PSG và Roma chia điểm tại Parc des Princes. Ảnh: EPA

Tại thủ đô nước Pháp, cuộc đối đầu giữa Paris Saint-Germain và AS Roma trên sân Parc des Princes đã diễn ra vô cùng kịch tính với 4 bàn thắng được chia đều cho hai đội.

Đại diện nước Ý nhập cuộc đầy chủ động và có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 5. Mario Hermoso tận dụng đường kiến tạo chuẩn xác của Matias Soule để dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Matvey Safonov.

Bị dẫn trước, PSG dồn đội hình lên tấn công và tìm được bàn gỡ hòa ở phút 31 nhờ cú đánh đầu của hậu vệ Illia Zabarnyi từ quả phạt góc của Senny Mayulu.

Bước sang hiệp hai, tốc độ trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao. Phút 60, hậu vệ Wesley phạm lỗi với Achraf Hakimi trong vòng cấm, tạo điều kiện để Ousmane Dembele thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà ở phút 62.

Tuy nhiên, kịch tính chưa dừng lại ở đó. Phút 76, trọng tài Glenn Nyberg tham khảo VAR và xác định bóng chạm tay Vitinha trong vòng cấm. Trên chấm 11m ở phút 78, cầu thủ vào sân thay người Donyell Malen lạnh lùng ghi bàn ấn định kết quả hòa 2-2 cho Roma.

Feberbahce giành chiến thắng quý giá. Ảnh: Julian Finney/Getty Images

Ở một diễn biến khác trên sân Stamford Bridge, Fenerbahce đã có trận đấu đầy bản lĩnh trước Shakhtar Donetsk.

Hiệp một diễn ra với tốc độ chóng mặt cùng những pha pressing nghẹt thở từ hai bên. Vedat Muriqi từng đưa bóng vào lưới Shakhtar ở phút 18 nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi trọng tài Michael Oliver tham khảo VAR và thổi phạt lỗi tranh chấp.

Dẫu vậy, tiền đạo người Kosovo không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 56, Mason Greenwood tung cú sút kỹ thuật khiến thủ thành Dmytro Riznyk không thể bắt dính, tạo điều kiện thuận lợi cho Muriqi ập vào đá bồi cận thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trong thời gian còn lại, dù Shakhtar nỗ lực kiểm soát bóng nhưng không thể tìm được đường vào khung thành của Ederson. Thậm chí ở phút bù giờ 90+2, Romelu Lukaku suýt nhân đôi cách biệt cho Fenerbahce nếu Riznyk không xuất sắc cứu thua. Trận đấu khép lại với thắng lợi 1-0 nghiêng về đại diện Thổ Nhĩ Kỳ.