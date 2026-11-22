Desire Doue bật khóc khi được đưa khỏi sân bằng cáng trong trận PSG thắng Nice 3-2 hôm 21/11. Hình ảnh tiền đạo 21 tuổi ôm đầu gối phải khiến HLV Luis Enrique không khỏi lo lắng, nhất là khi Khvicha Kvaratskhelia đã nghỉ dài hạn vì đứt dây chằng chéo trước.

PSG đang hướng tới điều chưa đội bóng nào làm được kể từ Real Madrid giai đoạn 2016-2018: vô địch Champions League ba mùa liên tiếp. Sau hai lần đăng quang năm 2025 và 2026, đội bóng Pháp được đánh giá đủ sức bảo vệ ngôi vương. Tuy nhiên, những chấn thương liên tiếp trên hàng công đang đe dọa tham vọng ấy.

Luis Enrique xác nhận chấn thương của Doue nghiêm trọng, nhưng PSG vẫn phải chờ kết quả kiểm tra để xác định thời gian hồi phục. Nếu tiền đạo người Pháp phải nghỉ nhiều tháng, nhà đương kim vô địch Champions League sẽ mất thêm một cầu thủ có khả năng quyết định trận đấu.

PSG mất những cầu thủ tạo khác biệt

Trong trận chung kết Champions League 2025, Doue ghi hai bàn và kiến tạo một lần, góp phần giúp PSG đánh bại Inter Milan 5-0. UEFA bầu anh là cầu thủ hay nhất trận, đánh dấu bước trưởng thành của một tài năng trẻ trên sân khấu lớn nhất bóng đá châu Âu.

Một năm sau, PSG tiếp tục vô địch Champions League sau chiến thắng trước Arsenal trên chấm luân lưu. Kvaratskhelia ghi 10 bàn và có 6 kiến tạo trong hành trình đăng quang, còn Doue đóng góp 5 bàn thắng.

Mùa này, Doue duy trì tầm ảnh hưởng với 3 bàn và 2 kiến tạo chỉ sau ba trận Champions League. Những thống kê ấy cho thấy tuyển thủ Pháp không chỉ là phương án hỗ trợ Ousmane Dembele, mà còn trực tiếp tạo ra khác biệt ở các trận đấu lớn.

Desire Doue gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng, khiến PSG đối diện nguy cơ thiếu thêm một trụ cột trên hàng công.

Theo thống kê của Ligue 1, từ cuối tháng 1/2025 đến tháng 10/2026, Doue tham gia trực tiếp vào 53 bàn thắng của PSG trên mọi đấu trường. Kvaratskhelia đóng góp vào 47 bàn, chỉ xếp sau Doue và Dembele trong cùng giai đoạn.

Nếu cả Doue lẫn Kvaratskhelia cùng vắng mặt dài hạn, PSG sẽ thiếu hai trong ba cầu thủ có đóng góp bàn thắng nhiều nhất của đội bóng trong gần hai năm qua.

Tổn thất còn nằm ở cách vận hành chiến thuật. Luis Enrique xây dựng hàng công dựa trên khả năng di chuyển linh hoạt, hoán đổi vị trí và gây sức ép ngay khi mất bóng. Doue và Kvaratskhelia đều phù hợp với yêu cầu ấy, đồng thời sở hữu khả năng đi bóng qua người để phá vỡ hàng phòng ngự.

Doue có thể chơi ở cả hai cánh hoặc bó vào trung lộ. Trong không gian hẹp, anh đủ kỹ thuật để vượt qua hậu vệ, tạo khoảng trống và đưa bóng vào những vị trí nguy hiểm. Kvaratskhelia cũng có thể tạo đột biến bằng những pha đi bóng trực diện và khả năng dứt điểm.

Doue và Kvaratskhelia đóng vai trò quan trọng trong hai chức vô địch Champions League liên tiếp của PSG.

Khi mất một người, Luis Enrique vẫn có thể dùng người còn lại để duy trì sức tấn công. Nhưng nếu cả hai cùng không thể thi đấu, PSG sẽ phải thay đổi đáng kể cách tiếp cận khung thành đối phương.

Tại Ligue 1, đội bóng thủ đô có thể dựa vào chất lượng đội hình và khả năng kiểm soát bóng để bù đắp. Tuy nhiên, Champions League đặt ra yêu cầu cao hơn. Trước những hàng phòng ngự được tổ chức tốt, PSG cần những cầu thủ đủ khả năng tự tạo cơ hội, thay vì chỉ chờ đợi các pha phối hợp tập thể.

