PSG đại chiến Barca: Trận cầu tỷ euro dạo đầu cho Quả bóng vàng

PSG gặp Barcelona là trận cầu vàng. Gần như một buổi tổng duyệt cho gala Quả bóng vàng mà France Football tổ chức tại London ngày 26/10, nhân kỷ niệm 70 năm ra đời giải thưởng. Người đầu tiên giành danh hiệu là một cầu thủ Anh: Stanley Matthews.

Cuộc đối đầu PSG và Barca quy tụ tới 17 gương mặt có tên trong danh sách đề cử ở các hạng mục.

Nhà ĐKVĐ Champions League có đến 10 ứng viên tranh giải thưởng danh giá nhất đêm gala, Quả bóng vàng: Ousmane Dembele, Kvaratskhelia, Vitinha, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Marquinhos, Pacho, Joao Neves, Fabian Ruiz và Ferran Torres - người mùa trước còn khoác áo Barcelona.

Barca tự tin đến Kinh đô ánh sáng Paris. Ảnh: FCB

Trước danh sách đáng nể ấy, Barca chỉ có 3 đại diện. Tuy nhiên, trong số này có hai ứng viên hàng đầu: Lamine Yamal và Rodri.

Người còn lại là Pau Cubarsi, được đánh giá là ứng viên sáng giá cho giải Kopa dành cho cầu thủ trẻ hay nhất, danh hiệu Yamal giành được trong hai năm gần nhất. Zaire-Emery cũng có tên trong cuộc đua này.

Hai thủ môn Joan Garcia và Matvei Safonov đều được đề cử giải Yashin. Thủ thành người Catalunya là một trong những hiện tượng nổi bật của mùa giải trước.

Còn người gác đền Nga là lựa chọn đặt cược của Luis Enrique. Ông từng bị chỉ trích vì quyết định chia tay Donnarumma, nhưng cuối cùng lựa chọn ấy đã phát huy hiệu quả.

Bản thân Luis Enrique cũng nằm trong nhóm 5 ứng viên tranh giải Johan Cruyff, được France Football trao cho HLV xuất sắc nhất, cùng Luis de la Fuente, Unai Emery, Mikel Arteta và Vincent Kompany.

Trận đấu quy tụ một dàn ngôi sao gần như không thể ấn tượng hơn, nhất là khi nhiều người trong số họ còn thi đấu với tinh thần tập thể tuyệt vời. Theo Transfermarkt, tổng giá trị đội hình hai đội đạt 2,66 tỷ euro.

Chủ nhà PSG có tới 5 cầu thủ được định giá từ 100 triệu euro trở lên. Vitinha, Joao Neves và Kvaratskhelia cùng ở mức 140 triệu, Doue 120 triệu, còn Dembele 100 triệu euro.

PSG có 4 cầu thủ khác cùng chạm mốc 80 triệu euro là Pacho, Nuno Mendes, Achraf và Zaire-Emery.

Trong khi đó, Barca sở hữu cầu thủ có giá trị cao nhất thế giới. Lamine Yamal được định giá 220 triệu euro. Tiếp theo là Pedri 150 triệu euro, Fermin Lopez (110), Cubarsi (100), Gordon (80), Raphinha (70).

Từ giá trị cầu thủ, tinh thần tập thể đến tư duy của hai HLV, thật khó để không hình dung về một trận cầu đáng nhớ, dù đây mới chỉ là cuộc đối đầu thuộc giai đoạn phân hạng Champions League.

Năm 2025, trong vài phút, cặp đấu này từng đứng trước khả năng trở thành trận chung kết, khi Raphinha ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 tại Giuseppe Meazza. Những bàn thắng muộn của Acerbi và Frattesi đã ngăn điều ấy xảy ra.

Kể từ sau năm 2015, với Luis Enrique còn dẫn dắt và Leo Messi đội trưởng, Barca vẫn mải miết tìm kiếm điều PSG có được trong hai mùa gần nhất: vinh quang châu Âu.