PSG sứt mẻ nghiêm trọng sau đại chiến với Barca

Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain đã phải trả giá đắt cho chiến thắng 4-2 trước Barcelona tại Champions League. Dù giành trọn 3 điểm sau màn trình diễn ấn tượng trên sân nhà, đội bóng thủ đô nước Pháp lại mất đi một trong những nhân tố tấn công quan trọng nhất khi Khvicha Kvaratskhelia gặp chấn thương nghiêm trọng. Theo thông báo y tế được PSG công bố ngày 21/10, tiền đạo người Georgia bị đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối phải trong trận đấu với Barcelona và phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải 2026/2027.

Đây là tổn thất đáng kể đối với HLV Luis Enrique trong bối cảnh PSG đang hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch Champions League. Tình huống dẫn đến chấn thương xảy ra trong hiệp hai trận đấu giữa PSG và Barcelona tại sân Parc des Princes hôm 20/10. Trong một pha tranh chấp với hậu vệ Xavi Espart, Kvaratskhelia gặp vấn đề ở đầu gối phải và lập tức nằm sân trong đau đớn.

Pha tranh chấp với Xavi Espart khiến Kvaratskhelia dính chấn thương.

Ngôi sao người Georgia không thể tự đứng dậy bình thường và cần sự hỗ trợ từ đội ngũ y tế để rời sân. HLV Luis Enrique sau đó buộc phải đưa Maghnes Akliouche vào thay thế ở phút 59. Những hình ảnh Kvaratskhelia rời sân khiến người hâm mộ PSG không khỏi lo ngại, đặc biệt khi cầu thủ này đang đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công của đội bóng.

Việc mất Kvaratskhelia là đòn giáng mạnh vào kế hoạch nhân sự của Luis Enrique. Cầu thủ 25 tuổi không chỉ mang đến khả năng ghi bàn mà còn tạo ra sự khác biệt nhờ những pha đi bóng trực diện, kéo giãn hàng thủ và mở ra khoảng trống cho các đồng đội. Trong thời gian tới, Luis Enrique sẽ phải tính toán lại cách bố trí hàng công. Maghnes Akliouche và Mika Godts có thể được trao thêm cơ hội, trong khi những phương án nhân sự khác cũng sẽ được cân nhắc tùy thuộc vào đối thủ và yêu cầu chiến thuật.

Kvaratskhelia không phải cái tên duy nhất khiến PSG lo lắng sau trận đấu với Barcelona. Ousmane Dembele và đội trưởng Marquinhos cũng phải rời sân vì chấn thương. Nếu các trường hợp này tiếp tục phải nghỉ thi đấu dài hạn, HLV Luis Enrique sẽ đối mặt với áp lực lớn ở giai đoạn lịch thi đấu dày đặc. Dù PSG vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, việc cùng lúc mất những nhân tố quan trọng ở cả hàng công lẫn hàng thủ có thể ảnh hưởng đến khả năng xoay tua và tính ổn định của đội bóng.