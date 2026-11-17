Con đường chữ S - một trong những điểm check-in được du khách yêu thích khi đến với Pù Luông.

Giữa đại ngàn miền Tây xứ Thanh, Pù Luông hấp dẫn du khách bởi những thửa ruộng bậc thang trải dài theo sườn núi, những bản làng bình yên với nếp nhà sàn truyền thống và đời sống văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái, Mường.

Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên nguyên sơ, nơi đây còn mang đến những trải nghiệm gần gũi về đời sống bản địa, ẩm thực truyền thống và sự thân thiện, mến khách của người dân. Chính sự kết hợp giữa thiên nhiên và văn hóa đã tạo nên sức hút riêng, đưa Pù Luông trở thành một trong những điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu của tỉnh.

Cùng với sự phát triển của các cơ sở lưu trú, dịch vụ trải nghiệm, du lịch cộng đồng đang từng bước trở thành hướng phát triển kinh tế quan trọng, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường du lịch, việc xây dựng hình ảnh nhận diện riêng, tạo sự khác biệt và tăng khả năng kết nối với du khách trở thành yêu cầu cần thiết.

Logo du lịch Pù Luông

Từ định hướng đó, Pù Luông là địa phương đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch. Lấy cảm hứng từ những giá trị đặc trưng của vùng đất, logo thương hiệu thể hiện sự kết nối giữa thiên nhiên, núi rừng, bản làng và con người Pù Luông. Không chỉ là biểu tượng nhận diện, đây còn là thông điệp về một điểm đến giàu bản sắc, đang từng bước chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống.

Ông Hà Nam Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Pù Luông nhấn mạnh: “Việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch có ý nghĩa quan trọng trong định hình hình ảnh, khẳng định dấu ấn riêng của địa phương; đồng thời tạo sự thống nhất trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, góp phần đưa hình ảnh Pù Luông đến gần hơn với du khách”.

Mỗi gam màu trên logo đều mang ý nghĩa biểu trưng riêng, thể hiện thông điệp gìn giữ những giá trị nguyên bản, bảo tồn sắc thiên nhiên và hướng tới phát triển du lịch Pù Luông bền vững.

Không dừng lại ở việc xây dựng hình ảnh, Pù Luông xác định phát triển du lịch phải gắn liền với trách nhiệm của chính quyền và vai trò chủ thể của cộng đồng.

Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông năm 2026 diễn ra tối 16/11, bà Bùi Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Pù Luông nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm: Nâng cao trách nhiệm của chính quyền, tạo môi trường thuận lợi cho du lịch phát triển bền vững; Lấy người dân làm chủ thể trung tâm và là đối tượng thụ hưởng thành quả phát triển du lịch; Gắn phát triển du lịch với bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái và tăng cường liên kết, hợp tác.

Đây cũng là những yếu tố quyết định sức sống của thương hiệu du lịch Pù Luông. Bởi sức hấp dẫn của một điểm đến không chỉ được tạo nên từ những hình ảnh đẹp hay các sản phẩm quảng bá, mà còn được khẳng định qua chất lượng dịch vụ, trải nghiệm của du khách và cách cộng đồng gìn giữ những giá trị vốn có.

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống - nét đẹp văn hóa được đồng bào dân tộc Thái ở Pù Luông gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ

Ra mắt bộ nhận diện thương hiệu du lịch là bước khởi đầu cho hành trình định vị hình ảnh Pù Luông một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, sức sống của thương hiệu không chỉ nằm ở một biểu tượng nhận diện, mà còn được tạo nên từ chính cảnh quan thiên nhiên, những giá trị văn hóa truyền thống và sự đồng hành của cộng đồng địa phương. Đó cũng là nền tảng để Pù Luông phát huy lợi thế du lịch, gìn giữ bản sắc riêng và tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn, giàu sức sống trên bản đồ du lịch xứ Thanh.