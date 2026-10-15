PSG nhấn chìm Man City tại Etihad

Chiến thắng 4-2 trước Manchester City không chỉ giúp Paris Saint-Germain kéo dài chuỗi bất bại tại Champions League lên 12 trận, mà còn phơi bày những vấn đề nghiêm trọng trong cách vận hành của đội bóng Anh. Trước đối thủ đang có phong độ cao, PSG cho thấy sự vượt trội về tốc độ luân chuyển bóng, khả năng khai thác khoảng trống và tính hiệu quả trong những pha tấn công trực diện.

Man City bước vào trận đấu với sự tự tin sau chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong hiệp một nhanh chóng cho thấy phong độ gần đây không thể che lấp các vấn đề khi đối đầu với một tập thể có khả năng pressing và chuyển trạng thái tốt. PSG không cần kiểm soát bóng một cách áp đảo trong mọi thời điểm, nhưng luôn biết cách tăng tốc đúng lúc để kéo giãn hệ thống phòng ngự của đối phương.

PSG chứng tỏ sức mạnh của nhà ĐKVĐ châu Âu.

Bàn mở tỷ số của Desire Doue là minh chứng cho khả năng phối hợp nhuần nhuyễn của đội khách. Chỉ hai phút sau, Ousmane Dembele tiếp tục trừng phạt hàng thủ Man City bằng pha đánh đầu ở cột xa. Khi Vitinha nâng tỷ số lên 3-0 bằng cú sút sát vạch 16,5 m, PSG đã biến những khoảng trống trước hàng phòng ngự đối phương thành lợi thế rõ rệt. Man City may mắn không phải nhận thêm bàn thua trước giờ nghỉ, nhưng những cơ hội bị bỏ lỡ của Achraf Hakimi cho thấy hàng thủ đội khách liên tục rơi vào tình trạng báo động.

Điểm đáng chú ý là Man City không hoàn toàn bất lực trong tấn công. Erling Haaland ghi bàn sau giờ nghỉ, trước khi tiếp tục lập công ở những phút cuối. Tuy nhiên, khả năng ghi bàn của tiền đạo người Na Uy không đủ bù đắp những sai sót ở tuyến dưới. Bàn thắng của Maghnes Akliouche, xuất phát từ tình huống xử lý thiếu an toàn của Gianluigi Donnarumma, giúp PSG tái lập cách biệt 3 bàn và dập tắt hy vọng của đội bóng nước Anh.

Việc Man City ghi hai bàn trong hiệp hai cho thấy họ vẫn có khả năng tạo sức ép, nhưng cũng bộc lộ nghịch lý trong lối chơi: càng dâng cao tìm bàn gỡ, họ càng để lộ khoảng trống cho PSG khai thác. Những cơ hội của Josko Gvardiol, Enzo Fernandez và Haaland không thể thay đổi kết quả, trong khi quả phạt đền bị Ferran Torres bỏ lỡ càng khép lại một đêm đáng quên.