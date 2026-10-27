PSG lập thành tích chưa từng có tại Quả bóng Vàng 2026

Đội bóng thủ đô nước Pháp được xướng tên tại lễ trao Quả bóng Vàng 2026 ở nhà hát London Palladium, London (Anh), rạng sáng 27/10 (giờ Hà Nội).

PSG vượt qua 4 ứng viên gồm Arsenal, Bayern Munich, Bodø/Glimt và Flamengo để bảo vệ danh hiệu từng giành năm 2025.

Thành tích nổi bật nhất của thầy trò HLV Luis Enrique là chức vô địch Champions League mùa 2025-2026. Họ vượt qua Arsenal sau loạt sút luân lưu ở chung kết, trở thành đội đầu tiên ngoài Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vương kể từ khi giải đấu mang tên Champions League.

Tiền đạo Ousmane Dembele đại diện cho PSG nhận giải CLB nam xuất sắc nhất năm tại lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026. Ảnh: Reuters.

PSG cũng tiếp tục thống trị giải quốc nội Ligue 1 và đoạt Siêu Cup Pháp. Đội bóng còn giành Siêu Cup châu Âu 2025 và Cup Liên lục địa 2025, khép lại kỳ xét giải với 5 danh hiệu.

Không chỉ thành công về tập thể, PSG còn cho thấy chiều sâu đội hình với hàng loạt ngôi sao tỏa sáng. Tiền đạo Khvicha Kvaratskhelia ghi 10 bàn và kiến tạo 6 lần tại Champions League, trong khi Ousmane Dembele có 8 bàn và 2 pha kiến tạo.

Ở tuyến giữa, tiền vệ Vitinha đóng vai trò quan trọng trong hành trình bảo vệ chức vô địch châu Âu. Cầu thủ người Bồ Đào Nha ghi 6 bàn tại Champions League và được bầu là Cầu thủ hay nhất trận chung kết gặp Arsenal.

Sức mạnh tập thể của PSG còn được thể hiện qua danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2026. Đội bóng Pháp có tới 10 cầu thủ góp mặt trong nhóm 30 ứng viên nam, vượt kỷ lục 9 người do chính họ thiết lập năm 2025.

Đây là thành tích chưa từng có trong lịch sử giải thưởng, đồng thời phản ánh sự đồng đều của đội hình PSG ở cả 3 tuyến.

PSG cũng phải cạnh tranh với những đối thủ giàu thành tích. Bayern Munich giành 3 danh hiệu quốc nội, Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh và vào chung kết Champions League, còn Flamengo đăng quang giải vô địch Brazil và Cup C1 Nam Mỹ.

Tuy nhiên, 2 chức vô địch Champions League liên tiếp cùng bộ sưu tập danh hiệu trong mùa giải vừa qua giúp PSG tiếp tục được vinh danh.

Đoàn quân dưới trướng HLV Luis Enrique trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công giải thưởng này kể từ khi Real Madrid giành danh hiệu năm 2024.