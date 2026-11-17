Dự án do Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) phát triển với sự hợp tác của Copenhagen Offshore Partners (COP).

Hình ảnh Lễ ký kết Hợp đồng EPC trạm biến áp ngoài khơi Fengmiao 2. Ảnh: PTSC M&C

Theo thông tin từ Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC) công bố ngày 17/11, lễ ký kết có sự tham dự của ông Lê Mạnh Cường, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), cùng đại diện lãnh đạo Tổng công ty PTSC, COP, Semco Maritime và PTSC M&C.

Theo hợp tác này, Liên danh PTSC M&C – Semco Maritime sẽ đảm nhận thiết kế, mua sắm, chế tạo, hạ thủy, vận chuyển, đấu nối, thử nghiệm và chạy thử ngoài khơi một trạm biến áp. Công trình gồm ba cấu phần chính: khối thượng tầng, kết cấu chân đế và hệ thống móng hút chân không, với tổng trọng lượng kết cấu khoảng 6.800 tấn.

Trong đó, PTSC M&C phụ trách thiết kế chi tiết kết cấu chân đế và hệ thống móng; chế tạo toàn bộ các cấu kiện chính, mua sắm thép kết cấu, thực hiện hạ thủy và một số hạng mục đấu nối, hoàn thiện kết cấu ngoài khơi. Semco Maritime đảm nhận thiết kế khối thượng tầng, mua sắm thiết bị và hệ thống điện, đồng thời thực hiện thử nghiệm, chạy thử ngoài khơi.

Theo kế hoạch, công tác chế tạo dự kiến bắt đầu trong năm 2028. Hoạt động vận chuyển, lắp đặt ngoài khơi, đấu nối và thử nghiệm sẽ được triển khai trong nửa cuối năm 2029, hướng tới hoàn thành các hạng mục ngoài khơi vào tháng 11/2029.

Fengmiao 2 tiếp nối kết quả triển khai dự án Fengmiao 1, cũng do CIP phát triển và liên danh PTSC M&C – Semco Maritime thực hiện trạm biến áp ngoài khơi. Tháng 10/2026, trạm biến áp Fengmiao 1 đã được đóng điện, sớm hơn hai tháng so với kế hoạch, sau chiến dịch thi công ngoài khơi kéo dài ba tháng. Dự án ghi nhận hơn 2,6 triệu giờ làm việc an toàn, không xảy ra tai nạn gây mất thời gian (LTI).

Việc tiếp tục được lựa chọn thực hiện Fengmiao 2 cho thấy kết quả hợp tác tại dự án trước đã tạo cơ sở để các bên duy trì quan hệ và triển khai những hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao hơn trong cùng thị trường.

Mở rộng chuỗi dự án quốc tế

Trạm biến áp do liên danh PTSC M&C và Semco Maritime thực hiện cho dự án điện gió ngoài khơi Fengmiao 1 tại Đài Loan. Ảnh: PTSC M&C

Quan hệ hợp tác giữa CIP với PTSC M&C và Semco Maritime được đặt nền móng từ tháng 11/2022, khi ba bên ký biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm thúc đẩy hợp tác trong thiết kế, mua sắm và thi công trạm biến áp ngoài khơi cho các dự án điện gió tại Việt Nam, đồng thời mở rộng thị trường sang châu Á và quốc tế.

Thời điểm đó, CIP đã đưa PTSC M&C vào danh sách các nhà cung cấp tiềm năng cho những dự án tại Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và các thị trường khác. Lãnh đạo CIP cũng trực tiếp đến thăm cơ sở chế tạo của PTSC M&C tại Vũng Tàu để trao đổi về khả năng hợp tác.

Tháng 10/2023, CIP ký hợp đồng với liên danh PTSC M&C - Semco Maritime cung cấp trạm biến áp ngoài khơi cho dự án Fengmiao, đánh dấu bước chuyển từ thỏa thuận hợp tác ban đầu sang hợp đồng thương mại cụ thể.

Trong khi đó, quan hệ giữa PTSC M&C và Semco Maritime đã phát triển thành một liên danh có kinh nghiệm qua nhiều dự án quốc tế. Hai doanh nghiệp kết hợp năng lực kỹ thuật điện, tích hợp hệ thống của đối tác Đan Mạch với kinh nghiệm tổng thầu EPCI, cơ sở chế tạo và nguồn lực thi công ngoài khơi của PTSC M&C.

Đến tháng 10/2026, liên danh đã tham gia bốn dự án điện gió ngoài khơi gồm Hai Long 2 và 3, Fengmiao 1, Formosa 4 tại Đài Loan và Baltica 2 tại Ba Lan. Tổng giá trị hợp đồng vượt 1 tỷ USD, với phạm vi công việc bao gồm tám trạm biến áp ngoài khơi.

Trong đó, dự án Hai Long 2 và 3 đánh dấu bước tham gia đầu tiên của PTSC M&C vào chuỗi cung ứng trạm biến áp điện gió ngoài khơi quốc tế. Với tổng công suất hơn 1 GW, dự án gồm hai trạm biến áp có tổng khối lượng chế tạo khoảng 18.000 tấn, được triển khai tại cơ sở chế tạo của PTSC M&C ở Việt Nam.

Tại Baltica 2, dự án điện gió ngoài khơi công suất khoảng 1,5 GW do Ørsted và PGE phát triển tại Ba Lan, liên danh đảm nhận tổng thầu EPCC bốn trạm biến áp ngoài khơi cùng các khung đỡ module, tổng khối lượng kết cấu khoảng 16.000 tấn.

Tháng 9/2026, PTSC M&C đã hoàn thành chế tạo, hạ thủy và bàn giao bốn trạm biến áp để vận chuyển sang châu Âu. Đây là lần đầu tiên các trạm biến áp điện gió ngoài khơi quy mô lớn được chế tạo tại Việt Nam và xuất khẩu sang thị trường này.

Không chỉ mở rộng danh mục dự án, ngày 19/10/2026, tại Copenhagen (Đan Mạch), PTSC M&C và Semco Maritime ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2027–2032, hướng tới mở rộng hoạt động tại châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời nghiên cứu khả năng phát triển cơ sở chế tạo chung tại châu Âu.

Bên cạnh các dự án quốc tế, quan hệ hợp tác giữa Petrovietnam và CIP đang mở ra hướng phát triển mới cho điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Ngày 20/10/2026, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch tại Copenhagen, trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, Petrovietnam và CIP đã trao thỏa thuận hợp tác thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

Một trong những dự án trọng tâm của hợp tác này là Dự án Điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1, do Petrovietnam và CIP phối hợp phát triển. Tại cuộc làm việc ngày 19/10/2026, lãnh đạo hai bên đã trao đổi về những nội dung quyết định tính khả thi của dự án, gồm cơ chế khuyến khích đầu tư, hợp đồng mua bán điện, phân bổ rủi ro, thu xếp vốn và tiến độ triển khai.

Ngọc Linh