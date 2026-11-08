PSG thoát hiểm trước Troyes, tiếp tục thống trị Ligue 1

Tiếp đón Troyes trên sân nhà, PSG được đánh giá vượt trội nhưng HLV Luis Enrique quyết định xoay tua lực lượng, không tung ra đội hình mạnh nhất. Điều này khiến sức tấn công của nhà đương kim vô địch Ligue 1 thiếu đi sự sắc bén thường thấy.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, PSG chủ động kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và liên tục tìm cách tiếp cận khung thành đối phương. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Troyes thi đấu tập trung, khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội rõ ràng.

PSG thắng vất vả Troyes - Ảnh: CLB

Phải đến phút 39, PSG mới phá vỡ thế bế tắc. Từ đường tạt bóng chính xác của Senny Mayulu, trung vệ Illia Zabarnyi bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

Sang hiệp hai, PSG bất ngờ giảm nhịp độ thi đấu, tạo điều kiện để Troyes vùng lên tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách có một số tình huống tấn công đáng chú ý nhưng không thể tận dụng thành công.

Trong khi đó, PSG ưu tiên kiểm soát thế trận và bảo vệ lợi thế mong manh đến hết trận.

Chung cuộc, thầy trò HLV Luis Enrique giành chiến thắng 1-0, qua đó nâng tổng điểm lên 23, tiếp tục dẫn đầu Ligue 1 và tạo khoảng cách ba điểm với đội xếp thứ hai Paris FC.

Ghi bàn:

PSG: Zabarnyi 39'

Đội hình xuất phát:

PSG: Safonov, Lucas Hernandez, Pacho, Zabarnyi, Zaire-Emery, Mayulu, Vitinha, Ruiz, Godts, Torres, Doue

Troyes: Konate, Maronnier, Monfray, Diaz, Boura, Ifnaoui, Mille, Karim, Diop, Diawara, Ripart