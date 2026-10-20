PSG đấu Barca, Luis Enrique tiết lộ chiêu đơn giản ngăn Lamine Yamal

Sau chiến thắng 4-2 Man City ngay tại Etihad, lượt trận thứ 2 vòng phân hạng Cúp C1 , các nhà đương kim giữ cúp, PSG tiếp tục bước vào một trận đại chiến khác: tiếp Barca trên sân Công viên các Hoàng tử.

HLV Luis Enrique cho rằng, đem bất cứ ai ra so sánh với Messi đều là khập khiễng vì không bao giờ có thể thắng được cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Ảnh: X Fabrizio Romano

Cả PSG và Barca đều lấy trọn 6 điểm sau 2 trận đầu tiên Champions League mùa này, và dẫn đầu về số bàn thắng ghi được, trong đó nhà vô địch Ligue 1 có 10 bàn, còn đoàn quân của Hansi Flick là 9. Vì lẽ này, cuộc so tài giữa 2 đội hứa hẹn rất kịch tính và hấp dẫn.

Phát biểu trước giờ bóng lăn, HLV Luis Enrique nhấn mạnh, điều quan trọng nhất với PSG là phải duy trì sự gắn kết, tập trung cao độ trong suốt trận đấu, thực hiện phòng ngự cùng nhau, không xem đó là trách nhiệm của riêng ai.

Ông cũng dành lời khen cho Lamine Yamal và thấy rằng sao trẻ đang đi con đường đúng đắn, khuyên mọi người đừng đem bất cứ ai ra so sánh với Messi, bởi nó là khiên cưỡng.

Đại chiến PSG vs Barca rất được chờ đợi. Ảnh: 433

“Tôi nghĩ Lamine Yamal đang làm rất tốt. Cậu ấy muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tốt hơn hết là không nên so sánh cậu ấy với người khác. Yamal rất thông minh.

Đem bất cứ ai ra so sánh với Messi là điều khập khiễng, vì không ai có thể hơn được cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại cả".

Khi được hỏi liệu có cách nào để ngăn chặn Lamine Yamal ở cuộc chiến PSG đấu Barca, lúc 2h ngày 21/10, Luis Enrique đáp: “Rất đơn giản, đừng để cậu ấy nhận được bóng, bởi một khi mà Lamine Yamal có bóng sẽ rất nguy hiểm.

Nói cách khác, cách tốt nhất để phòng ngự trước Lamine Yamal là khiến Barca ‘đói’ bóng”.

Xét phong độ từ đầu mùa, Barca nhỉnh hơn hẳn PSG. Trong khi đoàn quân của Enrique chật vật ở Ligue 1 những tuần đầu (4 thắng, 2 hòa, 1 thua) thì đội bóng xứ Catalan bách chiến bách thắng cả 9 trận tại La Liga, ghi tới 39 bàn!