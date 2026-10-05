ProPak Hanoi 2026: Đón đầu làn sóng công nghệ mới của ngành chế biến và đóng gói tại miền Bắc

Ngành chế biến và đóng gói trước chu kỳ chuyển đổi mới

Nhu cầu tiêu dùng, sự phát triển của thương mại điện tử, thực phẩm - đồ uống, dược phẩm, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng, cùng xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng đang thúc đẩy nhu cầu về công nghệ chế biến, đóng gói và các giải pháp hỗ trợ sản xuất.

Theo báo cáo từ Smithers, thị trường bao bì tại châu Á được dự báo sẽ tăng trưởng vượt mức trung bình toàn cầu đến năm 2030 được thúc đẩy bởi tốc độ gia tăng dân số. Tại Việt Nam quá trình đô thị hóa, sự phát triển của ngành sản xuất và dòng vốn đầu tư vào các trung tâm công nghiệp đang tạo thêm nhu cầu đối với các giải pháp chế biến, đóng gói có năng suất cao hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thị trường.

Ở các thị trường xuất khẩu, tiêu chuẩn môi trường và yêu cầu về bao bì ngày càng chặt chẽ. Vì vậy, nâng cấp công nghệ không chỉ tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh mà còn ảnh hưởng đến khả năng tham gia chuỗi cung ứng

ProPak Hanoi 2026: Mở rộng nền tảng công nghệ quốc tế đến trung tâm sản xuất phía Bắc

Trong bối cảnh đó, ProPak Hanoi 2026 - Triển lãm và Hội thảo Quốc tế về Công nghệ xử lý, Chế biến & Đóng gói bao bì tại Hà Nội - lần đầu tiên được tổ chức tại miền Bắc, đánh dấu bước mở rộng mới của ProPak tại Việt Nam. Việc kết hợp cùng MTA Hanoi và SEMITROICS Vietnam tạo nên không gian liên ngành, giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, tìm kiếm giải pháp và kết nối với nhiều nhóm nhà cung cấp, đối tác.

ProPak Hanoi 2026 được tổ chức đồng thời với MTA Hanoi và SEMITROICS Vietnam, tạo nên không gian triển lãm liên ngành với quy mô hơn 300 doanh nghiệp đến từ hơn 20 quốc gia vùng lãnh thổ như: Đức, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc, mang đến các nhóm giải pháp về chế biến, đóng gói, bao bì, chiết rót, tự động hóa và vận hành sản xuất.

Các hoạt động gặp gỡ, trao đổi và hợp tác kinh doanh ngay tại không gian triển lãm.

Sự góp mặt của ARMOR-IIMAK, AIKO SPRING VIETNAM CO., LTD., Changshu Clevertech Automation Co., Ltd. cùng nhiều nhà cung cấp trong và ngoài nước mở rộng lựa chọn cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp nâng cấp dây chuyền.

Đặc biệt, ProPak Hanoi 2026 tiếp cận trực tiếp khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI, nhà máy thực phẩm - đồ uống, dược phẩm và các mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng phía Bắc.

Từ công nghệ trên sàn triển lãm đến bài toán thực tế của doanh nghiệp

Điểm nhấn của ProPak Hanoi 2026 là chuỗi hội thảo, diễn đàn và chương trình đào tạo chuyên ngành với sự tham gia của nhiều tổ chức trong nước và quốc tế. Chương trình tập trung vào những vấn đề đang tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất.

Hội thảo chuyên ngành tại Bắc Ninh - thuộc khuôn khổ ProPak Hanoi 2026.

Nổi bật là chuyển đổi xanh và bao bì bền vững, trong bối cảnh doanh nghiệp vừa phải đáp ứng yêu cầu môi trường, vừa bảo đảm hiệu quả vận hành và tính khả thi về chi phí.

Bên cạnh đó là các chủ đề về đổi mới công nghệ và sản xuất thông minh, từ đổi mới bao bì, công nghệ đóng gói trong ngành đồ uống đến công nghệ thông minh và bền vững cho ngành thực phẩm. Với lĩnh vực dược phẩm, chương trình mở rộng sang sản xuất vô trùng, công nghệ cách ly và kiểm soát trong môi trường sản xuất đặc thù.

Qua đó, khách tham quan có thể đối chiếu các xu hướng công nghệ với hoạt động tại nhà máy: công nghệ nào cần ưu tiên, quy trình nào có thể tối ưu và doanh nghiệp cần chuẩn bị gì trước những thay đổi của thị trường.

Kiến thức chuyên ngành từ các tổ chức trong nước và quốc tế

Chuỗi chương trình tại triển lãm với sự đồng hành của Viện Bao bì Úc (Australasian Institute of Packaging –AIP), Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA), Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực - Thực phẩm Việt Nam (VAFoST); Trung tâm Tư vấn Phát triển Công nghệ Nông nghiệp và Môi trường, Công ty TNHH Thương Mại Tín Dân (TDN) cùng các đơn vị chuyên ngành khác.

Sự tham gia của các tổ chức này giúp kết nối kinh nghiệm quốc tế với những vấn đề thực tiễn của thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, AIP sẽ triển khai các chương trình đào tạo về thiết kế bao bì bền vững và tính tiện dụng của bao bì, đồng thời phối hợp tổ chức Hanoi Packaging Forum trong khuôn khổ triển lãm.

Nội dung đào tạo trải từ thiết kế bao bì sơ cấp, thứ cấp và cấp ba đến các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng. Chương trình đào tạo được tổ chức miễn phí, tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận kiến thức và phương pháp từ các chuyên gia trong ngành.

Một điểm đến cho công nghệ, kết nối và tri thức ngành

Với doanh nghiệp sản xuất, giá trị của triển lãm ngày nay không chỉ nằm ở việc tìm kiếm máy móc hay nhà cung cấp, mà còn ở khả năng cập nhật xu hướng, so sánh giải pháp và xác định hướng đầu tư phù hợp với nhu cầu sản xuất.

Triển lãm ProPak Hanoi 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 - 15/10.

Đó cũng là định hướng của ProPak Hanoi 2026 khi kết hợp không gian trưng bày công nghệ với hội thảo, đào tạo và kết nối chuyên ngành trong cùng một sự kiện.

Triển lãm ProPak Hanoi 2026 - Triển lãm và Hội thảo Quốc tế về Công nghệ xử lý, Chế biến & Đóng gói bao bì tại Hà Nội diễn ra từ 13/10 - 15/10/2026, từ 09:00 - 17:00.

Địa điểm: Vietnam Exhibition Centre (VEC), Đông Anh, Hà Nội.