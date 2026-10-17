PSG có quá nhiều sao đến mức Fabian Ruiz bị lãng quên

Fabian Ruiz mở ra bàn đầu tiên của PSG trước Man City bằng đường chuyền bằng má ngoài cho Désiré Doué.

PSG thắng Man City 4-2 bằng một hiệp một gần như hoàn hảo. Desire Doue ghi bàn, Ousmane Dembele lập công, Vitinha cũng xuất hiện trên bảng tỷ số. Sau trận, phần lớn sự chú ý đổ dồn vào những cái tên ấy.

Fabian Ruiz đứng phía sau. Tiền vệ người Tây Ban Nha không ghi bàn, nhưng chính anh tung đường chuyền bằng má ngoài mở ra bàn thắng của Doue ở phút 13. Pha xử lý chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng phản ánh khá rõ giá trị của Fabian Ruiz: nhìn thấy khoảng trống sớm, đưa bóng đi đúng nhịp và giúp PSG vượt qua lớp pressing đầu tiên của Man City.

Le Parisien mô tả pha bóng ấy như điểm khởi đầu cho một tình huống triển khai nhanh, trong khi AS xem màn trình diễn của Fabian Ruiz tại Etihad như một lời nhắc với phần còn lại của châu Âu.

Fabian Ruiz không cần nổi bật để kiểm soát trận đấu

PSG hiện sở hữu quá nhiều cầu thủ dễ thu hút ánh nhìn. Dembele là Quả bóng vàng 2025, Doue mới 21 tuổi nhưng ngày càng bùng nổ, Vitinha được xem như bộ não tuyến giữa, còn Kvaratskhelia luôn tạo ra những pha bóng trực diện và đẹp mắt.

Fabian Ruiz ít hào nhoáng hơn. Anh không rê bóng nhiều, hiếm khi tạo ra khoảnh khắc đủ để lan truyền trên mạng xã hội, cũng không thường xuyên xuất hiện trong các cuộc tranh luận về ngôi sao số một PSG.

Nhưng trong hệ thống của Luis Enrique, Fabian Ruiz làm một công việc rất cụ thể: giúp đội duy trì khoảng cách giữa các tuyến, thoát khỏi áp lực và đưa bóng tới đúng khu vực trước khi đối thủ kịp tổ chức lại.

PSG chỉ cầm bóng khoảng 46% tại Etihad nhưng vẫn tạo ra thế trận chủ động nhờ khả năng xử lý nhanh ở khu trung tuyến.

Trước Man City, PSG chỉ cầm bóng khoảng 46%, nhưng vẫn tạo ra thế trận rất chủ động trong hiệp một. Họ tung 15 cú sút cả trận, 10 lần trúng đích, trong khi Man City có tới 27 lần dứt điểm nhưng chỉ 9 lần đưa bóng trúng mục tiêu. Phần khác biệt nằm ở chất lượng của từng đợt lên bóng, và Fabian Ruiz góp phần lớn vào việc giúp PSG xử lý nhanh hơn ở khu vực giữa sân.

Foot Mercato nhận xét Fabian Ruiz là hình ảnh thu nhỏ cho hai bộ mặt của PSG tại Etihad: xuất sắc trong hiệp một, sau đó gặp khó hơn khi Man City tăng cường độ sau giờ nghỉ. Điều đáng nói là ngay cả khi PSG không còn kiểm soát tốt như trước, Fabian Ruiz vẫn giữ vai trò giữ cấu trúc, thay vì lao vào những pha tranh chấp không cần thiết.

Một phân tích khác trên báo Pháp mô tả Fabian Ruiz như một tiền vệ rất giỏi “né va chạm”. Khái niệm ấy không mang nghĩa tiêu cực. Anh đọc tình huống đủ sớm để không cần lao vào tranh chấp liên tục, thay vào đó chọn vị trí để chặn đường chuyền hoặc nhận bóng ở nơi ít áp lực hơn. Chính cách chơi ấy khiến thống kê cá nhân của Fabian không quá nổi bật, nhưng ảnh hưởng lên cấu trúc đội lại lớn.

