Pù Luông đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Ủy ban MTTQ xã Pù Luông triển khai hỗ trợ các hộ kinh doanh tại chợ Phố Đoàn sử dụng hình thức thanh toán bằng mã QR.

Đến thôn Đôn, ấn tượng đầu tiên là những tuyến đường bê tông sạch đẹp, hàng cây xanh tỏa bóng mát cùng hệ thống đèn chiếu sáng được đầu tư, duy trì. Những đổi thay ấy là kết quả từ sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân trong XDNTM, nếp sống văn minh gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Ông Hà Văn Hiếu, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Đôn, cho biết: Thôn hiện có 447 hộ, với 1.960 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, ban công tác mặt trận cùng các đoàn thể trong thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chỉnh trang nhà cửa, khuôn viên; hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở; tham gia các hoạt động an sinh xã hội và giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò, ý nghĩa của XDNTM và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Đến nay, 100% hộ dân trong thôn có thùng chứa rác, thùng đựng rác tập trung, thực hiện phân loại rác tại nguồn và tham gia tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ 6 hằng tuần. Nhân dân trong thôn đóng góp hơn 100 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng, chỉnh trang nhà ở. Hiện thôn đang phấn đấu đến năm 2027 đạt chuẩn NTM.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Pù Luông Hà Thị Trực, cho biết: “Để triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ xã và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã”.

Nổi bật trong 9 tháng năm 2026, MTTQ xã đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia đợt cao điểm 90 ngày, đêm làm sạch dữ liệu đất đai; số hóa hồ sơ, cài đặt sổ tay đảng viên điện tử; xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại 9/9 thôn, khu dân cư. Tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các thôn, cơ quan, trường học, thu hút 1.460 lượt người tham gia; khơi thông xây dựng 250 cống rãnh; phát quang, dọn dẹp hơn 15km đường giao thông nằm trên các tuyến đường tự quản.

MTTQ xã và các tổ chức thành viên cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể như: Hội LHPN xã phối hợp ra mắt 3 mô hình “Ngôi nhà xanh”, trao 1 ngôi nhà “Mái ấm tình thương” và tích cực chăm sóc đường hoa tại cơ sở. Đoàn thanh niên đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông, hỗ trợ cài đặt VNeID, dọn vệ sinh môi trường; đồng thời phối hợp cùng Trường Đại học Hồng Đức làm 200m đường bê tông và tặng 31 suất quà cho các đối tượng chính sách. Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hỗ trợ thức ăn chăn nuôi gia cầm; giúp 6 hộ dân khắc phục nhà cửa sau giông lốc và phối hợp với Agribank Bá Thước tạo điều kiện cho 219 hội viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ hơn 25 tỷ đồng.

Cùng với các phong trào XDNTM, công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được MTTQ xã quan tâm. Thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ xã đã tiếp nhận nguồn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm với 711 suất quà, tổng trị giá 348,9 triệu đồng; tổ chức tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ với số tiền 5,7 triệu đồng; trao tặng 70 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, với tổng trị giá 63 triệu đồng.

Những kết quả đạt được cho thấy các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã Pù Luông đang ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với những phần việc cụ thể, thiết thực và gần dân. Qua đó, không chỉ góp phần cải thiện diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống Nhân dân mà còn củng cố tình đoàn kết, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng quê hương.