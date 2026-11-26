Chủ động phòng ngừa sự cố trên từng đường dây, trạm biến áp, hoàn thành gần 5.000 hạng mục thí nghiệm định kỳ và vệ sinh cách điện khi thiết bị đang mang điện là những giải pháp Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) triển khai để góp phần giữ lưới điện quốc gia vận hành an toàn, liên tục. Sản lượng điện truyền tải của Công ty vượt kế hoạch cả năm, trong khi các chỉ tiêu suất sự cố đường dây và trạm biến áp đều tốt hơn mức được giao.

PTC3 triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư xây dựng năm 2026 theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐTV và Quyết định số 10/QĐ-HĐTV ngày 16/01/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). Khi công suất trên lưới điện quốc gia thay đổi theo tình hình huy động nguồn điện và nhu cầu phụ tải, các đơn vị của PTC3 phải tính toán thời điểm thí nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị để duy trì khả năng truyền tải.

Ông Hồ Công, Quyền Giám đốc PTC3, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý vận hành, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2026. Ảnh: PTC3

Trước yêu cầu đó, Đảng ủy Công ty ban hành nghị quyết về vận hành an toàn lưới điện và bảo đảm cung ứng điện mùa khô. Ban Giám đốc chỉ đạo các đơn vị lập phương án phòng ngừa sự cố cho từng đường dây, trạm biến áp, theo dõi sát tình trạng thiết bị và phối hợp với các cấp điều độ để bố trí lịch công tác phù hợp. Lực lượng vận hành và sửa chữa phối hợp từ khâu chuẩn bị lịch cắt điện đến khi đưa thiết bị trở lại vận hành.

Ông Huỳnh Quang Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc PTC3, cho biết: “Đảng ủy Công ty xác định vận hành an toàn, liên tục phần lưới được giao quản lý là nhiệm vụ xuyên suốt. Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc yêu cầu từng đơn vị nắm chắc tình trạng thiết bị, nhận diện sớm nguy cơ sự cố và chuẩn bị phương án xử lý. Khi công suất biến động, anh em bám tuyến, bám trạm, phối hợp với điều độ để bố trí thời gian công tác và đưa thiết bị trở lại vận hành đúng kế hoạch.”

Với cách tổ chức đó, PTC3 đã hoàn thành 4.966 hạng mục thí nghiệm định kỳ, đạt 100% kế hoạch năm. Công ty cũng vệ sinh cách điện tại 4.858 vị trí khi thiết bị vẫn mang điện, qua đó hạn chế gián đoạn truyền tải trong quá trình bảo dưỡng. Đến tháng 11, các đường dây 220 kV và 500 kV do PTC3 quản lý chưa ghi nhận sự cố kéo dài. Chỉ số thời gian gián đoạn cung cấp điện do sự cố ở mức 3,32 phút, tốt hơn mức giao cả năm là 13,12 phút.

Nhân viên vận hành tăng cường kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị trạm biến áp. Ảnh: PTC3

Cùng với việc kiểm soát sự cố, PTC3 theo dõi chặt chẽ trào lưu công suất và các phần tử mang tải cao. Lũy kế 11 tháng, tỷ lệ điện dùng cho truyền tải chung trên lưới 220 kV và 500 kV do Công ty quản lý ước đạt 1,88%, thấp hơn 0,05 phần trăm so với chỉ tiêu năm. Năng suất lao động cùng kỳ ước đạt 8,85 triệu kWh/người, vượt 19,1% chỉ tiêu năm. Lũy kế 11 tháng, sản lượng điện truyền tải vượt kế hoạch cả năm trên 1,4 tỷ kWh, dự kiến cả năm đạt 9,91 tỷ kWh, vượt 23,6% kế hoạch.

Từ công việc hằng ngày trên tuyến và tại trạm, cán bộ, công nhân viên PTC3 chủ động đề xuất cải tiến thiết bị và ứng dụng công nghệ. Trong năm 2026, Công ty có 80 sáng kiến được công nhận, trong đó có các giải pháp về thiết bị trạm biến áp, đường dây và chuyển đổi số. PTC3 cũng đã hoàn thành thử nghiệm thao tác xa tại hai trạm biến áp 500 kV Vân Phong và Di Linh, đồng thời đang hoàn thiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xây dựng mô-đun theo dõi khiếm khuyết thiết bị và quản lý phiếu công tác khi nhiều nhóm cùng làm việc tại trạm.

Lực lượng vận hành sử dụng thiết bị bay không người lái để kiểm tra đường dây 500kV, hỗ trợ phát hiện sớm khiếm khuyết. Ảnh: PTC3

Nói về đóng góp của đội ngũ, ông Thịnh chia sẻ thêm: “Anh em trực tiếp làm việc trên tuyến, tại trạm hiểu rõ vướng mắc phát sinh ở đâu và chủ động đề xuất cách giải quyết. Khi lực lượng hiện trường và các bộ phận chuyên môn cùng hoàn thiện giải pháp, sáng kiến từ một đơn vị có thể được chia sẻ để các đơn vị khác áp dụng. Kết quả hôm nay có được từ sự phối hợp, nỗ lực vượt khó và tinh thần chủ động cải tiến của cả đội ngũ.”

Song song với đổi mới công tác vận hành, PTC3 đẩy nhanh tiến độ các công trình nâng năng lực truyền tải. Tại Trạm biến áp 500 kV Di Linh, Công ty đã đóng điện máy biến áp AT1 ngày 31/10 và dự kiến đóng điện máy biến áp AT2 ngày 30/11. Khi dự án hoàn thành, tổng công suất trạm sẽ tăng gấp đôi, từ 900 MVA lên 1.800 MVA. Đến ngày 18/11, giá trị khối lượng đầu tư thực hiện đạt 106,3% kế hoạch vốn sau rà soát.

Trong những tuần cuối năm, PTC3 quyết tâm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, bám sát các mốc đóng điện và bảo đảm vận hành an toàn các công trình được giao quản lý. Với sự đồng lòng của tập thể cán bộ, công nhân viên, Công ty phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, góp phần bảo đảm lưới điện quốc gia vận hành an toàn, liên tục và tin cậy.