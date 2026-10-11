PSG thắng trận '3 sao', chen chân vào top 5 Ligue 1

Bước vào cuộc tiếp đón Le Mans, PSG nhanh chóng áp đặt thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt 80%. Tuy nhiên, đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kín kẽ của đối phương.

Bước ngoặt đến ở phút 19, khi VAR xác định Harold Voyer để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Lucas Beraldo dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho PSG.

Ba cầu thủ ghi bàn cho đội chủ nhà - Ảnh: PSG

Sau bàn thua, Le Mans vùng lên mạnh mẽ. Louis Mafouta và Samuel Yohou liên tiếp có cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Phía PSG, Dro Fernandez cũng bỏ lỡ tình huống đánh đầu nguy hiểm trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Le Mans bất ngờ tìm được bàn gỡ hòa ở phút 55. Mafouta đánh đầu tung lưới thủ môn Matvey Safonov sau đường tạt bóng của Lucas Calodat. VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ dù trước đó trọng tài biên báo việt vị.

Tuy nhiên, Kvaratskhelia nhanh chóng tạo khác biệt sau khi vào sân. Ngôi sao Georgia đá bồi thành công sau cú sút của Fabian Ruiz, đưa PSG tái lập lợi thế.

Không lâu sau, Maghnes Akliouche nâng tỷ số lên 3-1 từ đường kiến tạo của Warren Zaire-Emery.

Cuối trận, Desire Doue sút hỏng phạt đền nhưng PSG vẫn bảo toàn chiến thắng 3-1, tiếp tục duy trì đà thăng tiến tại Ligue 1 2026/27.

Ghi bàn

PSG: Beraldo 19’ (penalty), Kvaratskhelia 61’, Akliouche 68’

Le Mans: Mafouta 54’