Luis Enrique có cần mua thêm ngôi sao?

PSG vẫn sở hữu những phương án tấn công chất lượng. Dembele đã trở lại sau chấn thương, Ferran Torres có khả năng ghi bàn, trong khi Maghnes Akliouche, Mika Godts và Senny Mayulu mang đến những lựa chọn khác nhau.

Tuy nhiên, không cầu thủ nào có thể lập tức thay thế toàn bộ phẩm chất của Doue và Kvaratskhelia.

Dembele đủ đẳng cấp để gánh vác hàng công, nhưng việc sử dụng anh liên tục sau chấn thương tiềm ẩn rủi ro. Torres mạnh ở khả năng di chuyển, chọn vị trí và dứt điểm, trong khi Akliouche thiên về phối hợp và sáng tạo. Godts có khả năng tấn công trực diện nhưng chưa được thử thách thường xuyên ở những trận đấu lớn tại Champions League.

Luis Enrique phải tìm phương án duy trì sức tấn công khi lực lượng PSG liên tục bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

Những khác biệt ấy buộc Luis Enrique phải điều chỉnh cách chơi. PSG có thể tăng cường phối hợp ở trung lộ, tận dụng khả năng xâm nhập của các tiền vệ hoặc đẩy mạnh những pha tấn công từ hai hậu vệ biên. Dù vậy, các phương án này cần thời gian để phát huy hiệu quả.

Vấn đề đáng lo hơn là chiều sâu đội hình. PSG phải thi đấu trên nhiều đấu trường, trong khi Luis Enrique thường xuyên xoay tua để duy trì thể lực và cường độ pressing. Khi hai cầu thủ quan trọng cùng chấn thương, những người dự bị sẽ phải ra sân nhiều hơn, khiến khả năng phân phối sức lực trở nên khó khăn.

Bởi vậy, kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027 có thể trở thành bước ngoặt.

Đầu tháng 11, Canal+ đưa tin PSG chưa có kế hoạch bổ sung cầu thủ chạy cánh, trừ khi xuất hiện thêm chấn thương nghiêm trọng. Thời điểm ấy, Doue vẫn được xem là phương án thay thế Kvaratskhelia. Tình hình hiện tại có thể buộc ban lãnh đạo đánh giá lại lựa chọn này.

Dù vậy, Luis Enrique không muốn mua sắm bằng mọi giá. Sau trận gặp Nice, ông khẳng định PSG vẫn theo dõi thị trường, nhưng hai ca chấn thương không đồng nghĩa CLB nhất thiết phải chiêu mộ cầu thủ mới.

Luis Enrique phải tìm phương án duy trì sức tấn công khi lực lượng PSG liên tục bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

Quan điểm của HLV người Tây Ban Nha có cơ sở. Một tân binh đến giữa mùa cần thời gian thích nghi với hệ thống đòi hỏi khả năng phối hợp và pressing cao. Việc tìm được người phù hợp trong tháng 1 cũng không đơn giản, nhất là khi các CLB thường không muốn bán trụ cột.

Tuy nhiên, nếu kết quả kiểm tra xác nhận Doue phải nghỉ dài hạn, PSG cần cân nhắc nghiêm túc việc bổ sung lực lượng. Không nhất thiết phải chi tiền cho một ngôi sao đắt giá, nhưng đội bóng cần thêm phương án tấn công đủ chất lượng để duy trì khả năng xoay tua và giảm tải cho Dembele.

Trước mắt, trận gặp Roma tại Champions League ngày 25/11 sẽ là bài kiểm tra quan trọng. Luis Enrique cần chứng minh PSG vẫn đủ sức tạo cơ hội và duy trì cường độ thi đấu khi thiếu hai cầu thủ có khả năng đột phá tốt nhất.

Chấn thương của Doue chưa thể khiến PSG đánh mất vị thế ứng viên vô địch. Đội bóng Pháp vẫn có nhiều cầu thủ chất lượng cùng hệ thống chiến thuật từng mang lại hai danh hiệu Champions League liên tiếp.

Tuy nhiên, hành trình bảo vệ ngai vàng không chỉ đòi hỏi một đội hình mạnh, mà còn cần những cá nhân biết định đoạt trận đấu. Trong hai mùa đăng quang, Doue và Kvaratskhelia đã nhiều lần đảm nhiệm vai trò ấy.

Luis Enrique vẫn còn thời gian tìm lời giải. Nhưng nếu cả hai cùng vắng mặt khi Champions League bước vào giai đoạn knock-out, cơ hội lập kỳ tích của PSG chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng lớn.