PTC1: 97,56% công nhân dự thi nâng bậc nghề đường dây đạt yêu cầu

Từ ngày 3 đến 6/11/2026, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) tổ chức kỳ thi nâng bậc nghề đường dây tại Hiện trường đào tạo thực hành đường dây Chí Linh, thuộc Truyền tải điện Đông Bắc 2.

Trong số 206 công nhân viên thuộc diện tham gia, có 205 người thực tế dự thi, một trường hợp vắng mặt do ốm. Kết quả, 200 người đạt yêu cầu, tương ứng tỷ lệ 97,56%.

BTC Kỳ thi phổ biến qui chế thi thực hành

Đây là hoạt động thường niên để PTC1 đánh giá kiến thức, kỹ năng của lực lượng trực tiếp quản lý vận hành đường dây, đồng thời xác định nội dung cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động.

Sát hạch từ kiến thức đến từng thao tác

Với công nhân quản lý vận hành đường dây 220 kV, 500 kV, tay nghề được thể hiện qua từng lần kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và xử lý khiếm khuyết trên tuyến. Công việc thường diễn ra ở địa hình phức tạp, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đòi hỏi người thực hiện nắm chắc chuyên môn, thành thạo thao tác và phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp.

Toàn cảnh thi Lý thuyết - Trắc nghiệm online trên máy tính

Những yêu cầu ấy được đưa vào nội dung kỳ thi nâng bậc nghề đường dây năm 2026. Phần lý thuyết được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính, gồm 40 câu hỏi trong 60 phút, tập trung vào kiến thức chuyên môn, quy trình kỹ thuật và các quy định liên quan đến quản lý vận hành.

Ở phần thực hành, thí sinh làm việc theo nhóm, thực hiện các nội dung đặc thù như đo độ võng dây dẫn, đo điện trở tiếp địa, thay sứ cách điện, ép nối dây dẫn. Mỗi người đảm nhận nhiệm vụ tương ứng với bậc nghề đăng ký, trực tiếp sử dụng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng dưới sự giám sát của Ban Giám khảo.

Phần thi thực hành thay sứ

Việc chấm thi không chỉ căn cứ vào kết quả cuối cùng. Quy trình thực hiện, kỹ thuật thao tác, cách sử dụng dụng cụ, tuân thủ quy định an toàn và khả năng phối hợp giữa các thành viên đều được xem xét. Qua đó, năng lực của thí sinh được đánh giá trong mối liên hệ với yêu cầu công việc thực tế.

Cách tổ chức này cũng làm rõ trách nhiệm của từng người trong một nhóm công tác. Trên lưới điện truyền tải, các vị trí có quan hệ chặt chẽ với nhau; thao tác đúng và sự phối hợp đồng bộ là những điều kiện thiết yếu để bảo đảm an toàn cho con người, thiết bị.

Thi để học, học để làm chủ công việc

Kỳ thi được PTC1 triển khai theo Văn bản số 8610/PTC1-TCNS ngày 30/10/2026, thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tại Quyết định số 1142/QĐ-EVNNPT ngày 19/8/2026 về thành lập Hội đồng thi và kiểm tra sát hạch nghề năm 2026.

Thực hiện qui trình đo huyết áp kiểm tra sức khỏe trước khi leo cao

Công ty chuẩn bị các điều kiện tổ chức, nội dung chuyên môn và quy trình sát hạch, bảo đảm tính nghiêm túc, công khai, khách quan. Thông điệp “Thi để học - học để tiến bộ” được Ban tổ chức nhấn mạnh xuyên suốt kỳ thi nâng bậc nghề đường dây.

Các thi sinh trả lời thi vấn đáp

Việc lựa chọn Hiện trường đào tạo thực hành đường dây Chí Linh tiếp tục phát huy mô hình đào tạo gắn với sản xuất của PTC1. Tại đây, người lao động trực tiếp thể hiện kỹ năng trên thiết bị, dụng cụ thay vì chỉ trả lời câu hỏi lý thuyết. Những điểm cần điều chỉnh trong từng thao tác vì thế được nhận diện cụ thể, làm cơ sở để hoàn thiện tay nghề.

Kết quả sát hạch cũng giúp Công ty đánh giá năng lực từng cá nhân, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp. Với người lao động, quá trình ôn luyện và thực hành là dịp hệ thống lại kiến thức, củng cố kỹ năng, rèn tác phong làm việc và ý thức kỷ luật.

Thực hành ép nối dây

Trong bối cảnh hệ thống truyền tải điện ngày càng mở rộng, yêu cầu vận hành và ứng dụng công nghệ ngày càng cao, PTC1 tiếp tục duy trì công tác thi sát hạch, giữ bậc, nâng bậc cùng việc đổi mới phương thức đào tạo. Kỳ thi nâng bậc nghề đường dây năm 2026 góp phần chuẩn bị đội ngũ công nhân có chuyên môn, tay nghề và tinh thần trách nhiệm để thực hiện phương châm “Vận hành an toàn - Truyền tải liên tục”.

KẾT QUẢ KỲ THI NÂNG BẬC NGHỀ ĐƯỜNG DÂY NĂM 2026 206 người thuộc diện tham gia; 205 người thực tế dự thi, một người vắng do ốm. 200 người đạt yêu cầu, chiếm 97,56% số người dự thi. Lý thuyết: 40 câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính trong 60 phút. Thực hành: Đo độ võng dây dẫn, đo điện trở tiếp địa, thay sứ cách điện, ép nối dây dẫn và các nội dung tương ứng với bậc nghề đăng ký.