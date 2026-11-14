PSG đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Ousmane Dembele

Hợp đồng hiện tại của Dembele với PSG có thời hạn đến năm 2028. Tuy nhiên, hai bên đã thống nhất về nguyên tắc một bản hợp đồng mới kéo dài đến năm 2030.

Thỏa thuận này đi kèm mức lương được cải thiện đáng kể, giúp tiền đạo người Pháp trở thành một trong những cầu thủ hưởng đãi ngộ cao nhất tại sân Parc des Princes.

PSG quyết giữ Dembele. Ảnh: getty

Sau khi hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với HLV Luis Enrique cùng các cầu thủ Fabian Ruiz, Willian Pacho, Lucas Beraldo và Senny Mayulu hồi tháng 9, PSG tiếp tục triển khai kế hoạch giữ chân những trụ cột.

Bên cạnh Dembele, đội bóng thủ đô nước Pháp cũng đang nỗ lực đạt thỏa thuận mới với Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue, Achraf Hakimi và Marquinhos.

Dembele gia nhập PSG từ Barcelona vào mùa hè năm 2023. Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique, cầu thủ sinh năm 1997 được điều chỉnh vị trí thi đấu, chuyển từ vai trò chạy cánh sở trường vào chơi ở trung tâm hàng công.

Sự thay đổi này giúp anh phát huy khả năng săn bàn, trở thành một trong những mũi nhọn quan trọng nhất của đội bóng.

Phong độ ấn tượng của Dembele góp phần giúp PSG chinh phục Champions League trong hai mùa giải gần nhất. Đặc biệt, tiền đạo người Pháp đã giành Quả bóng vàng 2025, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Ở mùa giải năm nay, Dembele ghi được 4 bàn thắng và thực hiện 6 pha kiến tạo cho PSG trước khi gặp chấn thương vào giữa tháng trước.

Vấn đề ở gân khoeo khiến anh không thể góp mặt trong đợt tập trung hiện tại của đội tuyển Pháp. Thời điểm tiền đạo 29 tuổi trở lại thi đấu vẫn chưa được xác định.

Việc PSG sớm đạt thỏa thuận gia hạn với Dembele cho thấy quyết tâm của đội bóng trong việc duy trì bộ khung đã mang lại thành công ở đấu trường châu Âu, đồng thời bảo đảm tương lai lâu dài cho những ngôi sao quan trọng nhất.