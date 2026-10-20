PSG 1-0 Barcelona: Doue tỏa sáng

PSG và Barcelona là hai đội hàng đầu châu Âu hiện tại.

PSG nhập cuộc đầy chủ động và khiến Barcelona gặp nhiều khó khăn bằng lối chơi pressing quyết liệt và suýt mở tỷ số ở phút thứ 2 sau cú sút trúng cột của Khvicha Kvaratskhelia. Bình luận viên Tim Sherwood thừa nhận: “Khi không có bóng, tôi chưa từng thấy một đội nào chơi quyết liệt đến vậy”.

Dù vậy, Barcelona dần lấy lại thế trận và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, với Pedri và Dani Olmo lần lượt thử tài hàng thủ PSG. Đội khách thậm chí có cơ hội vượt lên khi Raphinha đi bóng vào trong rồi dứt điểm ở góc hẹp, nhưng thủ môn Safonov đã cản phá thành công ở phút 20.

Đáng tiếc cho PSG, Ousmane Dembele sớm phải rời sân vì chấn thương gân kheo ở phút 19, nhường chỗ cho Ferran Torres. Trước đó, Sherwood cảnh báo Doue cần chơi tốt hơn, bởi PSG đang khiến Barcelona trông “thật tệ hại”. Trận đấu diễn ra với tốc độ cao, nhưng cả hai đội vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc.

PSG cuối cùng cũng phá vỡ thế bế tắc ở phút 38 nhờ công của Doue, sau khi liên tục tạo ra sức ép nghẹt thở lên hàng thủ Barcelona. Sai lầm trong pha xử lý của Lamine Yamal tạo điều kiện để Joao Neves đánh đầu chuyền bóng cho Doue dứt điểm quyết đoán, đánh bại Garcia.

Trước đó, thủ môn Barcelona phải liên tiếp cứu thua trong tình huống PSG tạo ra ba cơ hội chỉ trong vài giây. Bình luận viên Tim Sherwood không khỏi kinh ngạc: “Sao trận đấu vẫn hòa 0-0 thế này!?”. Ông cũng nhận xét Barcelona từng chiếm ưu thế, nhưng đội khách dần đánh mất thế trận trước sức ép dữ dội của PSG.

Khó khăn càng chồng chất với Barcelona khi Dani Olmo phải rời sân vì chấn thương ở phút 27, sau khi Dembele bên phía PSG cũng sớm bỏ cuộc.

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