PSG vs Barcelona: Đỉnh cao đại chiến của bóng đá thế giới

Rạng sáng 21/10 (giờ Việt Nam), PSG sẽ tiếp đón Barcelona tại lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026-2027.

Đây được xem là trận đấu tâm điểm của lượt trận khi cả hai đội đều sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu và đang có phong độ ấn tượng. Đặc biệt, màn so tài này diễn ra chỉ vài ngày trước lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026.

PSG đang là nhà đương kim vô địch Champions League hai mùa giải gần nhất.

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), PSG và Barcelona có tổng cộng 17 đề cử ở các hạng mục của lễ trao giải năm nay.

Trong đó, PSG có tới 10 cầu thủ được đề cử danh hiệu Quả bóng Vàng nam, gồm Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Joao Neves, Fabian Ruiz và Ferran Torres.

Phía Barcelona có ba đại diện tranh Quả bóng Vàng nam là Lamine Yamal, Rodri và Pau Cubarsi.

Trong đó, Lamine Yamal đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ phong độ ấn tượng. Dù mới 19 tuổi, cầu thủ người Tây Ban Nha đã trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất của Barcelona.

Ngoài Quả bóng Vàng, hai đội còn có nhiều đại diện được đề cử ở các hạng mục khác.

Cụ thể, Pau Cubarsi và Warren Zaire-Emery góp mặt trong danh sách đề cử giải Kopa dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Trong khi hai thủ môn Joan Garcia và Matvei Safonov cạnh tranh danh hiệu Yashin.

HLV Luis Enrique của PSG cũng nằm trong danh sách năm ứng viên tranh giải Johan Cruyff dành cho nhà cầm quân xuất sắc nhất.

Bên cạnh những thành tích cá nhân, PSG và Barcelona còn sở hữu đội hình có giá trị thị trường rất lớn. Theo Transfermarkt, tổng giá trị đội hình hai đội lên tới 2,66 tỷ euro.

Trong đó, PSG có năm cầu thủ được định giá từ 100 triệu euro trở lên. Vitinha, Joao Neves và Kvaratskhelia cùng có giá trị 140 triệu euro, tiếp theo là Desire Doue với 120 triệu euro và Dembele 100 triệu euro.

Bên phía Barcelona, Lamine Yamal là cầu thủ có giá trị cao nhất với 220 triệu euro. Xếp sau là Pedri (150 triệu euro), Fermin Lopez (110 triệu euro) và Pau Cubarsi (100 triệu euro).

Không chỉ sở hữu dàn sao đắt giá, PSG và Barcelona còn đang duy trì phong độ rất tốt trước cuộc đối đầu này.

Theo thống kê của Opta, PSG đã bất bại 12 trận liên tiếp tại Champions League và giành chiến thắng trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng, đoàn quân của HLV Luis Enrique đánh bại Manchester City 4-2 ngay trên sân Etihad.

Trong khi đó, Barcelona dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick đã toàn thắng 11 trận từ đầu mùa giải 2026-2027, ghi tổng cộng 48 bàn, trung bình khoảng 4,4 bàn mỗi trận.

Barcelona sẵn sàng hướng đến màn so tài với PSG.

Tại Champions League, Barcelona ghi 5 bàn vào lưới Feyenoord và 6 bàn trước Galatasaray ở hai lượt trận đầu tiên.

Bên cạnh phong độ hiện tại, lịch sử đối đầu cũng cho thấy những cuộc chạm trán giữa PSG và Barcelona thường có nhiều bàn thắng.

Theo Opta, trong 15 lần gặp nhau tại Cúp C1 và Champions League được thống kê, hai đội đã ghi tổng cộng 57 bàn, trung bình 3,8 bàn mỗi trận.

Một thống kê đáng chú ý khác là kể từ mùa giải 2024-2025, các trận đấu có PSG góp mặt tại Champions League đã xuất hiện tổng cộng 134 bàn thắng. Con số tương ứng của Barcelona là 130 bàn.

Với lực lượng chất lượng, phong độ ghi bàn ấn tượng cùng sự góp mặt của nhiều ứng viên Quả bóng Vàng, màn so tài giữa PSG và Barcelona được kỳ vọng sẽ mang đến màn so tài hấp dẫn tại Champions League 2026-2027.