PSG-Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG đang sở hữu phong độ hủy diệt với những chiến thắng liên tiếp. Nhà ĐKVĐ vẫn đang cho thấy sự lợi hại của mình ở đấu trường Champions League. Ở vòng đấu trước, đội bóng Pháp đã xuất sắc đánh bại Manchester City 4-2 ngay tại Etihad, qua đó nâng chuỗi trận thắng trên mọi đấu trường mùa này lên 6 trận liên tiếp. PSG tiếp tục cho thấy sức tấn công mạnh mẽ của mình khi đã ghi được tổng cộng 19 bàn thắng.

Cuộc đại chiến tại Parc des Princes giữa PSG và Barca hứa hẹn vô cùng hấp dẫn. Ảnh: AFP

Với 6 điểm sau 2 lượt trận, PSG đang dẫn đầu bảng xếp hạng vòng phân hạng Champions League nhờ hiệu số +7 cùng 10 bàn thắng. Đội chủ sân Parc des Princes cũng đang sở hữu hàng công hiệu quả nhất giải đấu sau 2 lượt trận. Sự trở lại của Ousmane Dembele, phong độ ổn định của Vitinha cùng khả năng tạo đột biến từ Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia giúp PSG có nhiều phương án tấn công nguy hiểm.

Tuy nhiên, hàng thủ của PSG vẫn chưa mang lại sự yên tâm khi chỉ giữ sạch lưới được 1 lần trong 10 trận mùa này.

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ PSG. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội bóng nước Phấp giành 3 chiến thắng, Barcelona thắng 1 và hai đội hòa 1 trận. Ở cuộc đối đầu gần nhất tại Champions League hồi tháng 10/2025, PSG đánh bại Barcelona 2-1 ngay trên sân khách.

Barcelona thể hiện phong độ ấn tượng của mình từ đầu mùa. Đội bóng Tây Ban Nha cũng đang cho thấy sức mạnh hàng công rất đáng sợ của mình. Đội bóng của HLV Hansi Flick toàn thắng từ đầu mùa, ghi 48 bàn và chưa có trận nào kết thúc với ít hơn 2 pha lập công.

Barcelona cũng toàn thắng 2 lượt trận đầu tiên. Sau khi đánh bại Feyenoord 5-1 trong ngày ra quân, đại diện Tây Ban Nha tiếp tục vượt qua Galatasaray với tỷ số 4-1 ngay trên sân khách. Với 6 điểm, 9 bàn thắng và 2 bàn thua, Barcelona đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, ngay phía sau PSG.

Tuy nhiên, cũng giống như PSG, tấn công rất hay nhưng hàng thủ của Barcelona cũng bộc lộ những điểm yếu khi chỉ giữ sạch lưới 1 lần trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Đáng chú ý, sau chiến thắng 5-2 trước Real Betis, Gerard Martin và Eric Garcia đều gặp vấn đề về thể trạng, trong khi Jules Kounde cũng cần được đánh giá thêm trước chuyến làm khách tại Paris. Những tổn thất này có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng chống đỡ những pha phản công tốc độ của PSG bên phía đội bóng xứ Catalonia.

Trong khi đó, phía PSG, chấn thương của Nuno Mendes tạo ra khoảng trống đáng kể bên cánh trái, nơi Lamine Yamal thường xuyên khai thác.

Trận đấu rất được chú ý khi HLV Luis Enrique có dịp tiếp đón đội bóng cũ. Trong giai đoạn dẫn dắt Barcelona từ năm 2014-2017, chiến lược gia người Tây Ban Nha này từng giúp đội chủ sân Camp Nou giành cú ăn ba lịch sử ở mùa giải 2014-2015.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Barca: Joan Garcia, Xavi Espart, Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Gordon, Raphinha

Lịch thi đấu lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League:

Ngày 20/10

23 giờ 45: Sabah - Dortmund

23 giờ 45: Fenerbahce - Slavia Praha

Ngày 21/10

2 giờ: PSG - Barcelona

2 giờ: Man City - AEK Athens

2 giờ: Napoli - Bodo/Glimt

2 giờ: Porto - PSV

2 giờ: Roma - Slovan Bratislava

2 giờ: Liverpool - Villarreal

2 giờ: Stuttgart - Atletico Madrid

23 giờ 45: Como - Man United

23 giờ 45: Lille - Galatasaray

Ngày 22/10

2 giờ: Sporting Lisbon - LASK

2 giờ: Betis - Feyenoord

2 giờ: Inter Milan - Shakhtar Donetsk

2 giờ: Bayern Munich - Arsenal

2 giờ: Aston Villa - Viking

2 giờ: Club Brugge - Lens

2 giờ: Real Madrid - Leipzig

Sân Parc des Princes dự kiến sẽ được bảo vệ bởi một lực lượng an ninh hùng hậu lên tới hàng ngàn cảnh sát. Đây là áp lực rất lớn đối với cảnh sát Paris trong bối cảnh các lực lượng hành pháp đã rơi vào tình trạng quá tải sau nhiều tuần liên tiếp căng mình đối phó với biểu tình.

Theo TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc