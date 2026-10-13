ProPak Hanoi 2026 hội tụ công nghệ, mở rộng chuỗi cung ứng

Ngày 13/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, MTA Hanoi 2026, ProPak Hanoi 2026 và SemiTronics Vietnam 2026 chính thức khai mạc, tạo nên không gian kết nối liên ngành từ cơ khí chính xác, sản xuất chế tạo đến điện tử, bán dẫn, công nghệ chế biến và đóng gói.

MTA Hanoi 2026, ProPak Hanoi 2026 và SemiTronics Vietnam 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Sự kiện diễn ra trên diện tích khoảng 10.000 m², quy tụ hơn 300 đơn vị trưng bày đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Đức, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc… và dự kiến thu hút hơn 8.000 lượt khách tham quan thương mại.

Điểm đáng chú ý của triển lãm năm nay là ba lĩnh vực vốn có quan hệ ngày càng chặt chẽ trong sản xuất hiện đại được đặt trong cùng một không gian. Cơ khí chính xác cung cấp nền tảng máy móc, thiết bị; điện tử và bán dẫn tạo năng lực điều khiển thông minh; trong khi công nghệ chế biến và đóng gói hoàn thiện sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Sự hội tụ của cơ khí chính xác, tự động hóa, điện tử - bán dẫn cùng công nghệ chế biến, đóng gói tại Hà Nội đang mở thêm không gian để doanh nghiệp Việt tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng năng lực sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương nhấn mạnh, đây đều là những lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Việc tổ chức đồng thời ba triển lãm không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận máy móc, sản phẩm mới mà còn mở cơ hội cập nhật xu hướng công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu mới của thị trường quốc tế.

Theo đại diện Cục Công nghiệp, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới không chỉ là tiếp tục thu hút đầu tư, mà quan trọng hơn phải nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; tăng tỷ lệ nội địa hóa và khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng.

Trong đó, cơ khí chính xác cần tiếp tục nâng năng lực gia công, khuôn mẫu, linh kiện, phụ tùng có hàm lượng công nghệ cao, đồng thời đẩy mạnh robot, tự động hóa và sản xuất thông minh. Với lĩnh vực điện tử và bán dẫn, Việt Nam đang đứng trước cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, song cần từng bước phát triển năng lực trong nước về thiết kế, linh kiện, vật liệu, thiết bị, đóng gói, kiểm thử và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hơn 300 đơn vị đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hội tụ tại chuỗi triển lãm công nghiệp quốc tế ở Hà Nội.

Những yêu cầu trên càng trở nên rõ nét trong bối cảnh sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực. Theo thông tin tại sự kiện, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng năm 2026 tăng 12,3% so với cùng kỳ, cao nhất trong chín tháng kể từ năm 2019; riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 12,9%.

Tại nhiều trung tâm công nghiệp phía Bắc, sản xuất cũng tăng trưởng khá mạnh như Thái Nguyên tăng 23,2%, Bắc Ninh tăng 20,2%, Quảng Ninh tăng 18,6% và Hải Phòng tăng 15,2%. Diễn biến này kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với tự động hóa, kiểm soát chất lượng, tối ưu nguyên vật liệu và nâng hiệu suất sản xuất.

Tại khu vực trưng bày công nghệ, giải pháp sạc xe điện của Willas Electronic thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan, phản ánh xu hướng điện hóa đang mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và linh kiện điện tử. Willas là doanh nghiệp công nghệ có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, linh kiện điện tử và quản lý nguồn. Tại Việt Nam, doanh nghiệp cung cấp các giải pháp cho công nghiệp, ô tô và năng lượng, trong đó có các công nghệ liên quan đến bộ chuyển đổi DC-DC, bộ sạc trên xe (OBC) và hệ thống quản lý nguồn.

Ông Ian Roberts, Phó Chủ tịch cấp cao khu vực châu Á, Informa Markets cho rằng việc lựa chọn Hà Nội tổ chức đồng thời ba triển lãm xuất phát từ vai trò ngày càng rõ nét của khu vực phía Bắc trong bản đồ sản xuất châu Á.

Theo ông, các trung tâm công nghiệp như Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên và Hưng Yên đang liên tục mở rộng năng lực sản xuất, chuỗi cung ứng ngày càng hoàn thiện và các nhà đầu tư quốc tế tích cực tìm kiếm những đối tác Việt Nam có năng lực. Định hướng phát triển ngành bán dẫn và công nghệ cao của Việt Nam tiếp tục tạo thêm động lực cho xu thế này.

Ông Ian Roberts cũng cho biết, Informa Markets hướng tới xây dựng một nền tảng đạt chuẩn quốc tế để kết nối công nghệ toàn cầu với doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác dài hạn.

Không chỉ giới thiệu thiết bị, công nghệ, chuỗi triển lãm còn tổ chức các hội thảo chuyên ngành, chương trình đào tạo và hoạt động kết nối giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp trong nước với nhà cung cấp quốc tế. Riêng ProPak Hanoi 2026 tập trung nhiều nội dung liên quan công nghệ thông minh, sản xuất bền vững, đổi mới bao bì, tự động hóa và tối ưu quy trình.

Không chỉ là nơi trưng bày công nghệ, ProPak Hanoi 2026 còn hướng tới vai trò “nền tảng cập nhật tri thức” cho ngành chế biến - đóng gói thông qua chuỗi hội thảo, đào tạo và kết nối chuyên môn. Nội dung tập trung vào các vấn đề thiết thực như đổi mới bao bì, công nghệ sản xuất tiên tiến, giải pháp thông minh và bền vững cho ngành thực phẩm, các yêu cầu mới về EPR, PPWR và xu hướng nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Từ robot, tự động hóa đến điện tử và bán dẫn, những công nghệ đang định hình tương lai sản xuất cùng xuất hiện tại Hà Nội, tạo cơ hội để doanh nghiệp trong nước nâng năng lực, tăng tỷ lệ nội địa hóa và từng bước tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Điểm nhấn của chương trình là khóa đào tạo chuyên sâu với sự tham gia của các chuyên gia từ Viện Bao bì Úc (AIP), giúp doanh nghiệp cập nhật xu hướng thiết kế bao bì hiện đại, vật liệu thân thiện môi trường và các giải pháp tối ưu hiệu suất sản xuất. Hanoi Packaging Forum cũng tạo thêm không gian trao đổi giữa doanh nghiệp và chuyên gia về những vấn đề tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, hoạt động Business Matching kết nối 1:1 giữa người mua và nhà cung cấp trong nước, quốc tế, góp phần rút ngắn quá trình tìm kiếm đối tác và tăng cơ hội chuyển hóa kết nối thành giao dịch thực tế.

Nhiều khách tham quan dành sự quan tâm tới hệ thống máy cắt CNC chính xác được giới thiệu tại triển lãm.

Trong bối cảnh công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhu cầu đầu tư công nghệ và nâng cấp năng lực sản xuất ngày càng rõ nét.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn trong các ngành cơ khí chính xác, điện tử, bán dẫn và sản xuất thông minh. Việc kết nối công nghệ quốc tế với năng lực doanh nghiệp trong nước được xem là chìa khóa để nâng tỷ lệ nội địa hóa và gia tăng giá trị Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hệ thống đóng gói bao bì hoàn toàn tự động được điều hành bằng AI được giới thiệu tại triển lãm.

Các sản phẩm bao bì tái chế cũng như tự phân huỷ thân thiện với môi trường được quan tâm.

Triển lãm diễn ra từ ngày 13 đến 15/10/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.