hàng (booking) của khách, tương tác với du khách từ xa, và xử lý các tình huống phát sinh một cách nhanh chóng. Việc ứng dụng công nghệ số chắc chắn sẽ là đòn bẩy thiết yếu để lan tỏa thông tin hữu ích".

Chân chạy Nguyễn Tuấn Anh (Phú Thọ). Ảnh: NVCC

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Mỗi bức ảnh, mỗi bản đồ đường chạy được vận động viên chia sẻ lên mạng xã hội chính là một tấm bưu thiếp kỹ thuật số chân thực nhất. Tôi nghĩ, họ không quảng bá vì nghĩa vụ, mà lan tỏa vẻ đẹp của địa phương bằng chính niềm tự hào và cảm xúc thăng hoa tại vạch đích.

VĐV Nguyễn Tuấn Anh (Phú Thọ)

Trên thực tế, các cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch tại Pù Luông đang từng bước nâng cao chất lượng phục vụ thông qua việc số hóa. Hầu hết các homestay, khu nghỉ dưỡng sinh thái (boutique garden, eco-lodge) tại địa phương hiện nay đều đã có mặt trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến quốc tế như Agoda, Booking.com hay Traveloka. Chủ các cơ sở lưu trú - đa phần là người dân bản địa - đã được chính quyền phối hợp tổ chức hướng dẫn, đào tạo cách sử dụng phần mềm quản lý phòng, cách nhắn tin trao đổi bằng tiếng Anh qua công cụ dịch thuật tự động, và cách nhận tiền cọc qua mã QR quốc tế.

Sự sâu sát của chính quyền xã Pù Luông trong quản lý du lịch còn được thể hiện qua những động thái quyết liệt về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy trong môi trường kinh doanh dịch vụ. Việc duy trì 14 mô hình an ninh trật tự, trong đó có "mô hình camera giám sát ANTT" và "mô hình cụm dân cư thôn Đôn an toàn trong quản lý người nước ngoài", là minh chứng rõ nét cho việc ứng dụng công nghệ để bảo vệ môi trường du lịch an toàn, văn minh.

Một góc Pù Luông. Ảnh: Huy Thông

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Khát vọng của Pù Luông không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng hiện tại. Xã đã chủ trương đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là nguồn thu nhập chính của bà con, và đưa mục tiêu này vào nghị quyết hành động. Tuy nhiên, hành trình này vẫn đối mặt với muôn vàn thách thức, từ việc thiếu hụt nhân sự chuyên trách về IT, cho đến việc cần xây dựng các trang thông tin chính thống bài bản hơn.

Nhưng với tư duy cởi mở và sự quyết liệt vào công cuộc chuyển đổi số, Pù Luông đang chứng minh rằng: Công nghệ không làm mất đi vẻ đẹp nguyên sơ, mà chính công nghệ đang dệt nên một "tấm áo mới" lung linh hơn, kết nối những tinh hoa của đại ngàn Thanh Hóa với dòng chảy văn minh của thế giới.

- CÒN NỮA -

Bài viết và trình bày: PHẠM HUYBÁO THỂ THAO VÀ VĂN HÓA