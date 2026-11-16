PTC1 lan tỏa văn hóa an toàn qua “Lời hứa của người lính truyền tải”

Một lời dặn trước giờ lên tuyến, một cuộc chuyển dạ đúng lúc người chồng đang làm nhiệm vụ và quyết định giữ nghiêm quy trình giữa áp lực công việc. Những tình huống trong “Lời hứa của người lính truyền tải” đã đưa câu chuyện về văn hóa an toàn đến với người xem qua phần thi Chào hỏi của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) tại Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) năm 2026.

Trong 11 phút 30 giây, tiết mục kết hợp kịch tâm lý, ca khúc chế lời và vũ đạo hình thể, chuyển tải yêu cầu tuân thủ quy trình bằng câu chuyện gần gũi với đời sống người công nhân truyền tải điện.

Lời hứa trở về từ một mái nhà

Mở đầu phần thi là những câu vè mộc mạc, tái hiện chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển của PTC1, đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp qua 18 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Từ không khí rộn ràng ấy, sân khấu chuyển sang khung cảnh gia đình. An, người vợ trẻ đang ở tháng cuối thai kỳ, chỉnh từng khuy áo bảo hộ và dặn chồng giữ lời hứa trở về bình an. Người chồng là Toàn, một an toàn vệ sinh viên chuẩn bị lên tuyến làm nhiệm vụ.

Chi tiết đời thường tạo điểm tựa cảm xúc cho tiết mục. Với người công nhân, phía sau mỗi chuyến công tác còn có gia đình chờ đợi. Lời hứa trở về vì thế gắn với trách nhiệm giữ an toàn cho bản thân và đồng nghiệp trong từng thao tác.

Giữ nguyên tắc trước áp lực thời gian

Cao trào diễn ra trong tình huống thay chuỗi sứ cách điện trên đường dây cao thế. Đúng lúc làm nhiệm vụ, Toàn nhận tin vợ chuyển dạ. Cùng lúc, tâm lý muốn làm nhanh, làm tắt để về sớm xuất hiện ở bác Hiếu, người thợ lâu năm, và nhóm công nhân trẻ.

Tình huống đặt nhân vật trước lựa chọn giữa mong muốn sớm trở về bên gia đình và trách nhiệm bảo đảm an toàn tại hiện trường. Toàn kiên quyết ngăn chặn nguy cơ vi phạm quy trình đặt tiếp địa di động chống điện áp cảm ứng.

Qua cách xử lý của nhân vật, vai trò của an toàn vệ sinh viên được thể hiện cụ thể: nhận diện nguy cơ, nhắc nhở đồng nghiệp và giữ vững nguyên tắc ngay khi có áp lực về thời gian. Văn hóa an toàn được chuyển tải bằng hành động, gắn với trách nhiệm của mỗi người trong một nhóm công tác.

Câu chuyện cũng nhắc lại rằng kinh nghiệm lâu năm hay sự nhanh nhẹn của người thợ trẻ đều cần đi cùng ý thức tuân thủ quy trình. Sự bình an sau mỗi ca làm việc bắt đầu từ những yêu cầu kỹ thuật được thực hiện đầy đủ tại hiện trường.

Với thông điệp “An toàn là Lời hứa - Kỷ luật là Lá chắn - Văn hóa là Niềm tin”, “Lời hứa của người lính truyền tải” góp phần lan tỏa văn hóa an toàn trong lao động. Cùng các phần thi khác, tiết mục đã góp phần giúp PTC1 giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi EVNNPT năm 2026.