PSG nhấn chìm Barcelona tại Champions League

Paris Saint-Germain và Barcelona tạo nên trận cầu mãn nhãn tại Champions League, nơi những bàn thắng liên tiếp xuất hiện trong hiệp hai. Dù Lamine Yamal cùng các đồng đội chơi đầy cố gắng, PSG vẫn thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng sau màn trình diễn bùng nổ.

Ngay từ đầu trận, PSG đã áp đặt sức ép bằng lối chơi pressing quyết liệt, khiến Barcelona gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Khvicha Kvaratskhelia suýt mở tỷ số ngay phút thứ hai với cú sút trúng cột. Bình luận viên Tim Sherwood phải thừa nhận: “Khi không có bóng, tôi chưa từng thấy một đội nào chơi quyết liệt đến vậy”.

Barcelona dần tìm lại nhịp độ và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, nhưng PSG mới là đội khai thông thế bế tắc. Phút 38, sai lầm trong pha xử lý của Lamine Yamal tạo điều kiện để Joao Neves đánh đầu chuyền bóng cho Doue dứt điểm quyết đoán, đưa đội chủ nhà vượt lên. Trước giờ nghỉ, thủ môn Garcia phải liên tiếp cứu thua để ngăn cách biệt không bị nới rộng. Theo thống kê từ Opta, Barcelona phải đối mặt với 10 cú sút trúng đích trong hiệp một, con số chưa từng xuất hiện ít nhất kể từ mùa 2003/04.

Yamal bị phong tỏa trong phần lớn thời gian trận đấu.

Sau giờ nghỉ, Barcelona cho thấy tinh thần phản kháng mạnh mẽ. Phút 55, Fermin Lopez xử lý bình tĩnh giữa vòng vây đối thủ rồi chuyền bóng thuận lợi để Espart tung cú sút uy lực, gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, PSG tiếp tục tận dụng những tình huống cố định để vượt lên. Phút 72, Hernandez đánh đầu dũng mãnh từ quả đá phạt, đưa đội chủ nhà dẫn 2-1.

Lamine Yamal đáp trả chỉ 7 phút sau đó. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha vượt qua Zaire-Emery rồi dứt điểm vào góc gần, san bằng tỷ số 2-2. Sherwood từng nhận xét Yamal gần như chưa có cơ hội thể hiện, nhưng bàn thắng này cho thấy chỉ một khoảnh khắc cũng đủ để ngôi sao trẻ tạo ra khác biệt.

Dẫu vậy, Barcelona không thể duy trì thế cân bằng lâu. Phút 81, Vitinha khống chế bóng bằng ngực sau khi hàng thủ đội khách phá quả tạt của Hakimi, trước khi tung cú volley hiểm hóc, giúp PSG dẫn 3-2. Đội chủ nhà tiếp tục khai thác những khoảng trống nơi hàng thủ đối phương, với Fabian Ruiz ghi bàn cận thành để gia tăng cách biệt lên hai bàn.

Trận đấu là lời khẳng định cho sức mạnh tấn công của PSG, đồng thời phơi bày những vấn đề trong khả năng phòng ngự của Barcelona. Callum Bishop của Sky Sports phải thốt lên khi chứng kiến màn trình diễn của nhà ĐKVĐ châu Âu: “Không nói nên lời. Thật tuyệt vời”.

Trong một đêm mà hai đội liên tục đáp trả nhau bằng những pha bóng chất lượng, PSG là bên tận dụng cơ hội tốt hơn để giành chiến thắng.

Những hàng công đáng sợ nhất Champions League 2026/27 Barcelona, PSG hay Real Madrid là những đội bóng có hàng công đáng gờm ở Champions League 2026/27.