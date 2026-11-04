PSG vùi dập Villarreal 6 bàn không gỡ tại Champions League

Fabian Ruiz lập cú đúp trong chiến thắng 6-0 của PSG trước Villarreal. Ảnh: EPA

Trận đấu dường như đã sớm an bài khi nhà đương kim vô địch liên tiếp dội bom vào lưới đối thủ chỉ trong 17 phút đầu tiên. Joao Neves mở điểm ở phút thứ 9 bằng một cú sút quyết đoán vào góc cao sau tình huống đá phạt góc.

Ngay sau đó, sai lầm tai hại của thủ thành Peter Gulacsi bên phía đội chủ nhà đã tạo điều kiện không thể tốt hơn để Desire Doue nhân đôi cách biệt ở phút 12.

Cơn ác mộng của "Tàu ngầm vàng" tiếp tục kéo dài. Chỉ đúng một phút sau bàn thua thứ hai, Senny Mayulu tung cú sút bồi trái phá tung nóc lưới, nâng tỷ số lên 3-0. Khoảng thời gian thi đấu kinh hoàng của đội bóng Tây Ban Nha trong hiệp một khép lại bằng cú dứt điểm sấm sét của Fabian Ruiz ở phút 17, khiến mọi nỗ lực phòng ngự của Villarreal hoàn toàn sụp đổ.

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về đại diện nước Pháp dù họ không còn tấn công với cường độ quá cao. Fabian Ruiz hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở phút 50 bằng một pha xử lý bước một tinh tế và dứt điểm xâu kim thủ môn lạnh lùng.

Dù HLV Luis Enrique từng thận trọng trước cuộc đấu này, nhưng rõ ràng thực tế trên sân cho thấy PSG quá vượt trội.

Đối mặt với sức ép liên tục, Villarreal tỏ ra vô cùng bế tắc và gần như không thể tạo ra cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Ngày thi đấu hoàn hảo của Paris Saint-Germain khép lại ở phút 78 khi tài năng trẻ 17 tuổi David Boly ghi bàn ngay trong trận ra mắt Champions League, ấn định chiến thắng vang dội 6-0 cho đội khách.

Kết quả chung cuộc: Villarreal 0-6 Paris Saint-Germain

Ghi bàn:

Paris Saint-Germain: Neves (9'), Doue (12'), Mayulu (13'), Ruiz (17', 50'), Boly (78')