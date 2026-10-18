PSA Pickleball Open 2026: Gần 200 vận động viên tranh tài, tăng cường kết nối doanh nghiệp

Giải đấu là hoạt động thể thao thường niên do Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA), thuộc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO) tổ chức. Tham gia tranh tài có các vận động viên là các khách hàng, đối tác và người lao động PSA.

Giải PSA Pickleball Open 2026 quy tụ gần 200 vận động viên.

Các vận động viên thi đấu nhiệt tình, cống hiến những màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Với ba nội dung thi đấu gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, giải đấu đã mang đến nhiều cuộc so tài kịch tính, giàu cảm xúc. Các vận động viên thi đấu hết mình, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt cùng những màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả càng tiếp thêm sức nóng cho các sân đấu, tạo nên bầu không khí sôi động.

Sau các vòng tranh tài, những cặp vận động viên xuất sắc nhất đã được vinh danh. Ở nội dung đôi nam, chức vô địch thuộc về Phạm Chí Cao - Nguyễn Việt Thành (Bệnh viện Bạch Mai). Nội dung đôi nữ ghi nhận chiến thắng của cặp Mai Thúy Hằng - Đỗ Phương Nhạn (PVcomBank). Trong khi đó, Trần Phương Thảo - Trần Đức Minh (Bệnh viện Bạch Mai) giành giải Nhất nội dung đôi nam nữ.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT PSA trao giải nội dung đôi nữ

Ông Hoàng Bá Thắng, Giám đốc PSA trao giải nội dung đôi nam

Ông Trần Văn Bích, Phó Giám đốc PSA trao giải nội dung đôi nam nữ

Bên cạnh những kết quả chuyên môn, điểm nhấn của PSA Pickleball Open 2026 còn nằm ở sự đa dạng của các đơn vị tham dự. Thông qua hoạt động thể thao, các vận động viên có dịp gặp gỡ, giao lưu, đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối giữa những doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 19 năm thành lập PSA (1/11/2007 - 1/11/2026), giải đấu cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với doanh nghiệp. Trải qua gần hai thập niên hình thành và phát triển trong lĩnh vực quản lý vận hành tòa nhà, PSA không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn quan tâm xây dựng, duy trì mối quan hệ gắn bó với khách hàng và đối tác thông qua các hoạt động giao lưu, kết nối.

Khép lại với những trận tranh tài hấp dẫn và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, Giải PSA Pickleball Open 2026 đã để lại dấu ấn đẹp về tinh thần thể thao, sự đoàn kết và gắn kết. Thành công của giải đấu tiếp tục khẳng định nỗ lực của PSA trong việc tạo dựng những không gian giao lưu ý nghĩa, tăng cường mối quan hệ hợp tác và lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp thân thiện, chuyên nghiệp.