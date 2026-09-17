PTIT và tập đoàn hàng không vũ trụ Ý bắt tay mở trung tâm công nghệ không gian

Ngày 17/9, tại Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Tập đoàn Temix đã công bố thành lập Trung tâm Công nghệ Không gian Việt Nam – Ý (Vietnam – Italy Space Technology Center - VISTC), một nền tảng nghiên cứu và phát triển công nghệ chung do PTIT và Temix đồng sáng lập.

VISTC được định hướng trở thành một nền tảng mở cho nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo chuyên sâu và hợp tác công nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ không gian.

Được đặt tại PTIT và phát triển trên nền tảng của Trung tâm Thiết kế Tiên tiến Temix mmWave Systems – PTIT hiện có, VISTC được định hướng trở thành một nền tảng mở cho nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo chuyên sâu và hợp tác công nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ không gian, hệ thống hàng không – vũ trụ, viễn thông và điện tử hàng không.

Lễ ra mắt trung tâm được thực hiện nhân dịp kỷ niệm một năm thành lập Trung tâm Thiết kế Tiên tiến Temix mmWave Systems – PTIT và kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện (RIPT), đồng thời được chính thức hóa bằng việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) lần thứ hai giữa hai bên.

Từ phòng thí nghiệm đến sản phẩm ‘Made in Vietnam’

Trung tâm Thiết kế Tiên tiến Temix mmWave Systems – PTIT được thành lập ngày 4/9/2025 trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Italia tại Hà Nội, với mục tiêu mở rộng năng lực nghiên cứu, thiết kế đa ngành trong lĩnh vực viễn thông và hàng không – vũ trụ, đồng thời cung cấp các dịch vụ thiết kế công nghệ tiên tiến cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tại châu Á và Trung Đông.

Sau một năm hoạt động, trung tâm từng bước hình thành năng lực nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm, tạo tiền đề cho định hướng phát triển thành một viện nghiên cứu. Trung tâm này đã quy tụ hơn 30 kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ trẻ; đồng thời phát triển nhiều sản phẩm công nghệ cao, trong đó có các thiết bị phục vụ hệ thống thông tin vệ tinh, hệ thống thông tin liên lạc định nghĩa bằng phần mềm (Software-Defined Communication), các hệ thống điện tử và máy tính, cùng thiết bị vô tuyến chuyên dụng tích hợp trên máy bay, phương tiện bay không người lái, vệ tinh và các nền tảng mặt đất…

“Một năm trước, chúng tôi thành lập một trung tâm thiết kế; hôm nay, chúng tôi ra mắt một nền tảng hợp tác rộng lớn hơn dành cho nghiên cứu công nghệ không gian, phát triển công nghiệp và đào tạo chuyên sâu. Đây là minh chứng cho sự phát triển vững chắc của mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Chúng tôi đang kết nối năng lực học thuật của Việt Nam với kinh nghiệm công nghiệp của Temix trong lĩnh vực điện tử phục vụ công nghệ không gian, thông qua một cơ cấu hợp tác lâu dài, nơi nguồn nhân lực được đào tạo và các sản phẩm được nghiên cứu, phát triển ngay tại Việt Nam”, ông Armando Caravella, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Temix, chia sẻ tại lễ ra mắt VISTC.

Nền tảng mở cho nghiên cứu công nghệ vũ trụ

Phát biểu tại lễ ra mắt VISTC, PGS. TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) nhấn mạnh: “Hợp tác với Temix tạo ra một cầu nối quan trọng giữa nghiên cứu, đào tạo và công nghiệp. Trung tâm mới sẽ góp phần nâng cao năng lực của PTIT trong nghiên cứu và phát triển các công nghệ tiên tiến, thu hút chuyên gia và nguồn lực quốc tế, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghệ không gian và hàng không – vũ trụ đang phát triển tại Việt Nam”.

VISTC được định hướng trở thành một nền tảng quốc tế mở, kết nối PTIT và Temix với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chuyên gia và các nhà nghiên cứu tài năng đến từ Việt Nam, Italia và các quốc gia khác. Trung tâm hướng tới thu hút các chuyên gia, học giả, kỹ sư, sinh viên tài năng, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu sau tiến sĩ cùng tham gia giải quyết những bài toán công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực công nghệ không gian và điện tử hàng không – vũ trụ.

Sáng kiến này phù hợp với định hướng chiến lược quốc gia của Việt Nam về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, trong đó ưu tiên nghiên cứu và sản xuất vệ tinh; đồng thời góp phần tăng cường sự hiện diện của công nghiệp Italia tại châu Á thông qua thúc đẩy chuyển giao công nghệ.