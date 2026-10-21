PSG biến Man City và Barcelona thành nạn nhân như thế nào?

Hai chiến thắng cùng tỷ số 4-2 tại Champions League phản ánh sức mạnh đáng kể của PSG, nhưng điều thú vị hơn nằm ở cách đội bóng Pháp giải quyết từng đối thủ. Man City bị đánh bại khi PSG liên tục vượt qua hệ thống pressing, trong khi Barcelona trả giá vì không thể triển khai bóng an toàn trước sức ép của đối phương.

Luis Enrique không sử dụng một công thức cho mọi trận đấu. Trước Man City, PSG khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ. Sáu ngày sau, họ chủ động gây sức ép ngay trên phần sân Barcelona, buộc đối thủ mắc sai lầm trước khi kết liễu trận đấu bằng những pha xâm nhập từ tuyến hai.

Man City bị trừng phạt vì pressing sai cách

Man City của Enzo Maresca bước vào trận đấu ngày 14/10 với hệ thống 4-2-3-1, sử dụng Enzo Fernandez và Elliot Anderson ở vị trí tiền vệ trung tâm, còn Rayan Cherki chơi cao hơn. Khi triển khai bóng, đội chủ nhà thường chuyển sang 3-2-5, đẩy nhiều cầu thủ lên phần sân PSG để duy trì sức ép.

Vấn đề xuất hiện khi Man City mất quyền kiểm soát. Hai tiền vệ trung tâm không đủ bao quát không gian trước hàng thủ, đặc biệt khi Cherki dâng cao và các cầu thủ chạy cánh tập trung gây sức ép. PSG có ba tiền vệ ở trung lộ, gồm Vitinha, Fabian Ruiz và Warren Zaïre-Emery, giúp đội khách tạo lợi thế trong những pha phối hợp thoát pressing.

Theo Squawka, cách bố trí Cherki phía trên bộ đôi Fernandez - Anderson khiến Man City lép vế ở khu vực giữa sân. PSG không cần thực hiện quá nhiều đường chuyền. Chỉ cần vượt qua lớp pressing đầu tiên, họ lập tức có khoảng trống để đưa bóng lên phía trước.

Luis Enrique giúp PSG đánh bại Man City và Barcelona bằng hai phương án chiến thuật khác nhau chỉ trong sáu ngày.

Luis Enrique cũng khai thác sự chênh lệch giữa hai cánh. Maghnes Akliouche thường xuyên lùi xuống hỗ trợ phòng ngự bên phải, giúp PSG giữ quân số ở trung tuyến. Phía đối diện, Desire Doue có nhiều cơ hội đối đầu trực tiếp với Abdukodir Khusanov, người gặp khó khi phải phòng ngự trong khoảng không rộng.

Bàn mở tỷ số phút 13 minh họa cách PSG khai thác điểm yếu ấy. Fabian Ruiz đưa bóng lên nhanh trong pha chuyển trạng thái, Doue đi từ cánh trái vào trung lộ rồi dứt điểm đánh bại Gianluigi Donnarumma. Chỉ 99 giây sau, Doue kiến tạo cho Ousmane Dembele nhân đôi cách biệt. Đến phút 32, Vitinha nâng tỷ số lên 3-0 sau tình huống phối hợp với Zaïre-Emery.

Ba bàn thắng trong 32 phút khiến hệ thống của Maresca gần như phá sản. Man City muốn đoạt bóng sớm để tấn công, nhưng mỗi lần lớp pressing bị vượt qua, các hậu vệ lại phải chạy ngược về trong thế bất lợi.

Maresca buộc phải thay ba cầu thủ ngay đầu hiệp hai. Ayyoub Bouaddi vào thay Cherki, giúp Man City tăng quân số ở trung tuyến và cải thiện khả năng kiểm soát bóng. Thay đổi phát huy tác dụng khi Haaland ghi hai bàn, còn PSG phải lùi sâu chống đỡ.

PSG khẳng định sức mạnh tại Champions League khi liên tiếp đánh bại Man City và Barcelona với cùng tỷ số 4-2 chỉ trong 6 ngày.

Thống kê Opta cho thấy Man City tung ra 27 cú sút, đạt xG 2,57, trong đó riêng hiệp hai đóng góp 1,78. PSG chỉ có 15 pha dứt điểm, với xG 1,83 nhưng ghi bốn bàn. Bàn thắng của Akliouche còn có sự trợ giúp từ sai lầm của Donnarumma.

Luis Enrique thừa nhận PSG gặp may khi Man City tạo sức ép dữ dội trong hiệp hai. Tuy nhiên, ông đánh giá cách pressing của PSG trước giờ nghỉ gần như hoàn hảo. Chiến thắng tại Etihad vì thế không phản ánh sự áp đảo suốt 90 phút, mà cho thấy PSG có thể khiến một đội bóng mạnh trả giá rất đắt chỉ trong một giai đoạn mất cân bằng.

