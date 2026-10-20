PSG tuyên bố không sợ Lamine Yamal

Yamal là một trong những ứng viên đáng chú ý trong cuộc đua Quả bóng vàng năm nay.

Trong cuộc họp báo ngày 19/10, Vitinha nhận được câu hỏi về Lamine Yamal, ngôi sao 19 tuổi đang gây ấn tượng trong màu áo Barcelona. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đánh giá cao tài năng của đối thủ nhưng khẳng định PSG không có lý do để lo lắng.

"Chúng tôi không sợ Lamine Yamal. Cậu ấy là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Những gì Yamal đang làm thật khó tin. Được đối đầu với những cầu thủ như vậy luôn rất thú vị", Vitinha chia sẻ.

Theo Vitinha, Barcelona sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng nên PSG không thể chỉ tập trung ngăn chặn Yamal. Anh cho rằng đội bóng Pháp cần duy trì lối chơi và kiểm soát tốt khu trung tuyến.

Bên cạnh trận đấu tại Champions League, Vitinha còn được hỏi về cuộc đua Quả bóng vàng 2026, dự kiến công bố ngày 26/10. Dù đánh giá cao Yamal, tiền vệ 26 tuổi cho rằng giải thưởng nên thuộc về một cầu thủ PSG, đội bóng vừa vô địch Champions League.

"Tôi nghĩ sẽ công bằng hơn nếu Quả bóng vàng thuộc về một cầu thủ PSG, người đã giành chức vô địch Champions League", Vitinha nhận xét.

Anh cũng nhắc đến Harry Kane, Kylian Mbappe và Michael Olise như những ứng viên đáng chú ý, nhưng vẫn ưu tiên các đồng đội tại PSG.

Tiền vệ Vitinha khẳng định PSG không e ngại Lamine Yamal trước cuộc đối đầu Barcelona tại Champions League.

Trong khi đó, Yamal từng cho rằng Quả bóng vàng nên được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất, thay vì chỉ dựa vào số bàn thắng hay danh hiệu tập thể.

HLV Luis Enrique cũng dành lời khen cho Yamal, nhưng không muốn PSG quá tập trung vào một cá nhân. Theo ông, cách tốt nhất để hạn chế ngôi sao Barcelona là kiểm soát bóng, khiến đối thủ có ít cơ hội tham gia tấn công.

Cuộc đối đầu còn mang ý nghĩa đặc biệt với Enrique, người từng thi đấu và dẫn dắt Barcelona. Dù vẫn dành tình cảm cho đội bóng cũ, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định PSG sẽ hướng đến chiến thắng.

Vitinha cũng không đồng tình với việc gọi cuộc chạm trán này là trận chung kết sớm. Anh cho rằng mùa giải mới bước sang tháng 10 và mọi chuyện có thể thay đổi đáng kể trước vòng knock-out.

PSG tiếp Barcelona trên sân Parc des Princes lúc 2h ngày 21/10.