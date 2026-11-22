“Chúng tôi phải chờ kết quả kiểm tra y tế mới biết chính xác, nhưng rõ ràng đây là chấn thương nghiêm trọng với Desire Doue”, HLV Luis Enrique thừa nhận sau trận đấu.

Tiền đạo Desire Doue chấn thương sau khi ghi bàn đưa đội khách vượt lên dẫn Nice 2-1 ở phút 32. Niềm vui của tiền đạo 21 tuổi chỉ kéo dài ít phút trước khi anh phải rời sân trong nước mắt.

Sự cố xảy ra ở cuối hiệp 1, khi Doue dẫn bóng bên cánh trái và bị Axel Witsel cùng Sofiane Diop áp sát. Trong lúc cố giữ bóng, tuyển thủ Pháp bất ngờ khuỵu gối phải rồi ngã xuống sân, dù không hề va chạm với đối phương.

Ngôi sao thuộc biên chế PSG phải rời sân bằng cáng trong đau đớn. Ảnh: Getty.

Khi đó, Doue ôm đầu gối trong đau đớn, bật khóc khi các bác sĩ vào sân chăm sóc. Sau nhiều phút điều trị, anh vẫn không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân bằng cáng, nhường chỗ cho Ferran Torres ở phút 44.

Hình ảnh tiền đạo người Pháp được đưa khỏi sân khiến cả khán đài Allianz Riviera lặng đi. Cầu thủ 2 đội cùng người hâm mộ đã dành những tràng pháo tay động viên Doue, trong khi PSG đối mặt nguy cơ mất thêm một trụ cột trên hàng công.

Dù chưa thể xác định thời gian học trò phải nghỉ thi đấu, HLV Luis Enrique vẫn tin Doue sẽ vượt qua cú sốc này.

“Đó là một phần cuộc sống của các cầu thủ chuyên nghiệp đỉnh cao. Tôi tin cậu ấy sẽ hồi phục tốt và trở lại mạnh mẽ hơn”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ.

Chấn thương của Doue càng khiến PSG đau đầu khi họ đã mất tiền đạo Khvicha Kvaratskhelia đến hết mùa vì đứt dây chằng chéo trước đầu gối. Nếu tuyển thủ Pháp phải nghỉ dài hạn, HLV Luis Enrique sẽ tiếp tục thiếu một phương án tấn công quan trọng trong giai đoạn đội bóng phải chinh chiến trên nhiều đấu trường.

Trên sân, người vào thay Doue là Ferran Torres lại góp công quyết định vào chiến thắng của PSG. Phút 85, tiền đạo người Tây Ban Nha tận dụng đường chuyền của Ousmane Dembele để nâng tỷ số lên 3-1, trước khi Nice ghi thêm 1 bàn trong thời gian bù giờ.

Chiến thắng giúp PSG tiếp tục dẫn đầu Ligue 1 với 26 điểm, hơn đội nhì bảng Lille 5 điểm sau 11 vòng. Tuy nhiên, việc mất Doue khiến niềm vui của đội bóng thủ đô Paris không trọn vẹn.

Theo lịch, thầy trò HLV Luis Enrique sẽ tiếp AS Roma tại Champions League lúc 3h ngày 26/11 (giờ Hà Nội).