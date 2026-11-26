AS Roma tạo nên bất ngờ tại Parc des Princes khi chấm dứt chuỗi 12 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường của nhà đương kim vô địch Champions League. Đáng chú ý, hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, Ousmane Dembele và Donyell Malen, đều ghi bàn trên chấm phạt đền, giúp đội bóng của Gian Piero Gasperini giành lại một điểm sau khi hai lần bị đối thủ dẫn trước.

Kết quả này khiến PSG giậm chân ở vị trí thứ 2 với 12 điểm, kém Real Madrid 2 điểm, trong khi Roma níu kéo hy vọng chen chân vào nhóm dự play-off.

PSG gây thất vọng.

Roma nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo bất ngờ. Phút thứ 5, Matias Soule đi bóng xuống sát đường biên ngang rồi căng ngược để Mario Hermoso mở tỷ số. Bàn thắng này chấm dứt thành tích chưa để thủng lưới trước giờ nghỉ của PSG tại Champions League mùa này.

Tuy nhiên, đội khách không duy trì được sự tập trung khi để Illia Zabarnyi đánh đầu gỡ hòa từ một quả phạt góc ở phút 31. Đây là trận sân nhà thứ hai liên tiếp PSG ghi bàn từ tình huống cố định.

Sau giờ nghỉ, Roma vẫn tạo ra nhiều cơ hội nhưng Hermoso và các đồng đội thiếu chính xác ở những pha dứt điểm quyết định. Bước ngoặt đến khi Wesley phạm lỗi với Achraf Hakimi trong vùng cấm. Dembele, vừa được tung vào sân, thực hiện thành công quả phạt đền, giúp PSG vượt lên.

Nhưng Roma không buông xuôi. VAR xác định Vitinha để bóng chạm tay trong vòng cấm, trao cho đội khách cơ hội gỡ hòa. Malen cũng không mắc sai lầm, đưa bóng vào góc cao khung thành và ấn định tỷ số 2-2.

Roma thi đấu kiên cường.

Kết quả này cho thấy PSG vẫn có những khoảng trống đáng lo trong khâu phòng ngự, đặc biệt khi đối thủ kiên trì gây sức ép. Dù sở hữu nhiều cá nhân có khả năng tạo khác biệt, đội bóng của Luis Enrique không thể bảo toàn lợi thế trước một Roma chơi kỷ luật và tận dụng tốt những cơ hội cuối trận.

Với HLV Gasperini, việc hai cầu thủ dự bị cùng ghi bàn là minh chứng cho chiều sâu đội hình và khả năng điều chỉnh nhân sự hiệu quả. Roma có 5 điểm sau 5 lượt trận, trong khi PSG nối dài chuỗi bất bại tại Champions League lên 15 trận, dù mạch thắng đã khép lại.