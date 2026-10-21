PSG chặt đứt mạch 11 trận toàn thắng của Barcelona

Trận đại chiến trên sân Parc des Princes chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với 6 bàn thắng. Dù đại diện Tây Ban Nha 2 lần đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, nhưng đại diện Pháp vẫn biết cách kết liễu đối thủ bằng 2 pha lập công liên tiếp trong những phút cuối.

Đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi, liên tục gây sức ép lên hàng thủ Barcelona. Tuy nhiên, phải đến phút 38, tiền đạo Desire Doue mới phá vỡ thế bế tắc bằng pha đột phá vào trung lộ rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Joan Garcia.

Sang hiệp 2, Barcelona vùng lên mạnh mẽ và tìm được bàn gỡ ở phút 55. Hậu vệ trẻ Xavi Espart dứt điểm trong vòng cấm, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Anthony Gordon lần đầu tiên nếm trải thất bại trong màu áo Barcelona. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Phút 72, đương kim vô địch PSG tái lập lợi thế nhờ cú đánh đầu của hậu vệ Lucas Hernandez từ tình huống phạt góc. Đáng chú ý, đây là lần đầu cầu thủ người Pháp ghi bàn kể từ tháng 2/2024, chấm dứt quãng thời gian hơn 2 năm tịt ngòi.

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài 7 phút. Tiền đạo Lamine Yamal có pha xử lý kỹ thuật bên cánh trái rồi dứt điểm từ góc hẹp gỡ hòa 2-2 cho Barcelona ở phút 79.

Tưởng chừng đội khách có thể ra về với ít nhất 1 điểm thì PSG lập tức đáp trả. Chỉ 2 phút sau, tiền vệ Vitinha tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, lần thứ 3 đưa đội bóng thủ đô nước Pháp vượt lên.

Đến phút 86, tiền vệ Fabian Ruiz đón đường chuyền của hậu vệ Achraf Hakimi rồi dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 4-2. Hai bàn thua chỉ trong 5 phút khiến mọi nỗ lực trước đó của Barcelona trở thành công cốc.

Chiến thắng càng đáng chú ý khi PSG phải thay tiền đạo Ousmane Dembele vì chấn thương ngay phút 20. Dù mất một trong những ngôi sao tấn công quan trọng nhất, thầy trò HLV Luis Enrique vẫn cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch Champions League.

Kết quả này cũng chấm dứt chuỗi 11 trận toàn thắng của Barcelona từ đầu mùa 2026-2027, gồm 9 trận tại La Liga và 2 trận Champions League. Trước chuyến làm khách tại Paris, đoàn quân của HLV Hansi Flick chưa đánh rơi điểm nào trên mọi đấu trường.

Ở chiều ngược lại, PSG duy trì thành tích toàn thắng sau 3 lượt Champions League, giành trọn 9 điểm. Đội bóng Pháp còn thể hiện sức tấn công đáng nể với 14 bàn, trung bình gần 5 bàn mỗi trận.

Trước khi hạ Barcelona, thầy trò HLV Enrique lần lượt đè bẹp Bratislava 6-1 và Man City 4-2. Đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp PSG ghi ít nhất 4 bàn tại Champions League mùa này.

PSG chặn đứng chuỗi trận hoàn hảo của Barcelona mùa này. Đồ hoạ: SunSport.

Chiến thắng đưa PSG lên dẫn đầu bảng xếp hạng vòng phân hạng, trong khi Barcelona mới có 6 điểm sau 3 lượt, chấm dứt khởi đầu hoàn hảo ở đấu trường châu Âu.

Thất bại còn giáng một đòn mạnh vào tinh thần Barcelona trước trận El Clasico với Real Madrid trên sân Camp Nou ở vòng 10 La Liga lúc 3h ngày 26/10 (giờ Hà Nội).

Trong khi đó, PSG sẽ tiếp Lyon trên sân Parc des Princes ở vòng 8 Ligue 1 lúc 2h45 cùng ngày.