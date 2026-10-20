PSG xuất hiện rạn nứt vì tài năng gốc Philippines

Dro Fernandez trong màu áo PSG.

Theo L'Equipe, sự phân bổ thời gian thi đấu đang tạo ra những căng thẳng nhất định giữa cựu tài năng Barcelona và các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng thủ đô Paris.

Trong số này, Senny Mayulu (20 tuổi) cùng Quentin Ndjantou (19 tuổi) nằm trong số những tài năng trẻ được cho là chịu ảnh hưởng từ cách phân bổ cơ hội thi đấu của HLV Enrique. Cả hai đều trưởng thành từ hệ thống đào tạo của PSG. Do đó, sự ưu ái của ban huấn luyện dành cho một tân binh như Dro khiến cả hai không hài lòng.

Sau giai đoạn đầu mùa ít được sử dụng, Dro góp mặt trong 5/7 trận Ligue 1 của PSG. Ở hai trận gần nhất tại giải quốc nội, Dro đều thi đấu gần 60 phút mỗi trận.

Tại Champions League, anh còn thi đấu trọn vẹn 90 phút trong cuộc đối đầu Slovan Bratislava ở lượt trận đầu tiên của vòng phân hạng. Những lần xuất hiện liên tiếp cho thấy HLV Enrique sẵn sàng đặt niềm tin vào Dro bất chấp sự cạnh tranh trong đội hình.

Dro được trao cơ hội tại Ligue 1. Ảnh: Reuters.

Dro rời Barcelona để gia nhập PSG trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026. Đội bóng Pháp chi 8 triệu euro để hoàn tất thương vụ, cao hơn 2 triệu euro so với điều khoản giải phóng hợp đồng của cầu thủ này, thông qua thỏa thuận chuyển nhượng với đội bóng xứ Catalonia.

Sự ra đi của Dro từng khiến HLV Hansi Flick thất vọng. Trong một cuộc họp báo trước trận gặp Real Sociedad, chiến lược gia người Đức nhấn mạnh rằng những cầu thủ muốn khoác áo Barcelona phải dành trọn vẹn tình yêu và sự cam kết cho màu áo đội bóng.

Dro có bố là người Tây Ban Nha, mẹ người Philippines. Tài năng 18 tuổi này gia nhập lò La Masia của Barcelona vào năm 2022 sau khi từ chối các lời đề nghị của Real Madrid và Betis.

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