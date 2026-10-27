PSG nhảy từ vị trí thứ 5 lên đỉnh bảng giải Pháp

PSG thắng liền 5 trận tại Ligue 1.

Điểm nhấn lớn nhất trong chiến thắng này không chỉ nằm ở 3 điểm, mà còn ở khả năng điều chỉnh nhân sự của Luis Enrique, người chứng tỏ năng lực đọc trận đấu và tạo khác biệt bằng hai cầu thủ trẻ măng vào sân từ ghế dự bị, Senny Mayulu (sinh năm 2006) và Mika Godts (sinh năm 2005).

PSG nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép bằng khả năng kiểm soát bóng và những pha phối hợp ở tốc độ cao. Desire Doue, Fabian Ruiz và Ferran Torres đều có cơ hội, nhưng sự chắc chắn của thủ môn Dominik Greif khiến đội chủ nhà gặp khó khăn trong việc chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Trong khi đó, Lyon không hoàn toàn lép vế. Đội khách thậm chí có cơ hội rõ rệt để mở tỷ số khi Julien Duranville buộc Matvey Safonov phải cứu thua xuất sắc.

PSG tìm lại phong độ sau khởi đầu chệch choạc.

Thế trận ấy cho thấy PSG không thể chỉ trông chờ vào sức ép liên tục để giải quyết đối thủ. Lyon duy trì được sự tổ chức và sẵn sàng khai thác những khoảng trống khi đội chủ nhà dâng cao. Khi các phương án tấn công ban đầu chưa mang lại hiệu quả, Luis Enrique cần một lời giải khác thay vì tiếp tục chờ đợi những cá nhân đá chính tạo đột biến.

Và nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã tìm được lời giải từ băng ghế dự bị. Mayulu cùng Godts được tung vào sân trong hiệp hai, trước khi phối hợp trực tiếp để khai thông thế bế tắc. Nhận đường chuyền của Godts ở rìa vùng cấm, Mayulu tung cú sút vào góc thấp, ghi bàn đầu tiên của anh trong mùa giải.

6 phút trước khi trận đấu kết thúc, chính Godts trở thành người kết liễu hy vọng của đội khách. Từ đường chuyền dài của Quentin Ndjantou, cầu thủ này xử lý khéo léo, vượt qua hậu vệ Lyon rồi cứa lòng đánh bại Greif. Hai cầu thủ dự bị, hai bàn thắng, một chiến thắng được định đoạt bằng những điều chỉnh nhân sự chính xác.

Dĩ nhiên, PSG vẫn còn những vấn đề cần cải thiện, đặc biệt ở khả năng tận dụng cơ hội và kiểm soát các tình huống phản công. Tuy nhiên, việc đội bóng tìm được cách chiến thắng ngay cả khi các phương án xuất phát chưa phát huy hiệu quả là tín hiệu tích cực. Với Luis Enrique, chiều sâu đội hình không chỉ nằm ở số lượng cầu thủ chất lượng, mà còn ở khả năng sử dụng họ đúng thời điểm.