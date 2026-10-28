PTSC: Thương hiệu quốc gia khẳng định sức mạnh hệ sinh thái dịch vụ kỹ thuật (Kỳ 2)

Nâng cao năng lực tổng thầu từ hệ sinh thái dịch vụ kỹ thuật

Điểm nổi bật trong quá trình phát triển của PTSC là khả năng tích hợp các lĩnh vực kinh doanh truyền thống, từng bước hình thành chuỗi dịch vụ kỹ thuật phục vụ hoạt động dầu khí, công nghiệp và năng lượng.

Một dự án công trình biển đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều công đoạn kỹ thuật trong suốt vòng đời, bao gồm khảo sát, thiết kế, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng. Với phạm vi hoạt động rộng và các lĩnh vực chuyên môn có khả năng bổ trợ lẫn nhau, PTSC có điều kiện tham gia sâu vào chuỗi công việc này, đồng thời nâng cao tính chủ động trong tổ chức thực hiện dự án.

Các lĩnh vực được phát triển theo hướng chuyên môn hóa, đồng thời bổ trợ cho nhau về hạ tầng, phương tiện, nguồn nhân lực và kinh nghiệm thực hiện, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn trong huy động nguồn lực, phối hợp kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của những dự án có quy mô, hàm lượng công nghệ ngày càng cao.

Đây cũng là nền tảng để PTSC từng bước phát triển từ nhà cung cấp dịch vụ chuyên biệt thành doanh nghiệp có năng lực tổng thầu, tham gia các dự án EPC, EPCI và EPCIC quy mô lớn.

PTSC từng bước phát triển từ nhà cung cấp dịch vụ chuyên biệt thành doanh nghiệp có năng lực tổng thầu, tham gia các dự án EPC, EPCI và EPCIC quy mô lớn (Ảnh: Công trường dự án Baltica 2 tại bãi chế tạo PTSC M&C)

Những kết quả sản xuất kinh doanh gần đây cho thấy bước phát triển đáng kể về quy mô hoạt động của PTSC. Năm 2025, PTSC đạt doanh thu hợp nhất 33.790 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.205 tỷ đồng, tăng 42%.

Đáng chú ý, PTSC ghi nhận 48,5 triệu giờ làm việc an toàn trong năm, hoàn thành hạ thủy và bàn giao 42 công trình dầu khí, năng lượng tái tạo, với tổng khối lượng chế tạo hơn 107.000 tấn. Trong đó, 32 công trình hướng đến thị trường xuất khẩu, tiếp tục khẳng định năng lực cung cấp các sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật cho khách hàng quốc tế.

Đằng sau khối lượng công trình lớn là sự phối hợp của nhiều đơn vị, hàng nghìn kỹ sư và nhân lực kỹ thuật, cùng hệ thống quản trị chất lượng, an toàn, tiến độ và chuỗi cung ứng ngày càng chuyên nghiệp. Những kết quả này phản ánh khả năng tổ chức thực hiện các dự án quy mô lớn, đồng thời tạo nền tảng để PTSC tiếp tục mở rộng hoạt động tại các thị trường có yêu cầu kỹ thuật cao.

Nâng tầm thương hiệu trên thị trường

Trên nền tảng các dịch vụ đã được phát triển và hoàn thiện, PTSC đang từng bước mở rộng không gian hoạt động, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp - năng lượng quốc tế.

Đặc biệt, kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thập kỷ hoạt động trong ngành dầu khí đã trở thành lợi thế quan trọng để PTSC mở rộng sang những thị trường mới. Khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và quản trị dự án ngày càng cao giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào lĩnh vực điện gió ngoài khơi, nơi có nhiều cơ hội phát triển trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

Dấu mốc nổi bật gần đây là dự án Baltica 2 tại Ba Lan. Tháng 9/2026, tại cơ sở chế tạo của PTSC ở Vũng Tàu (TP HCM), PTSC M&C đã hoàn thành và bàn giao 4 trạm biến áp điện gió ngoài khơi, đánh dấu lần đầu tiên công trình điện gió ngoài khơi được chế tạo tại Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Dự án Baltica 2 do Ørsted và PGE hợp tác phát triển, liên danh Semco Maritime - PTSC M&C đảm nhận hợp đồng EPC cho 4 trạm biến áp ngoài khơi với tổng khối lượng khoảng 16.000 tấn. Việc hoàn thành, bàn giao những công trình quy mô lớn theo các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng quốc tế tiếp tục khẳng định năng lực thực hiện dự án của PTSC trên thị trường năng lượng tái tạo.