Người bị đánh giá thấp nhất trong đội hình mạnh nhất

Fabian Ruiz đang gặp một nghịch lý. Anh chơi cho đội vô địch Champions League hai mùa liên tiếp, là thành viên quan trọng của tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, nhưng vẫn hiếm khi được xếp cùng nhóm những tiền vệ được nói tới nhiều nhất châu Âu.

Điều này một phần đến từ môi trường anh đang chơi. PSG có quá nhiều ngôi sao để một cầu thủ như Fabian Ruiz dễ bị lùi xuống hàng thứ hai trong các câu chuyện truyền thông. Một bàn thắng của Doue, một pha rê bóng của Kvaratskhelia hay một cú sút của Dembele luôn dễ trở thành tiêu đề hơn một pha di chuyển kéo đối thủ ra khỏi vị trí.

Nhưng Luis Enrique không chọn đội hình dựa trên mức độ nổi tiếng.

Fabian Ruiz liên tục được sử dụng trong những trận lớn vì anh mang lại sự cân bằng giữa giữ bóng và di chuyển không bóng. Khi Vitinha lùi thấp để điều tiết, Fabian Ruiz thường tiến lên cao hơn để tạo thêm một điểm nhận bóng giữa các tuyến. Khi PSG mất bóng, anh lập tức thu hẹp khoảng trống thay vì lao thẳng vào người cầm bóng.

Fabian không sở hữu nhiều thống kê hào nhoáng, nhưng khả năng chọn vị trí và thoát pressing giúp PSG giữ được cấu trúc.

AS cho rằng Fabian Ruiz đang thuộc nhóm tiền vệ hay nhất châu Âu, dù mức độ công nhận chưa tương xứng. Tờ báo Tây Ban Nha còn lưu ý anh là một trong số rất ít cầu thủ vừa có Champions League, vừa có World Cup trong cùng chu kỳ, nhưng lại không nhận được lượng chú ý tương đương những đồng đội nổi bật hơn.

Ở tuyển Tây Ban Nha, câu chuyện cũng tương tự. Fabian Ruiz từng được ưu tiên trong những trận lớn nhờ khả năng giữ cấu trúc và hỗ trợ pressing. Sau trận bán kết World Cup 2026 gặp Pháp, truyền thông Pháp thậm chí gọi anh là “inestimable” - vô giá - trong cách Tây Ban Nha kiểm soát khu trung tuyến.

Giá trị của Fabian Ruiz vì thế không nằm ở việc anh phải trở thành ngôi sao sáng nhất. Anh làm phần việc giúp những người khác sáng hơn.

Doue có thể nhận bóng trong tư thế thuận lợi vì Fabian Ruiz đã kéo đối thủ và chọn đúng thời điểm chuyền. Dembele có thêm khoảng trống khi tuyến giữa PSG thoát pressing đủ nhanh. Vitinha cũng được tự do hơn trong vai trò điều phối khi bên cạnh có một cầu thủ hiểu cách giữ cân bằng.

Trận thắng Man City cho thấy điều ấy rất rõ. PSG dẫn 3-0 chỉ sau 32 phút không phải vì một ngôi sao tạo ra ba khoảnh khắc riêng lẻ. Họ thắng nhờ cả hệ thống xử lý nhanh hơn, di chuyển tốt hơn và liên tục đưa bóng vào những vị trí City không kịp kiểm soát.

Fabian Ruiz nằm ngay giữa hệ thống ấy.

Trong một đội bóng nhiều ngôi sao, anh có thể tiếp tục bị nhắc tới ít hơn Dembele, Doue hay Vitinha. Nhưng mỗi khi PSG cần kiểm soát một trận đấu lớn, Luis Enrique vẫn thường đặt niềm tin vào Fabian Ruiz.

Với PSG hiện tại, người ít được nói đến nhất đôi khi lại là một trong những người khó thay thế nhất.