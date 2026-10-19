PSG nhận tin dữ trước đại chiến Barcelona tại Champions League

Theo thông báo từ PSG, Nuno Mendes sẽ không thể góp mặt trong trận đấu với Barcelona tại sân Parc des Princes. Tuyển thủ Bồ Đào Nha gặp vấn đề ở đùi trong trận đấu gần đây của đội bóng và kết quả kiểm tra y tế cho thấy anh cần thêm thời gian để hồi phục.

Chấn thương xảy ra trong chiến thắng 3-1 của PSG trước Strasbourg vào tối thứ Bảy. Mendes được tung vào sân ở phút 53 nhưng không thể thi đấu đến hết trận và phải rời sân trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Sau khi tiến hành kiểm tra, đội ngũ y tế PSG xác định hậu vệ này bị tổn thương cơ đùi trái và dự kiến phải nghỉ thi đấu vài tuần.

Vắng Mendes là tổn thất rất lớn cho PSG. Ảnh: AFP

Sau trận đấu, HLV Luis Enrique tỏ ra thận trọng khi được hỏi về tình trạng của học trò. Chia sẻ với L'Equipe, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: "Tôi không biết liệu chúng ta có thể gọi đó là chấn thương hay không, nhưng chúng tôi quyết định chơi thiếu một người vì không muốn mạo hiểm".

Thay vì tiếp tục sử dụng Mendes, Enrique chấp nhận để PSG kết thúc trận đấu với 10 cầu thủ nhằm tránh nguy cơ khiến tình trạng của hậu vệ này trở nên nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra vào sáng Chủ nhật đã mang đến tin không vui khi Mendes không thể kịp bình phục cho cuộc đối đầu với Barcelona.

Sự vắng mặt của tuyển thủ Bồ Đào Nha đặt HLV Enrique trước bài toán khó ở hàng phòng ngự. Mendes không chỉ đóng vai trò quan trọng trong khả năng phòng ngự mà còn thường xuyên hỗ trợ tấn công nhờ tốc độ, thể lực và khả năng lên công về thủ hiệu quả.

Một bài toán khó dành cho Luis Enrique. Ảnh: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Đáng chú ý, PSG sẽ phải đối mặt với hàng công giàu sức sáng tạo của Barcelona, đặc biệt là Lamine Yamal. Ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha nổi bật với kỹ thuật, tốc độ và khả năng tạo đột biến bên hành lang cánh phải.

Mendes từng có những màn đối đầu ấn tượng với Yamal. Vì vậy, việc không thể sử dụng hậu vệ này khiến Enrique mất đi một phương án quan trọng trong kế hoạch hạn chế sức tấn công của Barcelona.

Việc thiếu vắng Nuno Mendes chắc chắn ảnh hưởng đến những tính toán chiến thuật của PSG trước trận đấu quan trọng tại Champions League. HLV Enrique sẽ phải tìm ra phương án vừa đảm bảo sự chắc chắn trong phòng ngự, vừa duy trì khả năng hỗ trợ tấn công ở hành lang trái để đối phó với Barcelona.

Trận đấu giữa PSG và Barcelona sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 21/10.