Barcelona thất bại trong cuộc chiến pressing

Barcelona mang đến Paris chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp, ghi 50 bàn từ đầu mùa. Hansi Flick vẫn trung thành với hàng thủ dâng cao và lối chơi kiểm soát bóng, nhưng PSG lần này không chờ đối thủ tiến lên để phản công như trước Man City.

Thầy trò Luis Enrique chủ động gây sức ép ngay khi Barcelona bắt đầu triển khai bóng. Doue áp sát Gerard Martin, Achraf Hakimi sẵn sàng dâng lên theo Joao Cancelo, còn Vitinha và Ruiz gây sức ép với các tiền vệ trung tâm. Joao Neves đảm nhiệm việc theo sát cầu thủ nhận bóng giữa các tuyến.

Cách bố trí ấy khiến Barcelona thường xuyên phải thực hiện những đường chuyền khó trong khu vực nguy hiểm. PSG muốn cướp bóng càng gần khung thành Joan Garcia càng tốt, thay vì phải vượt qua nhiều lớp phòng ngự như trong những pha phản công thông thường.

Dưới thời Luis Enrique, PSG cho thấy khả năng thích ứng chiến thuật khi sử dụng những phương án khác nhau để khuất phục hai đội bóng hàng đầu châu Âu.

Ngay đầu trận, Pedri mất bóng và Khvicha Kvaratskhelia sút trúng cột. Phút 38, Neves cắt đường chuyền của Lamine Yamal gần vùng cấm Barcelona, tạo điều kiện để Doue ghi bàn. Cả hai cơ hội đều xuất phát từ việc PSG chủ động phá cách triển khai bóng của đối thủ.

Theo Opta, PSG tung 12 cú sút trong hiệp một, với 10 lần trúng đích, mức cao nhất Barcelona phải chịu trước giờ nghỉ tại Champions League kể từ khi dữ liệu được thu thập ở mùa 2003/04. Joan Garcia thực hiện tổng cộng 10 pha cứu thua trong trận đấu.

Tuy nhiên, pressing theo người cũng khiến PSG gặp rủi ro. Barcelona tìm cách kéo giãn đội hình đối phương bằng những cầu thủ di chuyển ngược hướng. Ở bàn gỡ 1-1, Yamal lùi xuống kéo Lucas Hernandez khỏi vị trí, trong khi Fermin Lopez thu hút Neves, mở ra khoảng trống để Xavi Espart băng lên ghi bàn.

PSG không hoàn toàn khắc chế được Barcelona. Luis Enrique thừa nhận đội bóng gặp khó trong 15 phút đầu hiệp hai, khi đối thủ bắt đầu tìm được cách vượt pressing. Nhưng khác biệt xuất hiện ở khả năng duy trì sức ép và tận dụng những tình huống bóng hai.

Sau bàn gỡ 2-2 của Yamal ở phút 79, Barcelona không còn duy trì được sự chặt chẽ quanh vùng cấm. Phút 81, Gerard Martin phá bóng không dứt khoát từ đường chuyền của Hakimi, tạo điều kiện để Vitinha ghi bàn. Năm phút sau, Ruiz thoát khỏi sự theo kèm, đón đường căng ngang của Hakimi và ấn định tỷ số 4-2.

Hai bàn thắng cuối đều thuộc về tiền vệ, cho thấy PSG không chỉ phụ thuộc vào những pha đột phá của hàng công. Khi Barcelona tập trung ngăn các cầu thủ chạy cánh, những người xuất phát từ tuyến dưới lại xuất hiện ở vị trí thuận lợi.

PSG ghi 8 bàn vào lưới Man City và Barcelona, cho thấy sức tấn công đáng gờm cùng khả năng tận dụng điểm yếu của đối thủ.

Cựu cầu thủ Barcelona, Lobo Carrasco nhận xét trên Mundo Deportivo rằng các phương án pressing đã được Luis Enrique tổ chức nhuần nhuyễn, giúp PSG vẫn gây sức ép hiệu quả ở cuối trận dù thể lực suy giảm. Flick cũng thừa nhận Barcelona không còn đủ sung sức trong 10 phút cuối và đối thủ đặc biệt nguy hiểm khi chuyển trạng thái.

Trước Man City, PSG giành lợi thế bằng cách vượt pressing rồi tấn công khoảng trống. Trước Barcelona, họ sử dụng chính pressing để phá vỡ hệ thống triển khai bóng của đối phương, sau đó khai thác những vị trí bị bỏ trống khi trận đấu kéo dài.

Sau ba lượt Champions League, PSG toàn thắng, ghi 14 bàn và thủng lưới năm lần. Họ vẫn có điểm yếu phòng ngự, nhưng hai chiến thắng trước Man City và Barcelona cho thấy một phẩm chất quan trọng của đội bóng lớn: biết thay đổi cách đánh để buộc đối thủ phải chơi theo những điều kiện bất lợi nhất.