PSG nhận tin dữ sau trận thắng Barcelona, Kvaratskhelia nguy cơ nghỉ dài hạn

Khvicha Kvaratskhelia khiến ban huấn luyện Paris Saint-Germain (PSG) lo lắng khi không thể tiếp tục thi đấu sau pha va chạm với Xavi Espart. Cầu thủ chạy cánh người Georgia rời sân ở khoảng phút 60 trong tình trạng đau đớn, làm dấy lên những nghi ngại về khả năng anh gặp chấn thương nghiêm trọng.

Theo tờ L’Équipe của Pháp, tiền đạo mang áo số 7 có nguy cơ tổn thương dây chằng chéo trước (ACL). Đây là dạng chấn thương có thể khiến cầu thủ phải nghỉ thi đấu nhiều tháng, tùy thuộc vào mức độ tổn thương và phương pháp điều trị. Tuy nhiên, hiện chưa có kết luận y tế chính thức xác nhận Kvaratskhelia bị đứt dây chằng.

Khvicha Kvaratskhelia dính chấn thương nghiêm trọng tại trận đấu với Barcelona

Trong thời gian tới, Kvaratskhelia cần trải qua các bước kiểm tra chuyên sâu để xác định chính xác tình trạng đầu gối. Kết quả chẩn đoán sẽ quyết định phương án điều trị cũng như thời gian hồi phục dự kiến của cầu thủ này.

Nếu chấn thương ACL được xác nhận, đây sẽ là tổn thất lớn đối với PSG. Quá trình điều trị và phục hồi sau dạng chấn thương này thường kéo dài nhiều tháng, khiến cầu thủ có nguy cơ bỏ lỡ một phần đáng kể của mùa giải. Dù vậy, mọi đánh giá về thời điểm trở lại của tiền đạo người Georgia lúc này vẫn còn quá sớm.

PSG cũng phải tính đến những phương án nhân sự thay thế trong trường hợp Kvaratskhelia không thể ra sân ở các trận đấu tiếp theo. Khả năng tạo đột biến, tốc độ và kỹ thuật của cầu thủ sinh năm 2001 là những yếu tố quan trọng trong hệ thống tấn công của đội bóng thủ đô Paris.

PSG sẽ phải tìm phương án thay thế Kvaratskhelia trong thời gian tới

Chiến thắng 4-2 trước Barcelona mang lại lợi thế về mặt kết quả, nhưng những lo ngại về tình hình nhân sự có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của PSG trong giai đoạn tiếp theo. Trường hợp mất Kvaratskhelia trong thời gian dài, đội bóng sẽ cần điều chỉnh cách tổ chức tấn công và phân bổ lại vai trò giữa các cầu thủ.

Bên cạnh việc tìm phương án thay thế, ban huấn luyện còn phải cân nhắc thể trạng của những trụ cột còn lại nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh thêm chấn thương. Mật độ thi đấu dày đặc khiến chiều sâu đội hình trở thành yếu tố quan trọng đối với tham vọng cạnh tranh danh hiệu của PSG.

Chiến thắng trước Barcelona đặt ra bài toán cho PSG trong việc hạn chế nguy cơ chấn thương cho các trụ cột

Ở thời điểm hiện tại, điều người hâm mộ quan tâm nhất là kết quả kiểm tra của Kvaratskhelia. Khi chưa có thông báo chính thức từ đội bóng, khả năng anh phải nghỉ dài hạn vẫn chỉ dừng ở mức lo ngại. Kết luận y tế trong những ngày tới sẽ quyết định mức độ ảnh hưởng của chấn thương này đối với cá nhân cầu thủ và kế hoạch của PSG.