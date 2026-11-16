PSG muốn đánh cắp 'báu vật' của Mourinho

Khi Jose Mourinho đang tìm được chỗ cho Arda Guler trong đội hình Real Madrid, thì từ Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện tin tức có thể khiến Bernabeu phải chú ý.

Theo Ajansspor, PSG sẵn sàng chi 200 triệu euro để đưa Guler về Paris, kèm mức lương 22 triệu euro mỗi mùa.

PSG sẵn sàng chi đậm mua Guler. Ảnh: AS

Chi tiết đáng chú ý nằm ở khoản thu nhập dành cho Arda Guler. Cũng theo Ajansspor, tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối đề nghị gia hạn với mức lương 8 triệu euro mỗi năm từ Real Madrid.

Trong khi đó, PSG sẵn sàng trả gần gấp 3. Khoảng cách ấy có thể giúp nhà vô địch Champions League hai mùa giải vừa qua chen vào quá trình bàn về tương lai giữa Real Madrid và Guler.

Tiến độ gia hạn vẫn là dấu hỏi. Hồi tháng 10, Mundo Deportivo dẫn nguồn tin của chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano rằng hai bên đã đạt thỏa thuận kéo dài hợp đồng đến năm 2032.

Tuy nhiên, sau đó chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào. Giờ đây, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Guler không hài lòng với mức lương mà “Los Blancos” đưa ra.

Guler đang có vai trò rất quan trọng với chiến thuật của HLV Mourinho, giúp Real Madrid tìm thấy sự cân bằng và giành 8 chiến thắng liên tiếp.

Tiền vệ 21 tuổi đã có 4 bàn và thực hiện 7 pha kiến tạo sau 14 trận mùa này, tính trên mọi đấu trường.

Với Mourinho, giá trị của Guler không chỉ là bàn thắng hay kiến tạo, mà còn nằm ở những đường chuyền có thể mở ra cơ hội khi đối thủ đã lùi sâu.

Luis Enrique cũng nhìn thấy những giá trị của Guler, nên muốn đánh cắp “báu vật” mà Mourinho đang sở hữu tại Bernabeu.

PSG nhiều khả năng chia tay Fabian Ruiz trong tương lai gần, sau khi tiền vệ Tây Ban Nha đã giành mọi danh hiệu (anh vừa cho biết muốn về lại quê nhà Sevilla khoác áo Betis). Vì vậy, Luis Enrique càng muốn có chữ ký Guler.