PSG đang trở thành cơn ác mộng của châu Âu

Không Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos hay Nuno Mendes, PSG vẫn ghi 6 bàn trên sân Villarreal rạng sáng 4/11. Nhà đương kim vô địch Champions League chỉ cần hơn 16 phút để dẫn 4-0, trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng đậm nhất của họ từ đầu mùa.

Điều đáng chú ý nằm ở danh sách ghi bàn. Joao Neves, Desire Doue, Senny Mayulu, Fabian Ruiz và David Boly lần lượt lập công. Trong số này, Ruiz ghi hai bàn, còn Boly mới 17 tuổi. Những người thay thế các trụ cột không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn trực tiếp quyết định kết quả.

Sau bốn lượt Champions League, PSG toàn thắng, ghi 20 bàn và dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm. Man City, Barcelona rồi Villarreal lần lượt nhận bốn, bốn và sáu bàn thua trước đội bóng của Luis Enrique. Sức mạnh ấy không còn phụ thuộc vào việc Dembele hay Kvaratskhelia có thể ra sân.

PSG không cần một người ghi bàn chủ lực

Trước chuyến làm khách tại Tây Ban Nha, Luis Enrique đối mặt bài toán nhân sự không đơn giản. Dembele chấn thương đùi, Kvaratskhelia gặp vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối, trong khi Marquinhos và Nuno Mendes cũng vắng mặt. Bốn cầu thủ thường xuyên giữ vai trò quan trọng trong hệ thống của PSG không thể thi đấu.

Thay vì tìm người đá giống Dembele, HLV người Tây Ban Nha sử dụng Mayulu ở vị trí số 9 ảo. Doue chơi bên trái, còn Maghnes Akliouche đảm nhận cánh phải. Bộ ba tấn công trẻ tuổi được giao nhiệm vụ di chuyển liên tục, gây sức ép ngay khi mất bóng và tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ Villarreal.

Phương án ấy phát huy hiệu quả gần như ngay lập tức. Phút 9, Neves ghi bàn sau tình huống phạt góc. Ba phút sau, Akliouche tận dụng pha phá bóng lỗi của thủ môn Peter Gulacsi để kiến tạo cho Doue. Đến phút 13, Mayulu trừng phạt thêm một sai lầm của đối thủ trước khi Ruiz nâng tỷ số lên 4-0.

PSG thắng Villarreal 6-0 dù thiếu Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos và Nuno Mendes trong đội hình.

Theo Opta, PSG chỉ mất 16 phút 2 giây để ghi bốn bàn, nhanh nhất lịch sử Champions League. Đáng chú ý, bốn bàn đến từ bốn cầu thủ khác nhau. Villarreal gần như không có thời gian tổ chức lại đội hình trước những đợt tấn công liên tiếp.

Điểm khác biệt nằm ở cách PSG giành lại bóng. Các cầu thủ không pressing riêng lẻ mà cùng áp sát theo hướng triển khai của đối phương. Khi Villarreal cố chuyền ngắn từ sân nhà, PSG lập tức thu hẹp khoảng trống, buộc các hậu vệ và thủ môn phải xử lý trong tình trạng chịu sức ép.

Mayulu đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành ấy. Cầu thủ 20 tuổi thường xuyên lùi xuống hỗ trợ tuyến giữa, sau đó tăng tốc vào vòng cấm khi PSG đoạt lại bóng. Akliouche cũng không chỉ bám biên mà liên tục bó vào trong để phối hợp và tạo cơ hội.

Hai đường kiến tạo của Akliouche phản ánh hiệu quả của những pha xử lý nhanh. Anh không giữ bóng quá lâu, thường chuyền ngay khi đồng đội xuất hiện ở vị trí thuận lợi. Mayulu, Doue và Ruiz nhờ vậy có thêm cơ hội tiếp cận khung thành.

Theo thống kê FotMob, PSG kiểm soát 71% bóng, tung ra 22 cú sút, 12 lần trúng đích. Đội khách có 43 lần chạm bóng trong vòng cấm Villarreal, trong khi đối thủ chỉ đạt 10 lần.

Fabián Ruiz lập cú đúp, góp phần giúp PSG ghi bốn bàn chỉ sau 16 phút 2 giây.

PSG tạo ra 2,69 bàn thắng kỳ vọng (xG), so với 0,66 của Villarreal. Sáu bàn thắng từ mức xG chưa đến ba cho thấy hiệu suất dứt điểm cao bất thường, nhưng cũng phản ánh khả năng tận dụng triệt để những sai lầm của hàng thủ đối phương.

Tờ El Pais mô tả PSG là tập thể được tổ chức rất kỹ, có thể trừng phạt gần như mọi sai sót của đối thủ. CulturePSG chấm Ruiz 9 điểm, cao nhất trận, trong khi Vitinha, Neves và Doué cùng nhận 8 điểm.