Thành công của Baltica 2 còn cho thấy giá trị của những khoản đầu tư dài hạn vào cơ sở chế tạo, hạ tầng hậu cần, cảng biển và nguồn nhân lực kỹ thuật. Trên nền tảng được xây dựng qua nhiều thập kỷ phục vụ ngành dầu khí, PTSC đã phát huy những thế mạnh sẵn có để đáp ứng các yêu cầu của thị trường điện gió ngoài khơi châu Âu.

Trạm biến áp điện gió ngoài khơi dự án Baltica 2 trên đường đến biển Baltic.

Song hành với bước tiến trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, PTSC cũng tiếp tục mở rộng thị trường dịch vụ dầu khí truyền thống ở những khu vực có yêu cầu cao.

Mới đây nhất, vào tháng 9/2026, PTSC M&C được QatarEnergy trao gói thầu EPIC-1 thuộc dự án tái phát triển mỏ Maydan Mahzam tại Qatar. Đây là dự án dầu khí ngoài khơi quy mô lớn, đánh dấu bước tiến của PTSC tại thị trường Trung Đông, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao về năng lực tổng thầu EPCI, khả năng điều phối nguồn lực và quản trị dự án quốc tế trong thời gian dài.

Việc liên tiếp tham gia những dự án lớn tại các thị trường quốc tế cho thấy phạm vi hoạt động của PTSC ngày càng được mở rộng, đồng thời phản ánh khả năng đáp ứng các yêu cầu đa dạng của khách hàng trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng.

Bồi đắp giá trị thương hiệu, nâng tầm vị thế quốc tế

Trong môi trường dịch vụ kỹ thuật quốc tế, uy tín của một doanh nghiệp được xây dựng qua chất lượng và kết quả thực hiện từng hợp đồng. Khách hàng đánh giá năng lực nhà thầu trên nhiều phương diện, từ kinh nghiệm, công nghệ, nguồn lực tài chính, hệ thống quản lý đến thành tích an toàn, chất lượng và tiến độ.

Đối với PTSC, việc 6 sản phẩm dịch vụ được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 là kết quả của một quá trình phát triển liên tục, gắn với những bước chuyển về quy mô, công nghệ và khả năng đáp ứng thị trường. Sự ghi nhận này đồng thời phản ánh giá trị của chiến lược đầu tư dài hạn, phát triển nguồn lực và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty.

Trong chiến lược phát triển những năm tới, PTSC tiếp tục định hướng hiện đại hóa đội tàu, nâng cấp hạ tầng cảng và cơ sở cơ khí chế tạo, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường năng lực thực hiện các dự án quốc tế. Các lĩnh vực năng lượng mới, trong đó có điện gió ngoài khơi, được xác định là những không gian phát triển quan trọng trên nền tảng kinh nghiệm và năng lực cốt lõi của doanh nghiệp.

Nhìn rộng hơn, sự phát triển của hệ sinh thái dịch vụ PTSC còn mang ý nghĩa đối với năng lực tham gia chuỗi giá trị công nghiệp - năng lượng của Việt Nam. Khi doanh nghiệp trong nước có thể đảm nhận ngày càng nhiều công đoạn kỹ thuật phức tạp, tham gia những dự án quy mô lớn và cung cấp dịch vụ cho khách hàng quốc tế, giá trị của ngành dịch vụ kỹ thuật Việt Nam cũng được nâng lên.

Chất lượng dịch vụ, năng lực thực hiện dự án và sự tin cậy của khách hàng đang tiếp tục bồi đắp giá trị thương hiệu PTSC trên thị trường quốc tế. Với định hướng phát triển dài hạn và những lợi thế đã được tích lũy, Tổng công ty hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật công nghiệp - năng lượng hàng đầu khu vực, tham gia ngày càng sâu rộng vào chuỗi giá trị năng lượng toàn cầu.