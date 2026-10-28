PSG vung tiền chiêu mộ Nico Williams thay Kvaratskhelia

Chiến thắng 4-2 trước Barcelona tại Champions League khiến PSG trả giá đắt về lực lượng. Khvicha Kvaratskhelia đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải, buộc đội bóng Paris tính đến phương án bổ sung nhân sự trên hàng công.

Tuyển thủ Georgia đã được phẫu thuật. CLB chưa đưa ra thời điểm tái xuất, trong khi khả năng anh vắng mặt đến hết mùa 2026/27 được truyền thông châu Âu đề cập.

Nico Williams trở thành mục tiêu của PSG. Ảnh: A.C

Theo Eurosport, Nico Williams nằm trong nhóm mục tiêu PSG cân nhắc cho kỳ chuyển nhượng mùa đông. Luis Enrique hiểu rõ cầu thủ Bilbao và đánh giá anh là lựa chọn phù hợp để bù đắp khoảng trống Kvaratskhelia để lại.

Tốc độ, khả năng đột phá một đối một và sự linh hoạt khi hoạt động ở cả hai cánh giúp Nico đáp ứng yêu cầu của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Ở tuổi 24, anh cũng tích lũy kinh nghiệm tại La Liga và trong màu áo đội tuyển quốc gia.

PSG từng theo đuổi Nico năm 2024. Chấn thương của Kvaratskhelia khiến đội bóng Pháp có thêm lý do trở lại với thương vụ này, dù chưa có thông tin xác nhận một đề nghị chính thức được gửi đến Bilbao.

Khó khăn lớn nhất nằm ở hợp đồng của Nico. Cầu thủ chạy cánh người xứ Basque gia hạn vào tháng 7/2025, cam kết gắn bó với đội chủ sân San Mames đến tháng 6/2035. Điều khoản giải phóng được cho là vào khoảng 90 triệu euro.

Đây là khoản đầu tư đáng kể, đặc biệt trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, khi Bilbao khó tìm người thay thế một trong những ngôi sao quan trọng nhất.

Trong thời gian chờ thị trường tháng 1 mở cửa, Luis Enrique phải xoay xở với những lựa chọn hiện có như Desire Doue, Maghnes Akliouche và Mika Godts - người chưa có dấu ấn nào khi chuyển đến từ Ajax.

Bài toán càng thêm phức tạp khi Ousmane Dembele cũng chấn thương và phải nghỉ vài tuần.