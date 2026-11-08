Chiến thắng tại Parc des Princes giúp PSG nâng chuỗi trận ghi bàn liên tiếp trên sân nhà lên con số 54, vượt kỷ lục do Monaco nắm giữ và thiết lập thành tích dài nhất trong 40 năm qua tại Ligue 1.

Trước đó, Monaco từng ghi bàn trong 53 trận sân nhà liên tiếp từ tháng 9/2015 đến tháng 4/2018. PSG san bằng cột mốc này trước khi vượt lên, với chuỗi trận kéo dài từ sau lần gần nhất họ 'tịt ngòi' trước Lorient hồi tháng 8/2023.

Đáng chú ý, người giúp đội bóng thủ đô nước Pháp đi vào lịch sử không phải một tiền đạo mà là trung vệ Zabarnyi. Phút 39, cầu thủ người Ukraine đón đường chuyền của tiền vệ Senny Mayulu rồi đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn đầu tiên của anh trong mùa giải và mang về chiến thắng cho đội chủ nhà.

PSG phá kỷ lục ghi bàn sân nhà ở Ligue 1. Ảnh: PSG FC.

Dù được đánh giá vượt trội, đoàn quân của HLV Luis Enrique không dễ khuất phục Troyes. PSG tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm, đáng tiếc nhất là 2 tình huống Mayulu liên tiếp đưa bóng tìm đến xà ngang và cột dọc ngay đầu trận.

Thủ môn Hillel Konaté cũng có ngày thi đấu xuất sắc, nhiều lần từ chối những pha dứt điểm của tiền đạo Ferran Torres. Sự phung phí của đội chủ nhà suýt phải trả giá ở cuối trận, khi Troyes đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Sau 2 chiến thắng tưng bừng trước Le Havre (5-1) và Villarreal (6-0), PSG lần này chỉ ghi được 1 bàn. Tuy nhiên, kết quả ấy vẫn đủ giúp thầy trò HLV Luis Enrique nâng chuỗi trận toàn thắng trên mọi đấu trường lên con số 11, dài nhất của họ kể từ mùa giải 2024-2025.

Bên cạnh dấu mốc ghi bàn, PSG còn duy trì thành tích bất bại trước Troyes trên sân nhà, với 15 chiến thắng và 3 trận hòa sau 18 lần tiếp đón đối thủ này.

Chiến thắng trước Troyes giúp PSG củng cố ngôi đầu với 23 điểm sau 10 vòng Ligue 1, hơn đội nhì bảng Paris FC 3 điểm. Dù chưa tạo được khoảng cách an toàn, thầy trò HLV Luis Enrique vẫn duy trì lợi thế trong cuộc đua bảo vệ chức vô địch.