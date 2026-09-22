Psy bị phạt 5 triệu won vì để người thứ ba nhận thuốc ngủ

Ngày 15/9, Thẩm phán Choi Ye Jin thuộc Tòa án Sơ thẩm số 12, Quận Tây Seoul, đã ra lệnh xử phạt sơ thẩm đối với ca sĩ Psy, với mức phạt 5 triệu won (khoảng 3.637 USD), vì vi phạm Luật Dịch vụ Y tế.

Theo hồ sơ vụ việc, Psy bị cáo buộc sử dụng thuốc ngủ được kê đơn từ xa và để người khác nhận thuốc thay mình.

Lệnh xử phạt sơ thẩm là thủ tục pháp lý trong đó tòa án quyết định mức phạt tiền hoặc hình phạt tài chính dựa trên hồ sơ bằng văn bản, thay vì tiến hành một phiên xét xử chính thức.

Psy có quyền phản đối quyết định này. Nếu không đồng ý với lệnh xử phạt, nam ca sĩ có thể yêu cầu mở phiên xét xử chính thức trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được thông báo về quyết định của tòa.

Psy. Ảnh: Shutterstock/Debby Wong

Theo các báo cáo, Psy đã nhận đơn thuốc ngủ từ xa tại một bệnh viện đại học ở Seoul trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2025. Sau đó, thuốc được nhận thay bởi người thứ ba, trong đó có quản lý của nam ca sĩ.

Quy định về việc nhận thuốc thay tại Hàn Quốc

Theo luật hiện hành của Hàn Quốc, thuốc ngủ được phân loại là thuốc hướng thần. Việc kê đơn những loại thuốc này thường yêu cầu quá trình tư vấn và thăm khám trực tiếp giữa bệnh nhân với bác sĩ.

Điều 17-2 của Luật Dịch vụ Y tế quy định việc người thứ ba nhận thuốc thay cho bệnh nhân bị hạn chế, kể cả trong trường hợp người nhận là thành viên gia đình. Một số trường hợp đặc biệt có thể được ngoại lệ, chẳng hạn bệnh nhân bất tỉnh hoặc không thể tự di chuyển.

Vụ việc của Psy được đưa ra điều tra sau khi cảnh sát xem xét việc nam ca sĩ nhận thuốc theo đơn thông qua người khác.

Tháng 5, cảnh sát đã chuyển hồ sơ của 6 người, trong đó có Psy, quản lý của anh và các bác sĩ tại bệnh viện đại học, sang viện kiểm sát để xem xét.

Đến tháng 7, viện kiểm sát đề nghị truy tố Psy cùng một bác sĩ của bệnh viện đại học. Trong khi đó, quản lý của Psy và 3 nhân viên y tế khác được hoãn truy tố.

Với lệnh xử phạt sơ thẩm mới nhất, Psy phải nộp khoản tiền phạt 5 triệu won nếu không yêu cầu xét xử chính thức trong thời hạn luật định.