Sự phân bố điểm số cũng đáng chú ý. PSG không cần một cá nhân chơi vượt trội hoàn toàn. Nhiều vị trí cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ thu hồi bóng, tổ chức tấn công đến dứt điểm.

Luis Enrique đã thay đổi PSG như thế nào?

Trong nhiều năm, PSG từng xây dựng đội hình quanh Neymar, Lionel Messi và Kylian Mbappe. Những ngôi sao hàng đầu giúp đội bóng sở hữu khả năng tấn công đáng sợ, nhưng việc duy trì cân bằng khi không có bóng luôn khiến các đời HLV đau đầu.

Luis Enrique chọn hướng đi khác. Ông yêu cầu mọi cầu thủ tham gia phòng ngự, kể cả những người chơi cao nhất trên hàng công. Các tiền vệ phải di chuyển liên tục, sẵn sàng thay đổi vị trí để hỗ trợ triển khai bóng hoặc xuất hiện trong vòng cấm.

Trước Villarreal, Vitinha tiếp tục đảm nhiệm vai trò điều phối. Tiền vệ Bồ Đào Nha chuyền bóng chính xác, thoát pressing tốt và thường xuyên kéo giãn đội hình đối phương. Đường chuyền cho Ruiz ghi bàn thứ năm ở phút 50 là ví dụ tiêu biểu.

Luis Enrique giúp PSG duy trì chuỗi 14 trận bất bại tại Champions League, cân bằng kỷ lục của Lyon.

Ruiz cũng không bó mình trong nhiệm vụ tổ chức. Tiền vệ người Tây Ban Nha chọn thời điểm xâm nhập vòng cấm, tận dụng khoảng trống do các cầu thủ tấn công tạo ra. Anh ghi hai bàn nhưng vẫn đóng góp nhiều vào khả năng kiểm soát tuyến giữa.

CulturePSG nhận xét Vitinha gần như luôn tìm được phương án đưa bóng ra khỏi sức ép, trong khi Ruiz vừa tham gia pressing vừa tạo khác biệt ở khu vực cuối sân. Neves cũng hoạt động rộng, ghi bàn mở tỷ số và kiến tạo cho Boly ấn định chiến thắng.

Sự phát triển của Mayulu là minh chứng khác cho cách quản lý nhân sự của Luis Enrique. Thay vì mặc định sử dụng một trung phong giàu kinh nghiệm, ông đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ có khả năng thích nghi với nhiều vị trí.

Khi được hỏi về việc sử dụng Mayulu, Luis Enrique khẳng định mọi cầu thủ đều có cơ hội thi đấu bởi ông tin họ đủ năng lực. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đặc biệt đánh giá cao cường độ tập luyện và sự sẵn sàng của nhóm dự bị.

Phút 76, Boly vào thay Achraf Hakimi. Chỉ hai phút sau, hậu vệ 17 tuổi ghi bàn trong trận ra mắt Champions League. Việc một cầu thủ trẻ vẫn có thể tạo dấu ấn khi tỷ số đã là 5-0 cho thấy PSG không giảm cường độ tấn công chỉ vì chiến thắng gần như được bảo đảm.

Sau trận, Luis Enrique thừa nhận khả năng tận dụng cơ hội giúp PSG sớm định đoạt cuộc đấu. Tuy nhiên, ông không muốn đánh giá quá cao chiến thắng 6-0, bởi nhà vô địch chỉ được xác định khi Champions League kết thúc.

Thận trọng của Luis Enrique có cơ sở. Villarreal mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng, đặc biệt ở khâu triển khai bóng. Những đối thủ mạnh hơn có thể không để PSG giành bóng dễ dàng gần vòng cấm như vậy. Dembele, Kvaratskhelia và Marquinhos vẫn giữ vai trò quan trọng trong các trận đấu có mức độ cạnh tranh cao.

Dù vậy, PSG đang sở hữu thành tích bất bại 14 trận Champions League liên tiếp, gồm 10 thắng và bốn hòa, cân bằng chuỗi dài nhất của một CLB Pháp do Lyon thiết lập. Họ cũng thắng 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Quan trọng hơn, PSG duy trì được lối chơi ngay cả khi thay đổi nhiều vị trí. Những người vào sân hiểu rõ nhiệm vụ, còn các trụ cột không phải gánh toàn bộ trách nhiệm tạo cơ hội và ghi bàn.

PSG vẫn cần ngôi sao để chinh phục những danh hiệu lớn. Nhưng Luis Enrique đang khiến đội bóng Paris khó đối phó hơn, bởi ngăn chặn một hoặc hai cá nhân không còn đủ để làm tê liệt hệ thống tấn công của họ.