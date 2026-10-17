PSY nhắc đến BTS khi nói về tương lai của K-pop

Ngày 15/10, PSY xuất hiện với tư cách diễn giả khách mời tại hội nghị Public Broadcasters International (PBI) Seoul 2026, diễn ra ở khách sạn Fairmont Ambassador Seoul, Hàn Quốc. Trong bài thuyết trình kéo dài khoảng 15 phút bằng tiếng Anh, mang chủ đề “Quá khứ, hiện tại và tương lai của K-pop”, nam ca sĩ chia sẻ quan điểm về sức hút của làn sóng văn hóa Hàn Quốc trước các lãnh đạo truyền hình công cộng quốc tế.

Theo PSY, việc sao chép công thức thành công của người khác không phải con đường bền vững để tạo dựng tên tuổi. Thay vào đó, nghệ sĩ cần tìm ra hướng đi riêng và kiên trì với lựa chọn của mình. Anh cho biết đã theo đuổi triết lý này trong suốt 26 năm hoạt động nghệ thuật.

Nhìn lại thời điểm ra mắt năm 2000, PSY cho biết thị trường âm nhạc Hàn Quốc khi ấy có không ít ca sĩ sở hữu ngoại hình nổi bật và giọng hát tốt. Thay vì cạnh tranh trực tiếp với những nghệ sĩ này, anh quyết định lựa chọn phong cách hài hước để tạo sự khác biệt. Nam ca sĩ nhận thấy đây là hướng đi có tiềm năng và có thể giúp mình xây dựng chỗ đứng riêng.

PSY cũng tiết lộ từng nhận được nhiều lời khuyên về việc phẫu thuật thẩm mỹ, ăn kiêng và tập luyện để cải thiện ngoại hình khi mới bước chân vào ngành giải trí. Tuy nhiên, anh không làm theo những đề xuất đó, bởi tin rằng việc duy trì bản sắc cá nhân quan trọng hơn chuyện thay đổi bản thân để phù hợp với kỳ vọng của số đông.

Đề cập đến sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, PSY nhận định mức độ cạnh tranh trong các lĩnh vực K-pop, phim truyền hình và điện ảnh ngày càng gay gắt. Trong bối cảnh đó, chỉ những sản phẩm thực sự nổi bật mới có thể thu hút sự chú ý rộng rãi. Theo anh, chính môi trường cạnh tranh khốc liệt này góp phần thúc đẩy chất lượng nội dung và tạo nên sức hấp dẫn của văn hóa đại chúng Hàn Quốc trên toàn cầu.

Nhắc đến “Gangnam Style”, ca khúc đưa tên tuổi mình vượt khỏi biên giới Hàn Quốc, PSY cho biết bài hát không khác biệt quá nhiều so với những sản phẩm trước đó của anh. Điều đáng chú ý là nam ca sĩ vẫn giữ nguyên lời tiếng Hàn thay vì chuyển sang tiếng Anh để tiếp cận khán giả quốc tế. Anh hài hước đặt câu hỏi rằng nếu chuyển sang rap bằng tiếng Anh, làm thế nào mình có thể cạnh tranh với rapper Eminem.

Khi được đề cập đến tương lai của K-pop, PSY dành lời ghi nhận cho BTS và cho rằng nhóm đang làm rất tốt vai trò của mình. Anh cũng cho biết bản thân vẫn tiếp tục sáng tác những ca khúc mang màu sắc vui nhộn, đồng thời thực hiện các video âm nhạc với hy vọng tạo ra thêm một bản hit.

Hội nghị PBI Seoul 2026 do đài KBS tổ chức từ ngày 14 đến 16/10, quy tụ hơn 300 đại biểu đến từ khoảng 120 tổ chức, trong đó có khoảng 30 đài truyền hình công cộng như BBC và NHK. Sự góp mặt của PSY tại sự kiện cho thấy câu chuyện về thành công của K-pop không chỉ thu hút giới âm nhạc mà còn nhận được sự quan tâm từ ngành truyền thông quốc tế.