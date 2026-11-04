Pù Luông: Giữ rừng, giữ bản để phát triển du lịch xanh

Những thửa ruộng bậc thang, những bản làn nép mình bên núi

Rừng và bản làng tạo sức hút

Những thung lũng ruộng bậc thang, dãy núi đá vôi, dòng suối và nếp nhà sàn tạo nên diện mạo riêng của Pù Luông. Cùng với cảnh quan thiên nhiên, đời sống của đồng bào Thái, Mường, từ nghề dệt thổ cẩm đến ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng, mang đến những trải nghiệm đặc trưng cho du khách.

Sức hấp dẫn ấy gắn chặt với hệ sinh thái rừng. Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có diện tích khoảng 17.662 ha, thuộc địa bàn các huyện Bá Thước và Quan Hóa trước đây. Rừng góp phần bảo vệ đất, nguồn nước, duy trì môi trường sống và cảnh quan cho các bản làng.

Sự gắn bó giữa rừng, ruộng, suối và con người là nền tảng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, cảnh quan và tài nguyên có thể suy giảm nếu xây dựng thiếu kiểm soát, khai thác quá mức hoặc để rác thải, nước thải tác động đến môi trường.

Bởi vậy, mở rộng dịch vụ phải đi cùng bảo vệ những giá trị làm nên điểm đến. Các tuyến đi bộ, khám phá hang động, tìm hiểu thiên nhiên cần được tổ chức phù hợp với yêu cầu bảo tồn và khả năng chịu tải của từng khu vực. Những nơi nhạy cảm về sinh thái cần được kiểm soát lượng khách, hạn chế tác động đến sinh cảnh.

Đối với cơ sở lưu trú, trách nhiệm môi trường thể hiện trong quá trình vận hành hằng ngày: tiết kiệm điện, nước; hạn chế nhựa dùng một lần; thu gom, phân loại rác và xử lý nước thải. Vị trí, quy mô, kiến trúc công trình cũng cần hài hòa với cảnh quan, giữ được nét đặc trưng của bản làng và thung lũng.

Du lịch tạo thêm nguồn thu

Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2026 của UBND xã Pù Luông, địa phương ước đón 232.000 lượt khách, gồm 166.000 lượt khách nội địa và 66.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt 185,6 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy du lịch đang tạo nguồn thu đáng kể cho địa phương. Bên cạnh lưu trú, người dân có thể tham gia cung ứng thực phẩm, bán sản phẩm thủ công, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động trải nghiệm.

Khi cơ sở dịch vụ mua gạo, rau, thịt, cá từ các hộ trong vùng, chi tiêu của du khách tạo thêm đầu ra cho nông sản. Khi khách mua thổ cẩm, thưởng thức món ăn truyền thống hoặc sử dụng dịch vụ dẫn đường bản địa, nguồn thu có điều kiện lan tỏa đến nhiều gia đình.

Nông nghiệp vì thế có mối liên hệ trực tiếp với du lịch. Ruộng bậc thang, vườn rau, nương ngô vừa cung cấp sản phẩm, vừa duy trì cảnh quan và không gian trải nghiệm. Liên kết giữa hộ sản xuất, hợp tác xã, cơ sở lưu trú và đơn vị lữ hành có thể giúp kết nối nguồn hàng, thống nhất yêu cầu chất lượng và tổ chức dịch vụ.

Mỗi gia đình cần lựa chọn cách tham gia phù hợp với điều kiện của mình. Có hộ kinh doanh lưu trú, có hộ cung ứng nông sản, làm nghề thủ công hoặc hướng dẫn khách. Sự đa dạng này giúp cộng đồng có nhiều nguồn thu, giảm phụ thuộc vào một loại hình dịch vụ.

Với các hộ đầu tư homestay, nhu cầu thị trường, chi phí vận hành và khả năng trả nợ cần được tính toán kỹ. Việc mở rộng cơ sở lưu trú phải phù hợp với khả năng kinh doanh, tránh tạo gánh nặng tài chính khi lượng khách biến động theo mùa.

Những ngôi nhà sàn đầy bản sắc

Gìn giữ văn hóa từ đời sống cộng đồng

Tại bản Đôn, Kho Mường, bản Hiêu cùng nhiều bản làng khác, kiến trúc nhà sàn, món ăn truyền thống, nghề dệt và sinh hoạt cộng đồng góp phần tạo nên sự khác biệt của Pù Luông.

Một bữa cơm, buổi giao lưu văn nghệ, trải nghiệm dệt thổ cẩm hay hoạt động sản xuất thường ngày có thể giúp du khách hiểu hơn về vùng đất. Việc tổ chức những trải nghiệm ấy cần có sự tham gia, đồng thuận của người dân, tôn trọng phong tục và nhịp sống bản địa.

Nghệ nhân, người cao tuổi, phụ nữ và thanh niên có thể trực tiếp giới thiệu nghề, kể chuyện bản làng và hướng dẫn trải nghiệm. Khi sản phẩm có thị trường, người làm nghề có thu nhập, việc trao truyền kiến thức, kỹ năng cho thế hệ sau có thêm điều kiện duy trì.

Bảo tồn văn hóa cũng đòi hỏi tránh biến mọi sinh hoạt thành hoạt động trình diễn hoặc thay đổi phong tục, trang phục, kiến trúc chỉ để phục vụ thị hiếu. Người dân cần được tham gia quyết định cách giới thiệu những giá trị đang gìn giữ và hưởng lợi tương xứng từ hoạt động đó.

Nâng chất lượng điểm đến

Phát triển du lịch xanh đặt ra yêu cầu gắn đầu tư hạ tầng với quản lý tài nguyên. Giao thông, cơ sở lưu trú và công trình phục vụ khách cần được xem xét đồng bộ với sử dụng đất, bảo vệ nguồn nước và xử lý chất thải.

Cùng với hạ tầng, năng lực cung cấp dịch vụ của cộng đồng cần được nâng lên. Đào tạo nghiệp vụ lưu trú, chế biến món ăn, ngoại ngữ, hướng dẫn và an toàn du lịch sẽ giúp người dân chủ động hơn khi đón khách. Kiến thức quản lý tài chính, tiếp thị và sử dụng nền tảng số cũng cần thiết để các hộ tổ chức kinh doanh hiệu quả.

Hoạt động quảng bá cần cung cấp thông tin rõ ràng về tuyến tham quan, dịch vụ và sản phẩm địa phương. Du khách đồng thời cần được hướng dẫn bảo vệ rừng, hạn chế rác thải và tôn trọng đời sống bản địa.

Việc xây dựng tiêu chí du lịch xanh phù hợp với điều kiện miền núi có thể tập trung vào tiết kiệm tài nguyên, quản lý chất thải, bảo tồn kiến trúc, sử dụng lao động địa phương và liên kết tiêu thụ sản phẩm trong vùng. Cộng đồng cần được thông tin, góp ý đối với những dự án ảnh hưởng đến đất đai, nguồn nước và không gian văn hóa.

Sức hút của Pù Luông bắt nguồn từ rừng, ruộng, bản làng và con người. Giữ được những giá trị ấy, đồng thời tạo sinh kế phù hợp cho cư dân, là cơ sở để du lịch phát triển lâu dài. Thành quả cần được thể hiện trong cảnh quan được gìn giữ, nghề truyền thống được tiếp nối và thu nhập của người dân được cải thiện.