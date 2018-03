PSG thay tướng: Dốc toàn lực cho 'bộ óc' Italia

Không phải Arsene Wenger hay cái tên nào khác, bộ óc huấn luyện trứ danh từ Serie A, người đã chứng tỏ ở Champions League nhiều năm gần đây là ứng viên được PSG nhắm đến.

Các ông chủ của CLB PSG đang lên kế hoạch thay thế HLV hiện tại Unai Emery bằng HLV người Italia, Massimiliano Allegri sau thất bại của PSG trước Real Madrid. Nhiều năm qua, PSG đã chi rất nhiều tiền nâng cấp đội hình cho tham vọng đi sâu, hay thậm chí là vô địch Champions League. Nhưng thêm một mùa giải nữa, họ bị loại từ rất sớm.

Điều này đặt ra dấu hỏi với HLV người Tây Ban Nha, Emery. Sau hai năm có mặt tại Paris, chiến lược gia 46 tuổi không thể giúp PSG lọt vào vòng tứ kết Champions League. Trong cả hai năm, PSG đều bị loại ở vòng 16 đội.

Kinh nghiệm chinh phạt đấu trường châu Âu là một phần lý do tại sao các ông chủ Ả rập của PSG quyết mời Emery về. Nhưng sau hai năm, đặc biệt là thảm họa trước Barcelona ở Camp Nou, các ông chủ của PSG rõ ràng không còn lý do gì để đứng bên Emery. Hệ quả từ lý do chuyên môn khiến Emery cũng khó lòng tại vị đến mùa sau, khi mà các trụ cột như Thiago Silva, Neymar hay Dani Alves đã phật ý.

Hợp đồng hiện tại của Emery với PSG sẽ hết hạn vào cuối mùa này, và có điều khoản gia hạn thêm một năm. Tuy nhiên không còn cơ hội nào cho Emery tại PSG mùa tới. Người phải nhận trách nhiệm lớn nhất cho thất bại đáng xấu hổ tại vòng knock-out Champions League là HLV trưởng Unai Emery.

PSG đang gấp rút liên hệ với HLV trưởng Juventus hiện tại, Max Allegri. Tháng 6 năm ngoái, HLV Massimiliano Allegri đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2020 với Juventus. Tuy nhiên đừng ngạc nhiên nếu Allegri rời Juventus cuối mùa này.

Dù Juventus đang thống trị Serie A, nhưng ở đấu trường Champions League họ cũng có những giới hạn nhất định. Allegri đã thua trong 2 trận chung kết Champions League trong 3 năm qua. Mùa này, với thực lực hiện tại rất khó cho Juventus để đi sâu.

Đó là lý do để PSG nhập cuộc. Tới sân Juventus Arena từ đầu mùa 2014/15 tới nay, HLV Allegri đã cùng “Bà đầm già” giành 3 cú đúp danh hiệu quốc nội là Serie A và Coppa Italia trong 3 mùa liên tiếp. Nhưng quan trọng nhất vẫn là khả năng ở các trận knock-out ở Champions League.

Người tiền nhiệm của Emery, Laurent Blanc chưa bao giờ giúp PSG lọt vào bán kết Champions League. Và HLV người Pháp, dù rất được yêu quý ở Paris, đã phải ra đi. Với riêng CLB nước Pháp, đây đã là lần thứ 6 liên tiếp, họ bị đá văng ở vòng tứ kết.

Trong thời gian qua, đã có tin HLV Allegri nằm trong danh sách những ứng viên có thể lên thay Arsene Wenger tại Arsenal.

