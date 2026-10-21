PSG chấm dứt mạch 11 trận toàn thắng của Barcelona

●Champions league

PSG

4-2

Barcelona

Desire Doue 38’

Lucas Hernandez 72’

Vitinha 81’

Fabian Ruiz 86’

ĐÃ KẾT THÚC

Xavi Espart 55’

Lamine Yamal 79’

Thống kê trận đấu

47%Kiểm soát bóng53%

22Sút18

14Sút trúng đích5

2Phạt góc3

0Thẻ vàng1

0Thẻ đỏ0

Rạng sáng 21/10, Paris Saint-Germain đánh bại Barcelona 4-2 ở lượt trận thứ ba Cúp C1 châu Âu (Champions League) 2026-2027, qua đó chấm dứt mạch 11 trận toàn thắng của Barcelona. Đội chủ nhà dẫn trước trong hiệp một, để đối thủ hai lần gỡ hòa, nhưng bùng nổ ở cuối trận với các bàn của Vitinha và Fabian Ruiz. Đây là màn so tài cởi mở, khi hai đội liên tục tạo cơ hội và tổng cộng tung ra 40 cú dứt điểm.

Barcelona cầm bóng nhiều hơn với tỷ lệ 53%, nhưng PSG tạo ra sức ép trực diện và hiệu quả hơn. Đội bóng Pháp tung 22 cú sút, trong đó có tới 14 lần đưa bóng trúng đích. Barcelona có 18 pha dứt điểm nhưng chỉ 5 lần trúng cầu môn.

PSG nhập cuộc mạnh mẽ. Ngay phút thứ 2, Khvicha Kvaratskhelia dứt điểm một chạm đưa bóng trúng cột dọc. Ít phút sau, Ousmane Dembele buộc thủ môn Joan Garcia phải cứu thua. Barcelona đáp trả với các cơ hội của Dani Olmo và Raphinha, nhưng không thể tận dụng thành công.

PSG đánh bại Barcelona với tỷ số 4-2. (Ảnh: AP)

PSG gặp tổn thất ở phút 19 khi Dembele chấn thương và phải rời sân. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn duy trì sức ép. Đến phút 38, sai lầm chuyền bóng của Lamine Yamal mở ra pha phản công cho PSG. Desire Doue tận dụng cơ hội bằng cú sút xa hiểm hóc, đưa đội chủ nhà dẫn 1-0.

Barcelona trở lại mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Phút 55, Fermin Lopez kiến tạo để Xavi Espart thoát xuống và dứt điểm gỡ hòa 1-1. Đội khách sau đó có thêm cơ hội vượt lên, nhưng Raphinha bỏ lỡ tình huống đối mặt, còn Gavi không thắng được thủ môn Matvey Safonov.

PSG giành lại lợi thế ở phút 72. Từ quả phạt góc của Desire Doue, Lucas Hernandez bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Barcelona chỉ mất 7 phút để đáp trả. Lamine Yamal đột phá vào vòng cấm rồi dứt điểm hiểm hóc, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Khoảng thời gian cuối trận quyết định kết quả. Phút 81, Vitinha tung cú sút mạnh từ ngoài vòng cấm, đánh bại Joan Garcia để PSG dẫn 3-2. Chỉ 5 phút sau, Fabian Ruiz tận dụng cơ hội trong vòng cấm, ghi bàn thứ tư cho đội chủ nhà. Barcelona không thể tạo thêm màn ngược dòng và chấp nhận thất bại 2-4 sau một trận đấu mà hàng thủ PSG khai thác tốt hơn những sai sót của đối phương.

PSG

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

39

Safonov

TM

2

Hakimi

5

Marquinhos

ĐT

7

Kvaratskhelia

8

Fabian Ruiz

14

Doue

14

Dembele

17

Vitinha

21

Hernandez

51

Pacho

87

Joao Neves

Barcelona

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Garcia

TM

2

Cancelo

5

Cubarsi

8

Pedro

10

Lamine Yamal

11

Raphinha

ĐT

12

Espart

17

Gordon

18

Martin

20

Olmo

22

Barnal